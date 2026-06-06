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DFNS voert een rebrand uit als core banking-platform voor digitale activa

PARIJS--(BUSINESS WIRE)--DFNS kondigde vandaag een rebrand aan, waarmee het zijn evolutie van een wallet-infrastructuur naar het eerste core banking-platform voor digitale activa markeert. Het bedrijf introduceert een nieuw logo, een nieuwe website en een nieuwe marktpositie nu fintechs en instellingen hun producten en activiteiten onchain brengen.

Banken, fintechs, activabeheerders, tradingbedrijven, betalingsaanbieders, marktinfrastructuren en clearinghouses vragen niet langer hoe "crypto toe te voegen". Ze vragen nu hoe financiële producten, controles, workflows en klantendiensten op blockchain-rails te laten werken, met de betrouwbaarheid die van core infrastructuur wordt verwacht. Sommigen gaan zelfs nog verder en onderzoeken of de blockchain zelf als grootboek kan dienen, waar een rekening een onchain object is in plaats van een rij in een database.

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Contacts

Perscontact

Christopher Grilhault des Fontaines (Co-CEO)
press@dfns.co

Industry:

DFNS

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Contacts

Perscontact

Christopher Grilhault des Fontaines (Co-CEO)
press@dfns.co

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