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La collaborazione tra NetApp e Cisco rafforza la difesa a più livelli per la resilienza informatica delle imprese

La nuova strategia NetApp Splunk SOAR contribuisce a contenere gli attacchi ransomware e limitare la perdita di dati

SAN JOSE, California--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ: NTAP), la società di infrastrutture di dati intelligenti, e Cisco (NASDAQ: CSCO), hanno annunciato un'espansione della loro collaborazione per aiutare i clienti a rafforzare le strategie di difesa a più livelli per i clienti. Grazie all'integrazione dell'infrastruttura dati intelligente con capacità avanzate di analisi e osservabilità, NetApp e Splunk hanno offerto una visibilità approfondita e in tempo reale dello stato di storage e infrastruttura. Assieme, aiutano i clienti a tradurre i dati operativi in informazioni fruibili che migliorano affidabilità, sicurezza e risultati commerciali. Con l'espansione della loro collaborazione con la nuova guida operativa NetApp Splunk Security Orchestration, Automation, and Response (SOAR), NetApp e Splunk aiutano i clienti comuni a contenere gli attacchi ransomware e limitare le perdite di dati a livello di storage, limitando ancora meglio l'estensione degli attacchi informatici, aumentando al contempo la velocità e riducendo i costi del ripristino.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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