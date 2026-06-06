Rebranding de DFNS qui devient ainsi la plateforme bancaire centrale dédiée aux actifs numériques

PARIS--(BUSINESS WIRE)--DFNS a annoncé aujourd'hui son rebranding, passant ainsi d'une infrastructure de portefeuille à la première plateforme bancaire centrale dédiée aux actifs numériques. L'entreprise dévoile un nouveau logo, un nouveau site web et un nouveau positionnement sur le marché, à l'heure où les fintechs et les institutions migrent leurs produits et opérations vers la blockchain.

Les banques, les fintechs, les gestionnaires d'actifs, les sociétés de trading, les prestataires de paiement, les infrastructures de marché et les chambres de compensation ne se posent plus la question de savoir comment « intégrer la cryptomonnaie ». Ils cherchent désormais à déployer des produits financiers, des contrôles, des workflows et des services clients sur la blockchain, en offrant la fiabilité attendue d'une infrastructure centrale. Certains vont encore plus loin en explorant la possibilité que la blockchain joue le rôle d'appareil Ledger à part entière, un compte étant alors un objet décentralisé plutôt qu'une ligne dans une base de données. Une plateforme où les IBAN, les comptes virtuels et les portefeuilles blockchain se regroupent sur un seul compte financier géré.

« DFNS repose sur un postulat simple : la plupart des flux financiers migreront des appareils Ledger classiques vers les blockchains », explique Clarisse Hagège, CEO de DFNS. « Les institutions n’ont pas besoin d’un portefeuille numérique. Elles ont besoin d’un nouveau système central pour gérer à la fois les actifs classiques et les actifs numériques. Nous créons cette couche d'infrastructure entre les systèmes existants d’une entreprise et les blockchains où les actifs numériques circulent, sont réglés et génèrent de la valeur. »

DFNS fait le lien entre la logique métier d'une institution et les services qui alimentent la finance décentralisée. Sa plateforme regroupe les fonctionnalités de Wallet-as-a-service, de gestion des clés, de traitement des transactions, d'intégrité des données, de gouvernance et d'application des politiques, d'automatisation des workflows, des contrôles de trésorerie, des moteurs de tokenisation, des intégrations de conformité et des pistes d'audit, le tout au sein d'un système unique, compatible avec plus de 100 blockchains et fournisseurs tiers.

Contrairement aux fournisseurs qui associent infrastructure et services de conservation, de courtage ou de services financiers réglementés, DFNS fonctionne comme une plateforme purement technologique. Elle ne conserve pas d'actifs, n'est pas en contact direct avec les clients finaux et n'entre pas en concurrence avec eux. Son rôle est d'aider les institutions à garder le contrôle de leurs opérations, tout en les modernisant sur la blockchain.

Ce rebranding englobe une nouvelle identité visuelle, un nouveau site web et une nouvelle stratégie produit articulée autour des workflows critiques des institutions : gestion des portefeuilles, des transactions, des politiques, des approbations, de la conformité, de l'émission, des actifs, de la trésorerie, etc. Les API, contrats, intégrations et SLA existants demeurent inchangés.

Plus de 400 institutions et fintechs à travers le monde font confiance à DFNS. L'entreprise a sécurisé plus de 100 milliards d'euros d'actifs, traite environ 1 % du volume mondial de stablecoins chaque mois et n'a subi aucune faille de sécurité ni perte de clés crypto depuis 2020.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur dfns.co.

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