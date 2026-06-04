-

新研究證明生酮療法有望治愈神經性厭食症

經同儕審查的可行性試驗報告顯示，此方法可減輕難治型精神疾病患者的飲食失調和憂鬱症狀

original 新研究證明生酮療法為體重正常的神經性厭食症患者帶來希望

新研究證明生酮療法為體重正常的神經性厭食症患者帶來希望

加州聖馬刁--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 今日發表於《通訊醫學》（Communications Medicine）上的一項初步研究表明，對於有效治療手段極為有限的神經性厭食症，一種新療法有望實現突破。這項來自美國加州大學聖地牙哥分校醫學院的研究報告稱，生酮飲食干預（一種高脂肪、低碳水化合物、中等蛋白質的飲食）對體重正常或輕度偏瘦的神經性厭食症患者而言可行且安全。參與者對生酮飲食干預的耐受性良好，依從性高，且在整個治療過程中未觀察到明顯的體重下降。此外，患者的飲食障礙症狀也得到了顯著改善，近四分之三完成療程的患者在研究結束時成功達到康復標準，所有完成療程的患者的抑鬱評分均有所降低。

神經性厭食症是一種極具破壞性的精神疾病，其死亡率在所有精神疾病中名列前茅在美國，平均每52分鐘就有一人因該疾病或相關併發症死亡。即便患者體重恢復，仍常受到持續性心理症狀的困擾，包括身材焦慮、對進食的強烈恐懼以及對體型的過度關注，導致復發率極高。

加州大學聖地牙哥分校醫學院精神病學教授、該研究負責人、醫學博士Guido Frank曾從事厭食症患者的研究和治療超過25年，他發起這項研究旨在為這一高風險族群拓展治療選項。Frank博士表示：「我們迫切需要新方法來治療神經性厭食症。我們在生酮療法方面的研究不僅著眼於標準療法，更可能深入探討該疾病的潛在生理機制。越來越多的證據表明，神經性厭食症與神經代謝功能障礙有關，我們希望直接的代謝干預能夠調節神經功能，並緩解患者的心理症狀。」

這項門診、全國性、單臂臨床研究實施了一項為期14週的受監督的生酮療法干預，在22名入組受試者中，有18名（82%）完成了研究。在整個研究期間，受試者的體重（以BMI衡量）未有顯著變化。研究結束時，根據《進食障礙檢查問卷》（EDE-Q）及《進食障礙量表-3》（EDI-3）的測量結果，在完成研究的受試者中，有72%的人的進食障礙症狀已達康復範圍；並根據《貝克憂鬱量表》（BDI）的測量標準，所有受試者的憂鬱症評分均有所改善，其中72%處於正常範圍內。

共同作者醫學博士Barbara Scolnick是一位任職於麻薩諸塞州瓦班的內科醫師，對她而言，這項研究是她長達十年的個人探索之旅的結晶。「這項研究的科學探索，最初是為了我的姪女Caroline Beckwith尋求療法。」Scolnick醫師分享道，「生酮療法作為癲癇治療的標準療法，在結合其他干預措施後，成為關鍵的催化劑，讓Caroline在與神經性厭食症抗爭15年後終於得到緩解。這些初步研究結果令我深受鼓舞，顯示了這項治療或許能為像Caroline一樣的患者開闢新的治療途徑。」

儘管作者承認，針對此類患者群體實施飲食干預存在臨床上的敏感性，但該研究建立在先前初步 證據之上，為此提供了概念驗證。研究結果表明，在專業醫療監督和訓練有素的支援下，生酮療法對那些對傳統療法無效的患者俱有潛在療效。

「這項研究凸顯了針對調節潛在神經代謝功能進行飲食干預的潛力，即使對於像神經性厭食症這類最難治癒的精神疾病亦然。」資助這項研究的Baszucki Group共同創辦人暨總裁Jan Ellison Baszucki表示，「我們希望這項研究能夠提高公眾對生酮療法在飲食失調治療中的應用和研究的認識和支持，為患者及其家人帶來新的希望。」

目前，一項針對同時患有神經性厭食症和神經性貪食症患者的擴展研究正在進行中，並在全國招募參與者。有興趣瞭解更多資訊或加入研究的人士，可造訪研究網站，以獲取更多詳情。

關於Baszucki Group

Baszucki Group 由Roblox創辦人兼執行長David Baszucki和暢銷書作家Jan Ellison Baszucki創立於2021年。該集團利用私人捐贈、影響力投資、宣傳宣導、故事講述和社群建構等方式在科學、醫學、農業、食品及生態環境系統領域推動根本性變革。Baszucki Group的主要目標是透過支持代謝、精神病學和神經科學交叉領域的研究活動來改善心理健康。如欲進一步瞭解精神障礙以及腦部健康的代謝治療方法，包括生酮療法，請造訪Baszucki Group的非營利性計畫 Metabolic Mind

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

Baszucki Group媒體聯繫：media@baszuckigroup.org

Industry:

Baszucki Group

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Baszucki Group媒體聯繫：media@baszuckigroup.org

More News From Baszucki Group

Baszucki Group贊助牛津大學利用生酮療法治療早期精神病的臨床試驗

加州，聖馬提歐--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Baszucki Group今天宣布撥款117萬英鎊贊助牛津大學進行隨機對照試驗，評估將生酮飲食療法用於處於精神病臨床高風險期 (CHR-P) 患者的可行性、安全性和有效性。研究人員將測試這種營養療法改善患者身心健康的能力。這項計畫以數量日增的相關研究為基礎，這些研究表明代謝療法具有治療嚴重精神疾病的潛力。 精神病性障礙加諸個人沉重的負擔，而且可縮短預期壽命。精神病並不是突發性的，通常是在經歷了一段早期症狀輕微期之後才會顯現出來。處於這個階段的患者被歸類為精神病臨床高風險期 (CHR-P) 患者。這一關鍵的發病前階段為預防性治療提供了一個窗口期。然而，儘管鑑定CHR-P的診斷工具已相當成熟，現有的治療方案仍十分有限。目前還沒有針對性的特定治療方法可以降低CHR-P患者發展為完全性精神病的機率。這一現狀突顯出開發新型介入手法的迫切需求。 這項隨機對照試驗 (RCT) 將50名年齡介於14至35歲之間的CHR-P患者隨機分配到改良生酮飲食組和對照飲食組，進行為期12週的試驗。在整個試驗期間，研究人員將利用「高風險精神...

克利夫蘭診所神經病學研究所與Baszucki Group聯手推動代謝健康標記這項重大腦部研究

加州，聖馬提歐--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Baszucki Group今天宣布提高對克利夫蘭診所重大腦部研究的支持。這項企圖宏大的縱向研究計畫開展於2022年，計畫以20年的時間追蹤健康個人，目標是找出預防並最終治療神經系統疾病所必需掌握的早期疾病標記與治療靶向。Baszucki Group本次承諾的支持將把該集團對這項研究的捐款總數提高到45萬美元。該集團在Keep Memory Alive於內華達州格倫布魯克 (Glenbrook) 莎士比亞牧場 (Shakespeare Ranch) 舉行的年度「夏季慶典與牛仔競技表演」(Summer Festival & Rodeo) 活動中宣布這則消息。該表演贊助Lou Ruvo腦部健康中心 (Lou Ruvo Center for Brain Health)，主辦者是Keep Memory Alive的共同創辦人Larry和Camille Ruvo。 Baszucki Group的支持擴大了克利夫蘭診所腦部研究的範圍，納入糞便樣本中的生物標記——這項關鍵評估有望找出腸道與大腦之間的關聯，以及這種關聯如...

馬里蘭大學推出創新臨床醫療護理人員培訓課程：生酮代謝療法在心理健康領域的應用

加州，聖馬提歐--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Baszucki Group今天宣布與馬里蘭大學醫學院達成一項合作關係，雙方將推動一項創新培訓活動，促進心理健康領域應用生酮代謝療法。這項名為「LIVE IT~LAUNCH IT：醫護人員學習如何應用生酮飲食改善患者心理健康」的活動由Deanna Kelly博士（PharmD, BCPP、馬里蘭大學醫學院精神病學系William和Carol Carpenter精神疾病研究教授兼馬里蘭大學醫學院馬里蘭精神病學研究中心主任）主持，旨在教育並助力醫療保健提供者，引導他們採用這種介入性療法。其目標是培訓各類醫療保健專業人士，建立他們的信心，將這種前景可期的個人化代謝治療框架安全應用於臨床和研究領域。 越來越多的證據表明生酮代謝療法可有效治療包括精神分裂症、躁鬱症和重度憂鬱症在內的一系列嚴重精神疾病，包括史丹佛大學醫學院、愛丁堡大學和俄亥俄州立大學等機構的試點試驗。生酮代謝療法具有充任跨診斷性工具的潛力，正迅速崛起為一種有力的治療選擇。 然而，推廣生酮代謝療法仍存在重大障礙——大多數人缺乏生酮代謝療法的治療基礎設施。「由於...
Back to Newsroom