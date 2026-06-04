新研究證明生酮療法有望治愈神經性厭食症

加州聖馬刁--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 今日發表於《通訊醫學》（Communications Medicine）上的一項初步研究表明，對於有效治療手段極為有限的神經性厭食症，一種新療法有望實現突破。這項來自美國加州大學聖地牙哥分校醫學院的研究報告稱，生酮飲食干預（一種高脂肪、低碳水化合物、中等蛋白質的飲食）對體重正常或輕度偏瘦的神經性厭食症患者而言可行且安全。參與者對生酮飲食干預的耐受性良好，依從性高，且在整個治療過程中未觀察到明顯的體重下降。此外，患者的飲食障礙症狀也得到了顯著改善，近四分之三完成療程的患者在研究結束時成功達到康復標準，所有完成療程的患者的抑鬱評分均有所降低。

神經性厭食症是一種極具破壞性的精神疾病，其死亡率在所有精神疾病中名列前茅。在美國，平均每52分鐘就有一人因該疾病或相關併發症死亡。即便患者體重恢復，仍常受到持續性心理症狀的困擾，包括身材焦慮、對進食的強烈恐懼以及對體型的過度關注，導致復發率極高。

加州大學聖地牙哥分校醫學院精神病學教授、該研究負責人、醫學博士Guido Frank曾從事厭食症患者的研究和治療超過25年，他發起這項研究旨在為這一高風險族群拓展治療選項。Frank博士表示：「我們迫切需要新方法來治療神經性厭食症。我們在生酮療法方面的研究不僅著眼於標準療法，更可能深入探討該疾病的潛在生理機制。越來越多的證據表明，神經性厭食症與神經代謝功能障礙有關，我們希望直接的代謝干預能夠調節神經功能，並緩解患者的心理症狀。」

這項門診、全國性、單臂臨床研究實施了一項為期14週的受監督的生酮療法干預，在22名入組受試者中，有18名（82%）完成了研究。在整個研究期間，受試者的體重（以BMI衡量）未有顯著變化。研究結束時，根據《進食障礙檢查問卷》（EDE-Q）及《進食障礙量表-3》（EDI-3）的測量結果，在完成研究的受試者中，有72%的人的進食障礙症狀已達康復範圍；並根據《貝克憂鬱量表》（BDI）的測量標準，所有受試者的憂鬱症評分均有所改善，其中72%處於正常範圍內。

共同作者醫學博士Barbara Scolnick是一位任職於麻薩諸塞州瓦班的內科醫師，對她而言，這項研究是她長達十年的個人探索之旅的結晶。「這項研究的科學探索，最初是為了我的姪女Caroline Beckwith尋求療法。」Scolnick醫師分享道，「生酮療法作為癲癇治療的標準療法，在結合其他干預措施後，成為關鍵的催化劑，讓Caroline在與神經性厭食症抗爭15年後終於得到緩解。這些初步研究結果令我深受鼓舞，顯示了這項治療或許能為像Caroline一樣的患者開闢新的治療途徑。」

儘管作者承認，針對此類患者群體實施飲食干預存在臨床上的敏感性，但該研究建立在先前的初步 證據之上，為此提供了概念驗證。研究結果表明，在專業醫療監督和訓練有素的支援下，生酮療法對那些對傳統療法無效的患者俱有潛在療效。

「這項研究凸顯了針對調節潛在神經代謝功能進行飲食干預的潛力，即使對於像神經性厭食症這類最難治癒的精神疾病亦然。」資助這項研究的Baszucki Group共同創辦人暨總裁Jan Ellison Baszucki表示，「我們希望這項研究能夠提高公眾對生酮療法在飲食失調治療中的應用和研究的認識和支持，為患者及其家人帶來新的希望。」

目前，一項針對同時患有神經性厭食症和神經性貪食症患者的擴展研究正在進行中，並在全國招募參與者。有興趣瞭解更多資訊或加入研究的人士，可造訪研究網站，以獲取更多詳情。

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Baszucki Group 由Roblox創辦人兼執行長David Baszucki和暢銷書作家Jan Ellison Baszucki創立於2021年。該集團利用私人捐贈、影響力投資、宣傳宣導、故事講述和社群建構等方式在科學、醫學、農業、食品及生態環境系統領域推動根本性變革。Baszucki Group的主要目標是透過支持代謝、精神病學和神經科學交叉領域的研究活動來改善心理健康。如欲進一步瞭解精神障礙以及腦部健康的代謝治療方法，包括生酮療法，請造訪Baszucki Group的非營利性計畫 Metabolic Mind 。

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