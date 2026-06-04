Nieuwe bewijzen bieden hoop voor ketogene therapie bij de behandeling van anorexia nervosa

SAN MATEO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Een proefstudie, vandaag gepubliceerd in Communications Medicine, toont het potentieel aan van een nieuwe aanpak voor de behandeling van anorexia nervosa – een aandoening waarvoor effectieve behandelingen tot nu toe zeer beperkt zijn. Het onderzoek van de UC San Diego School of Medicine rapporteert dat een ketogene voedingsinterventie – een vetrijk, koolhydraatarm en eiwitrijk dieet – haalbaar en veilig was voor patiënten met anorexia nervosa die een normaal gewicht hadden of licht ondergewicht vertoonden. De ketogene interventie werd goed verdragen door de deelnemers, met een hoge therapietrouw en zonder significant gewichtsverlies gedurende het programma.

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