ネットアップとシスコ、AIイノベーションの加速と安全性強化を実現

カリフォルニア州サンノゼ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- インテリジェント・データ・インフラストラクチャー企業のネットアップ®（NASDAQ：NTAP）とシスコ（NASDAQ：CSCO）は、セキュアでスケーラブルかつシンプルなAI活用を実現する新たな検証済みソリューションを共同で提供するために協業したことを発表しました。FlexPodの実証済みの実績をさらに発展させたこれらの新ソリューションは、企業がAIワークロードによってコンピュート、ネットワーク、ストレージ・インフラにもたらされる特有の課題に対応するための、シンプルで信頼性の高い道筋を提供します。

「ITチームは、さまざまな環境にわたって信頼性が高く一貫したパフォーマンスを提供することを求められていますが、AIワークロードにより、データ・インフラストラクチャーに対する要求はますます高まっています」と、ネットアップの最高商務責任者（CCO）であるダラス・オルソンは述べました。「ネットアップとシスコによるFlexPodを通じた長年のパートナーシップは、すでにその有効性を実証しており、顧客のインフラ管理および保守にかかる時間を最大20%削減しています。今回、両社は専門知識を結集して現在の課題に対応し、組み込み型セキュリティーによってリスクを低減しながら、AI導入を加速しています。」

ネットアップとシスコは、事前テスト済みで検証済みのアーキテクチャーとエンタープライズ・グレードのデータ管理を共通基盤として活用し、さまざまな規模や成熟度の組織におけるAI導入を支援するため、FlexPodを拡張しています。これらのソリューションは、次のようなユースケースをサポートします。

「組織がAIの実験段階から実運用へと移行する中で、セキュリティーは後付けで対応できるものではありません。最初から組み込まれていなければなりません」と、シスコのゼネラル・マネジャー兼シニア・バイス・プレジデントであるジェレミー・フォスターは述べました。「ネットアップとの協業により、Cisco Secure AI Factory with NVIDIAを検証済みのFlexPodソリューションへと拡張することで、シスコは、データ露出、ガバナンスのギャップ、コンプライアンス上の課題といったAI特有のリスクに顧客が対応できるよう支援するとともに、AIインフラの導入と運用を簡素化します。」

「企業は膨大な量のデータを保有していますが、データ検出、ガバナンス、データ準備の機能がインフラ自体に組み込まれていなければ、本番環境のAIを支えることに苦労するでしょう」と、NVIDIAのストレージテクノロジー担当バイスプレジデントであるジェイソン・ハーディ氏は述べました。「NVIDIA AI Data Platformを基盤として共同開発され、Cisco Secure AI Factory with NVIDIAで検証されたNetApp AI Data Engineは、組織がFlexPodインフラ上でAIファクトリーを大規模に展開するための、セキュアでAI対応のデータ基盤を提供します。」

「FlexPodに追加された新たなAI機能により、顧客がAI時代を自信を持って進んでいけるよう支援するWWTの能力がさらに高まります」と、World Wide Technology（WWT）のコンピュート＆ストレージ担当プラクティス・マネジャーであるブライアン・バーテル氏は述べました。「ネットアップおよびシスコとの長年にわたるパートナーシップ、NetApp AI Data Engineの導入、そしてWWTの『AI Proving Ground』でこれらのアーキテクチャーを実地で検証できることを通じて、構想から実行までの時間を短縮できます。これにより、顧客は事前に検証された業界をリードする基盤を活用し、市場のスピードに合わせて行動するとともに、自社データの力を最大限に引き出すことができます。」

ネットアップとシスコのパートナーシップの詳細については、5月31日から6月4日までラスベガスのマンダレイ・ベイで開催される「Cisco Live!」のネットアップ・ブース（7414番）にお越しください。

関連情報

ネットアップについて

ネットアップは30年以上にわたり、エンタープライズ・ストレージの台頭からデータやAIの活用によるインテリジェントな時代へと、世界中の大手組織がこうした変化を乗り切る支援をしてきました。今日、当社はインテリジェント・データ・インフラストラクチャー企業として、データをイノベーション、レジリエンス、成長の促進要因へと変えられるよう顧客をサポートしています。

ネットアップのデータ・プラットフォームは、そのインフラの中核を成す存在であり、あらゆるクラウド、ワークロード、環境においてデータの接続・保護・活用を可能にする、エンタープライズ・グレードの統合型インテリジェント・プラットフォームです。実績のある当社の主力データ管理ソフトウエア兼OSである「NetApp ONTAP」上に構築され、AIデータ・エンジンおよびAFXを通じたオートメーションによって強化されており、大規模なオブザーバビリティー、レジリエンス、そしてインテリジェンスを提供します。

設計面で細分化されたネットアップのデータ・プラットフォームは、ストレージ、サービス、管理を分離することで、企業による、より迅速な近代化、効率的な拡張、ロック・インに囚われないイノベーションの実現を支援します。唯一、世界最大のクラウドにネイティブに組み込まれたエンタープライズ・ストレージ・プラットフォームとして、組織は、一貫したパフォーマンス、ガバナンス、そして保護を確保しながら、あらゆるワークロードをどこでも自由に実行することができます。

ネットアップでデータを常に脅威から守り、AIを活用し、新たなる技術革新を推進する体制を整えることができます。これこそが、世界中の先進的な企業が当社を信頼し、インテリジェンスを強みに変えている理由です。

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NETAPP、ネットアップのロゴ、および www.netapp.com/TM は、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名および製品名は、それぞれの所有者の商標である場合があります。

シスコについて

シスコ（NASDAQ: CSCO）は、AI時代における組織の接続と保護のあり方を変革する世界的なテクノロジー・リーダーです。40年以上にわたり、シスコは世界をセキュアにつないできました。AIを活用した業界最先端のソリューションおよびサービスを通じて、シスコは顧客、パートナー、コミュニティがイノベーションを実現し、生産性を向上させ、デジタル・レジリエンスを強化できるよう支援しています。パーパスを中核に据えるシスコは、すべての人にとって、よりつながり、包摂性の高い未来の実現に引き続き取り組んでいます。詳細についてはThe Newsroomをご覧いただくか、Xで@Ciscoをフォローしてください。

CiscoおよびCiscoのロゴは、米国およびその他の国におけるCiscoおよび／またはその関連会社の商標または登録商標です。シスコの商標一覧は、http://www.cisco.com/go/trademarksでご確認いただけます。本リリースに記載されている第三者の商標は、それぞれの所有者に帰属します。「パートナー」という語の使用は、シスコと他社との間にパートナーシップ関係が存在することを意味するものではありません。

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