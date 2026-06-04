XTransfer se asocia con BBVA

ÁMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--XTransfer, la plataforma líder mundial en pagos transfronterizos B2B para el comercio internacional, y BBVA, un grupo financiero global, acaban de firmar un Memorando de entendimiento (MdE) durante la conferencia Money20/20 Europe 2026 celebrada en Ámsterdam con el fin de reforzar la infraestructura de pagos transfronterizos entre América Latina y Europa.

En virtud del MdE, XTransfer y BBVA combinarán sus respectivas fortalezas para explorar la oferta de soluciones financieras transfronterizas integradas, que abarcarán la conversión de divisas, los pagos locales y los pagos transfronterizos en América Latina, Europa y la Región Administrativa Especial de Hong Kong.

Ambas partes también analizarán la posibilidad sacar provecho de la tecnología y la innovación, incluidas las API, las plataformas digitales, las soluciones de cobro y las cuentas virtuales, con el objetivo de facilitar una conversión de divisas y un procesamiento de transacciones más automatizados, en tiempo real y sin interrupciones. Al agilizar los flujos de pago y mejorar la conectividad en términos operativos, se espera que esta colaboración mejore la escalabilidad, la eficiencia y la confiabilidad de los servicios financieros transfronterizos para las pymes dedicadas al comercio internacional.

En los últimos años, ha aumentado notablemente el comercio entre China y América Latina. Los datos de XTransfer muestran que, en 2025, los cobros de pagos procedentes de América Latina en su plataforma aumentaron un 94% interanual. Sin embargo, muchas pymes siguen enfrentándose a obstáculos no menores en las liquidaciones transfronterizas, entre ellos la lentitud en la incorporación, las restricciones de divisas y el complejo cumplimiento normativo. La asociación entre XTransfer y BBVA está estructurada para abordar estas barreras de forma directa.

Para XTransfer, esta es una alianza que refuerza la cobertura y la profundidad de X-Net, su red global unificada de liquidación transfronteriza B2B y gestión de riesgos, en dos de las regiones más importantes para sus clientes pymes. Dado que América Latina se está convirtiendo en un corredor de gran crecimiento para las liquidaciones de los exportadores chinos, la sólida presencia de BBVA en América Latina y Europa refuerza aún más el alcance y la posición competitiva de XTransfer.

Con su red de más de 897 000 clientes pymes en todo el mundo, la alianza con XTransfer también refuerza la posición de BBVA en los pagos globales y amplía su capacidad para atender a una base de clientes más amplia y diversa en múltiples regiones.

Bill Deng, fundador y director ejecutivo de XTransfer, comentó: “América Latina sigue siendo un corredor comercial B2B activo pero que no está suficientemente atendido, donde las pymes aún se enfrentan a importantes retos. Nos complace firmar este MdE con BBVA, ya que nos permitirá aprovechar su experiencia para llevar la infraestructura de X-Net directamente a la región. Juntos, nuestro objetivo es simplificar las operaciones financieras transfronterizas y mejorar la eficiencia y el carácter inclusivo para los comerciantes globales”.

Ksenia Nekrasova, codirectora global del sector TMT en BBVA, declaró: “Más allá del crecimiento de los flujos, observamos un cambio en la forma de operar de nuestros clientes: plataformas digitales con necesidades globales, en tiempo real y altamente integradas. Gracias a este acuerdo podremos anticiparnos a esa evolución, fortaleceremos nuestras capacidades en el ámbito de las TMT y apoyaremos a estos clientes en su expansión internacional con soluciones diseñadas para su escala y complejidad”.

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