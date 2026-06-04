NetApp與Cisco攜手強化企業級網路韌性的縱深防禦體系

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 智慧資料基礎架構公司NetApp® (NASDAQ: NTAP)與Cisco (NASDAQ: CSCO)今日宣布擴大雙方合作，以協助客戶進一步強化縱深防禦策略。透過將智慧資料基礎架構與先進分析及可檢視性能力相結合，NetApp與Splunk為儲存和基礎架構的健康狀況提供了深度的即時可視性。雙方正協助客戶將營運資料轉化為可執行的洞察，從而提升可靠性、安全性及業務成果。透過推出全新的NetApp Splunk安全編排、自動化與回應(SOAR)操作手冊來擴大雙方合作，NetApp與Splunk正協助共同客戶在儲存層遏制勒索軟體攻擊並減少資料遺失，從而縮小網路攻擊的影響範圍，同時加快恢復速度並降低恢復成本。

NetApp平台業務資深副總裁兼總經理Sandeep Singh表示：「隨著AI加快網路攻擊的速度和複雜性，回應的視窗期已變得前所未見得短暫。為了限制勒索軟體的成本和影響，企業必須在偵測到威脅的第一時間採取行動，這表示必須將安全自動化延伸至資料所在的儲存層。身為提供全球最安全儲存的公司，NetApp擁有獨特的優勢，能夠使儲存成為縱深防禦策略中積極主動的一環。透過與Cisco合作，使Splunk SOAR工作流程能夠直接對儲存在NetApp ONTAP®中的資料採取行動，我們正在協助建構更簡單、更有效的縱深防禦資安策略。」

為了賦予客戶保護資料所需的韌性和靈活性，Cisco與NetApp正式發表了NetApp Splunk SOAR操作手冊。目前，Splunk Enterprise Security已與NetApp Ransomware Resilience整合，可從資料層蒐集分析資料，以強化事件的分類和優先順序排序。藉助這一全新操作手冊，Splunk SOAR使用者現在可以利用這些訊號以及來自其他解決方案的訊號，直接在NetApp ONTAP儲存上自動執行事件回應操作，做為其事件回應機制不可或缺的一部分。這些操作包括：阻止可疑使用者、建立資料快照以及將資料卷離線，以防止進一步感染。因此，客戶將能夠更好地在儲存層遏制勒索軟體攻擊並減少資料遺失。NetApp Splunk SOAR操作手冊有助於強化安全團隊與儲存團隊之間的合作，可用作企業縱深防禦資安策略的一部分。

使用NetApp Splunk SOAR操作手冊針對網路威脅自動執行回應和恢復操作，可以改善安全團隊的指標，例如平均圍堵時間(MTTC)，並減少保護資料所需的人工投入和技能要求。因此，NetApp與Cisco正在讓企業更快、更高效地實現網路韌性。

Cisco Splunk安全事務集團副總裁David Dalling表示：「有效的資安策略需要在整個技術堆疊（包括資料層）中具備可視性和行動力。藉助全新的NetApp Splunk SOAR操作手冊，ONTAP儲存成為安全生態系統中積極的參與者，使企業能夠遏制直接針對企業資料的威脅。透過將NetApp儲存接取Splunk SOAR工作流程，我們正協助安全和儲存團隊實現更加順暢的合作，並以更快的速度和更大的信心回應突發事件。」

NetApp商務長Dallas Olson表示：「Splunk與NetApp的合作夥伴關係打通了儲存與安全團隊之間的跨部門合作，協助客戶更安全、更高效地經營業務。透過為客戶提供對其環境中所發生情況的即時可視性，NetApp與Splunk使企業能夠減少中斷、實現效能最佳化，從而利用資料推動可衡量的業務成果。」

NetApp Splunk SOAR操作手冊現已可從SplunkBase下載。

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關於 NetApp

三十多年來，從企業級儲存的興起到資料和AI定義的智慧時代，NetApp一直協助全球一流組織因應各種變革。如今，NetApp已成為智慧資料基礎架構公司，協助客戶將資料變為創新、韌性和成長的觸媒。

這一基礎架構的核心是NetApp資料平台——一個統一的企業級智慧基礎，用於連接、保護和活用各種雲端、負載和環境中的資料。該平台憑藉我們首屈一指的資料管理軟體和作業系統NetApp ONTAP的成熟能力建構，並藉助AI資料引擎和AFX的自動化功能加持，實現大規模的可觀測性、韌性和智慧。

NetApp資料平台採用分解式設計，將儲存、服務和控制相互隔離，確保企業可以更快實現現代化，高效地進行擴充，並在創新時避免廠商鎖定。身為唯一可原生內建到全球大型雲端的企業級儲存平台，它讓各類組織都可靈活地在任何地方運行任何工作負載，並保持統一的效能、治理和保護。

使用NetApp時，資料始終保持就緒，可隨時抵禦各種威脅、支援AI的需要以及實現下一次的顛覆創新。這正是全球最有遠見的企業都信任NetApp，透過它將情報變為優勢的原因所在。

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Cisco (NASDAQ: CSCO)是全球技術領導者，正在革新企業在AI時代的連線與防護方式。40多年來，Cisco始終致力於為世界提供安全的連線。憑藉其業界首屈一指的AI驅動型解決方案和服務，Cisco使其客戶、合作夥伴和社群能夠釋放創新活力、提升生產力並強化數位韌性。Cisco以企業使命為核心，始終致力於為所有人創造一個更互連、更包容的未來。如欲瞭解更多資訊，請造訪新聞中心或在X上關注@Cisco。

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