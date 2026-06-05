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Informe de Segmento de Mercado de Best: AM Best mantiene una perspectiva estable para el segmento de los seguros de no vida en España

ÁMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha mantenido su perspectiva estable para el segmento de los seguros de no vida en España y ha señalado que, si bien el segmento sigue creciendo de forma rentable, el aumento de los costes de los siniestros podría reducir los márgenes.

En su nuevo Informe de Best sobre los segmentos de mercado, titulado " Informe de Segmento de Mercado de Best: Seguros de no vida en España" (Market Segment Outlook: Spain Non-Life Insurance), AM Best afirma que según sus previsiones, el segmento de seguros de no vida de España alcanzará un crecimiento moderado en 2026, respaldado por el crecimiento del producto interior bruto del país, además de las subidas continuadas de las tarifas.

Juan Villaescusa, analista financiero senior de AM Best y uno de los autores de la perspectiva, ha comentado: "AM Best señala que las líneas de negocio de los automóviles y la salud siguen siendo las más importantes e impulsan la mayor parte del crecimiento de las primas, pero se espera que todas las principales líneas de negocio sigan expandiéndose".

Por su parte, Eli Sanchez, director de análisis de AM Best, ha añadido: "Según las previsiones, el segmento de no vida de España seguiría siendo rentable en 2026, si bien los márgenes podrían reducirse debido al aumento de la competencia en materia de precios y a los elevados costes de siniestralidad provocados por las presiones inflacionistas".

Para consultar gratuitamente este informe sobre los segmentos de mercado, visite http://www3.ambest.com/bestweek/purchase.asp?record_code=365376.

AM Best es una agencia mundial de calificación crediticia, editorial de noticias y proveedora de análisis de datos que se especializa en el sector de los seguros. Con sede en Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países y cuenta con sucursales regionales en Londres, Ámsterdam, Dubái, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para saber más, visite www.ambest.com.

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El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

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