LA LEYENDA DEL FÚTBOL COLOMBIANO RADAMEL FALCAO GARCÍA FIRMA CON SKECHERS

BOGOTÁ, Colombia--(BUSINESS WIRE)--Radamel Falcao García, máximo goleador histórico de Colombia, se ha convertido en embajador oficial de Skechers en América Latina. El legendario delantero jugará con guayos de fútbol Skechers y aparecerá en campañas de lifestyle y performance de Skechers en toda la región.

“Skechers es una marca que representa lo que busco tanto dentro como fuera de la cancha: excelencia, comodidad y compromiso con el rendimiento, sin dejar de lado valores fundamentales para mí y mi familia como la autenticidad, el bienestar y la cercanía”, dijo Radamel Falcao García. “Desde el momento en que probé los guayos de fútbol Skechers, sentí que estaban hechos para competir al más alto nivel. Estoy muy feliz de representar esta marca en Colombia y en toda América Latina, y espero seguir construyendo un legado que inspire a nuevas generaciones de jóvenes a perseguir sus sueños, dejar huella y trabajar con disciplina”.

Más allá de sus logros globales en el fútbol, Falcao se une a Skechers junto a su esposa y reconocida cantante Lorelei Tarón y sus cinco hijos, quienes juntos representarán una variedad de categorías de Skechers para hombres, mujeres y niños en América Latina.

“Falcao es una leyenda no solo para Colombia, sino para toda América Latina. Falcao es un símbolo de perseverancia, profesionalismo y disciplina, valores que están alineados con Skechers”, dijo Cristián Donghi, country manager de Skechers para Colombia, Chile y Perú. “Estamos muy felices de tener no solo a él, sino a toda su familia como embajadores de la marca. Fuera de la cancha, su influencia resuena con todos aquellos que buscan la excelencia en cada aspecto de sus vidas. Y dentro de la cancha, representa un puente entre la herencia del fútbol y las nuevas generaciones de aficionados en la región que lo siguen”.

Considerado uno de los mejores futbolistas sudamericanos de todos los tiempos, Radamel Falcao ganó el apodo de “El Tigre” gracias a su reputación como un delantero centro letal y altamente condecorado tanto con el combinado nacional, como durante más de dos décadas jugando en ligas europeas de primer nivel, incluyendo clubes como FC Porto, Atlético de Madrid, Mónaco y Manchester United, entre otros. Actualmente juega para el club colombiano de Primera A Millonarios.

Falcao compite con los guayos SKX_2 Elite, diseñado para jugadores que requieren un control preciso del golpeo junto con el Comfort That Performs® de la marca. Fuera de la cancha, se le verá con las innovadoras líneas de calzado Skechers Glide-Step® y Skechers Cozy Fit®, junto a toda su familia.

Esta alianza reafirma el compromiso de Skechers con América Latina, ampliando un portafolio que incluye a la icónica Sofía Vergara y al reconocido cantante español David Bisbal, así como una red de tiendas Skechers que incluye 53 en Colombia y aproximadamente 77 en toda la región.

Las líneas lifestyle y Skechers Football están disponibles en tiendas Skechers y retailers especializados en toda América Latina. La comunidad también puede conocer más sobre las colecciones y novedades de la marca siguiendo a @skechers_colombia y @skechersfootball en Instagram y TikTok.

Acerca de Skechers Colombia y Skechers U.S.A., Inc.

Skechers, The Comfort Technology Company®, con sede en el sur de California, diseña, desarrolla y comercializa una amplia variedad de calzado, ropa y accesorios lifestyle y de rendimiento para hombres, mujeres y niños. Las colecciones de la compañía están disponibles en 180 países y territorios a través de tiendas por departamento, retailers especializados y venta directa al consumidor mediante skechers.com y aproximadamente 5.300 tiendas Skechers alrededor del mundo. Como empresa Fortune 500®, Skechers administra sus operaciones internacionales a través de subsidiarias propias, alianzas estratégicas y distribuidores. Para más información visite about.skechers.com y síganos en Facebook, Instagram y YouTube.