Neue Erkenntnisse geben Anlass zur Hoffnung für die ketogene Therapie bei der Behandlung von Anorexia nervosa

SAN MATEO, Kalifornien--(BUSINESS WIRE)--Eine heute in Communications Medicine veröffentlichte Pilotstudie zeigt das Potenzial eines neuen Ansatzes zur Behandlung von Anorexia nervosa auf – einer Erkrankung, für die es bislang nur sehr wenige wirksame Behandlungsmethoden gibt. Die Studie der UC San Diego School of Medicine kommt zu dem Ergebnis, dass eine ketogene Ernährungsintervention – eine fettreiche, kohlenhydratarme und proteinarme Diät – für Patienten mit normalem Gewicht und leichtem Untergewicht, die an Anorexia nervosa leiden, durchführbar und sicher war. Die ketogene Diät wurde von den Teilnehmern gut vertragen, wobei hohe Einhaltungsraten verzeichnet wurden und während des gesamten Programms kein signifikanter Gewichtsverlust zu beobachten war. Darüber hinaus wurden deutliche Verbesserungen bei den Symptomen von Essstörungen festgestellt: Fast drei von vier Teilnehmern, die die Studie bis zum Ende absolvierten, befanden sich am Studienende im Bereich der Genesung, erfüllten nicht mehr die Kriterien für die Diagnose einer Anorexia nervosa, und bei allen Teilnehmern, die die Studie abschlossen, war eine Verbesserung der Depressionswerte zu verzeichnen.

Anorexia nervosa ist eine verheerende psychiatrische Erkrankung mit einer der höchsten Sterblichkeitsraten unter allen psychischen Erkrankungen; in den Vereinigten Staaten stirbt alle 52 Minuten ein Mensch an den Folgen dieser Erkrankung oder deren Komplikationen. Selbst nach einer erfolgreichen Gewichtszunahme kämpfen Patienten oft mit anhaltenden psychischen Symptomen – darunter Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper, eine intensive Angst vor dem Essen und eine übermäßige Beschäftigung mit der Figur –, die ein alarmierend hohes Rückfallrisiko mit sich bringen.

Der Studienleiter Dr. med. Guido Frank, Professor für Psychiatrie an der UC San Diego School of Medicine, der seit über 25 Jahren Anorexie-Patienten untersucht und behandelt, hat diese Studie ins Leben gerufen, um die Behandlungsmöglichkeiten für diese Hochrisikogruppe zu erweitern. „Wir benötigen dringend neue Ansätze zur Behandlung von Anorexia nervosa. Unsere Arbeit im Bereich der ketogenen Therapie geht über die Standardtherapien hinaus und befasst sich potenziell mit den zugrunde liegenden physiologischen Mechanismen der Erkrankung“, erklärt Dr. Frank. „Immer mehr Hinweise deuten darauf hin, dass Anorexia nervosa mit einer neurometabolischen Dysfunktion zusammenhängt, und wir sind zuversichtlich, dass eine direkte metabolische Intervention die Nervenfunktion regulieren und die psychischen Symptome der Patienten lindern kann.“

Im Rahmen dieser ambulanten, landesweiten, einarmigen klinischen Studie wurde eine 14-wöchige ketogene Intervention unter Aufsicht durchgeführt, wobei 18 der 22 teilnehmenden Probanden (82 %) die Studie abschlossen. Während der gesamten Dauer des Programms wurde keine signifikante Gewichtsveränderung festgestellt (gemessen anhand des BMI). Am Ende der Studie erreichten 72 % der Teilnehmer, die die Studie vollständig absolvierten, gemäß den Messungen anhand von Fragebögen zu Essstörungen (Eating Disorder Examination Questionnaire, EDE-Q, und Eating Disorder Inventory-3, EDI-3) den Bereich der genesenen Essstörungssymptome, und alle zeigten Verbesserungen bei den Depressionswerten (gemessen anhand des Beck-Depressions-Inventars, BDI), wobei 72 % im Normbereich lagen.

Für die Mitautorin Dr. Barbara Scolnick, Fachärztin für Innere Medizin in Waban, Massachusetts, ist diese Studie der Höhepunkt einer jahrzehntelangen persönlichen Reise. „Die wissenschaftlichen Untersuchungen, die zu dieser Forschungsarbeit führten, begannen auf der Suche nach Antworten für meine Nichte Caroline Beckwith“, berichtete Dr. Scolnick. „Die ketogene Therapie, ein Standard in der Epilepsiebehandlung, war in Kombination mit anderen Maßnahmen der entscheidende Auslöser dafür, dass Caroline nach einem 15-jährigen Kampf gegen Anorexia nervosa eine Remission erreichen konnte. Diese vorläufigen Ergebnisse stimmen mich zuversichtlich, da sie darauf hindeuten, dass diese Behandlung auch für andere Menschen wie Caroline einen Weg in die Zukunft bieten könnte.“

Zwar erkennen die Autoren die klinische Sensibilität von Ernährungsinterventionen bei dieser Patientengruppe an, doch stützt sich diese Studie auf frühere vorläufige Erkenntnisse, um einen Proof of Concept zu liefern. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die ketogene Therapie bei Durchführung unter fachärztlicher Aufsicht und mit geschultem Betreuungspersonal ein Potenzial für diejenigen bietet, bei denen herkömmliche Behandlungen versagt haben.

„Diese Studie unterstreicht das vielversprechende Potenzial von Ernährungsinterventionen, die auf die Normalisierung der zugrunde liegenden neurometabolischen Funktionen abzielen – selbst bei den hartnäckigsten psychiatrischen Erkrankungen wie Anorexia nervosa“, sagte Jan Ellison Baszucki, Mitbegründer und President der Baszucki Group, die die Studie finanziert hat. „Wir hoffen, dass diese Arbeit das Bewusstsein und die Unterstützung für die Erforschung und Umsetzung der ketogenen Therapie bei Essstörungen fördert und den Patienten und ihren Familien neue Hoffnung gibt.“

Derzeit läuft eine Erweiterung dieser Studie für Patienten, bei denen sowohl Anorexia nervosa als auch Bulimia nervosa diagnostiziert wurde, und es werden landesweit Teilnehmer rekrutiert. Wer mehr erfahren oder an der Studie teilnehmen möchte, findet weitere Informationen auf der Website der Studie.

Über die Baszucki Group

Die Baszucki Group wurde 2021 vom Roblox-Gründer und Vorstandsvorsitzenden David Baszucki sowie der Bestsellerautorin Jan Ellison Baszucki ins Leben gerufen und nutzt Fördermittel, Impact Investing, Interessenvertretung, Storytelling und den Aufbau von Gemeinschaften, um grundlegende Veränderungen in den Bereichen Wissenschaft, Medizin, Landwirtschaft, Ernährung und Umwelt zu bewirken. Ein Schwerpunkt der Baszucki Group liegt auf der Unterstützung von Initiativen an der Schnittstelle von Stoffwechsel, Psychiatrie und Neurowissenschaften mit dem Ziel, die Ergebnisse im Bereich der psychischen Gesundheit zu verbessern. Um mehr über metabolische Ansätze bei psychischen Störungen und der Gehirngesundheit, einschließlich der ketogenen Therapie, zu erfahren, besuchen Sie Metabolic Mind, eine gemeinnützige Initiative der Baszucki Group.

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