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エアスパン・ネットワークス、欧州のミッションクリティカルな通信向けにOramachとiVentのARESコンソーシアムに参画

OramachおよびiVent Mobileは、エアスパン・ネットワークスがパートナーとしてARES （欧州非対称対応システム）イニシアチブへ参画したと発表

テキサス州プレノ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- ARESは、欧州中の防衛、公共安全、緊急対応業務を支援する、主権的で強靭な通信プラットフォームの開発に専念する、汎欧州のイニシアチブです。同ネットワークは空対地（ATG）および衛星通信のアーキテクチャとして設計されており、空域、陸上、海域の各ドメイン（領域）において安全で大容量の接続性を確保しています。この提携は、重要な通信サービスに向けて2GHz MSS Sバンドの3分の1を留保するという、5月27日付の欧州委員会の発表に合致しています。

エアスパン・ネットワークスの参画により、コンソーシアムは空対地 （ATG）ネットワーク、オープンRANテクノロジー、そしてミッションクリティカルな無線システムにおける能力を拡大します。そして拡張性が高く実運用可能な欧州の通信インフラの開発を更に加速します。世界最大の4G/5G ATGネットワークを構築したエアスパンの経験により、過酷な環境下における大規模な無線通信システムの展開および運用における確かな知識がもたらされます。

ARESは、ドローン、ヘリコプター、固定翼機、緊急対応車両、国境警備オペレーション、および海洋資産などを含む、広範な必須アプリケーションの支援を目的としています。このイニシアチブは、危機や自然災害、紛争時の運用環境下などでも確実に機能する、自立型の通信インフラに対する欧州の需要の高まりに対応することを目的としています。

本プラットフォームは商用の軍民両用技術を活用し、Sバンドスペクトルを使用した迅速な展開のために設計されました。COTSの確かな技術と強固なネットワーク・アーキテクチャを組み合わせることで、同コンソーシアムは、政府、防衛、市民防衛のための安全で相互運用可能な通信基幹の提供を目指しています。

地域の試験プログラムは既に稼働しており、欧州東部国境地帯を網羅する詳細な展開アーキテクチャが策定されました。ARESネットワークは、即時性と重要性の高い運用において、高可用性、サイバー強靭性、運用の継続性を提供できるよう設計されています。

「安全で独自性の高い通信インフラを、あらゆる状況においても欧州がより良く運用できるように、ARESは開発されました。」と、Oramachの最高経営責任者であるロビン・コンティウス氏は述べています。「エアスパン・ネットワークスの参画により、コンソーシアムの通信技術機能が向上し、イニシアチブの運用基盤が強化されることになります。」

「欧州は、陸上、空域、衛星の接続性をシームレスに統合できる弾力性を持つ通信システムを求めています。」と、iVent MobileのCEOであるカレル・ベヘール氏は述べています。「エアスパン・ネットワークスが当コンソーシアムに参加することで、スケーラブルな無線インフラと進化した無線技術における実質的な専門知識が加わることになります。」

「ARES イニシアチブへの参画は、エアスパン・ネットワークスにとって戦略的に極めて適合性の高いものです。」と、エアスパン・ネットワークスのヘンリック・スミス・ピーターセンCSOは述べています。「安全で主権的、かつ迅速に展開可能な通信インフラが防衛、安全、そして緊急対応業務においてますます重要となる時代に、欧州は突入しています。高度な無線ネットワークとOpen RAN技術における当社の専門知識で貢献し、この重要な欧州イニシアチブの開発支援に携われることを光栄に思います。」

Oramachについて

Oramach GmbHは、ドローン、ヘリコプターのデジタル化とeVTOLの運用に特化した、ドイツのテクノロジー企業です。SkyFiveから独立する形で創設した同社は、有人、遠隔操作、そして自律型の航空ミッション向けに、安全なデジタル通信と運用サービスを開発しています。

iVent Mobileについて

iVent Mobile BVは、航空、海事、政府業務向けに安全なキャリアグレードのコミュニケーション・インフラを提供するオランダの企業です。同社はミッションクリティカルな環境において、衛星、陸上、空対地 （ATG）ネットワークを組み合わせた統一型のコネクティビティ・プラットフォームを設計・運用しています。

エアスパンについて

テキサス州プレノに本社を置くエアスパン・ネットワークス・ホールディングス（Airspan Networks Holdings LLC）は、米国を拠点にグローバルに事業を展開する革新的なワイヤレス・ネットワーク・ソリューションのプロバイダーであり、キャリアグレードの5Gおよび高度なワイヤレス接続性の提供に注力しています。エアスパンのポートフォリオは、インビルディング、屋外、空対地（ATG）の3つの中核ソリューション分野にわたり、公衆ネットワークおよびプライベート・ネットワーク環境の双方に向けた、DAS、オープンRAN、小型基地局（スモールセル）の市場をリードする製品群を提供しています。エアスパンは、モバイル・ネットワーク・オペレーター、ニュートラル・ホスト・プロバイダー、企業、公共部門の組織、ならびにその他のサービス・プロバイダーに対し、カバレッジと伝送容量を強化しながら迅速かつ効率的な導入を可能にする、信頼性とスケーラビリティーに優れたワイヤレス・ネットワークの構築を支援しています。詳細については、 https://airspan.com/ をご覧ください。

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Media & Analyst Contact:
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