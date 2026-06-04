La collaboration entre NetApp et Cisco renforce la défense en profondeur pour assurer la cyberrésilience des entreprises

SAN JOSE, Californie--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ : NTAP), la société d’infrastructure de données intelligente, et Cisco (NASDAQ : CSCO) ont annoncé aujourd’hui l’élargissement de leur collaboration pour aider leurs clients à renforcer leurs stratégies de défense en profondeur. En associant une infrastructure de données intelligente à des capacités avancées d’analyse et de surveillance, NetApp et Splunk offrent une visibilité approfondie et en temps réel sur l’état du stockage et des infrastructures. Ensemble, les deux sociétés aident leurs clients à transformer leurs données opérationnelles en informations exploitables qui améliorent la fiabilité, la sécurité et les résultats commerciaux. Le nouveau guide pratique NetApp Splunk SOAR (Security Orchestration, Automation, and Response) publié dans le cadre de cette collaboration aide les clients communs à contenir les attaques par rançongiciel et à limiter la perte de données dans la couche de stockage, ce qui permet de mieux circonscrire le rayon d’action des cyberattaques tout en accélérant la restauration et en réduisant son coût.

« L’intelligence artificielle accélère à la fois la vitesse et la sophistication des cyberattaques, et le délai de réaction n’a jamais été aussi réduit », a déclaré Sandeep Singh, vice-président principal et directeur général de la division Platforme chez NetApp. « Pour limiter le coût et l’impact des rançongiciels, les entreprises doivent agir dès la détection d’une menace, ce qui implique d’étendre l’automatisation de la sécurité à la couche de stockage où résident les données. En tant que fournisseur du stockage le plus sécurisé au monde, NetApp occupe une position unique qui lui permet de faire du stockage un élément actif d’une stratégie de défense en profondeur. En collaborant avec Cisco pour permettre aux flux de travail Splunk SOAR d’intervenir directement sur les données stockées dans le système ONTAP® de NetApp, nous contribuons à rendre plus simple et plus efficace la stratégie de sécurité par la défense en profondeur. »

Afin d’offrir à leurs clients la résilience et la flexibilité nécessaires pour protéger leurs données, Cisco et NetApp viennent de publier le guide pratique NetApp Splunk SOAR. Splunk Enterprise Security est déjà intégrée à NetApp Ransomware Resilience pour collecter des données analytiques au niveau de la couche de données, ce qui permet d’améliorer le tri et la hiérarchisation des incidents. Grâce à ce nouveau guide, les utilisateurs de Splunk SOAR peuvent désormais exploiter ces signaux, ainsi que ceux provenant d’autres solutions, pour déclencher automatiquement des mesures de réponse aux incidents directement dans le stockage ONTAP de NetApp, en tant que partie intégrante de leur processus de gestion des incidents. Ces mesures comprennent le blocage d’un utilisateur suspect, la création d’instantanés des données et la mise hors ligne de volumes de données afin de les protéger contre toute propagation de l’infection. Les clients seront ainsi mieux à même de contenir les attaques par rançongiciel et de limiter les pertes de données au niveau de la couche de stockage. Intégrés à la stratégie de sécurité en profondeur de l’entreprise, les guides NetApp Splunk SOAR contribuent à renforcer la collaboration entre les équipes chargées de la sécurité et celles chargées du stockage.

Le fait d’automatiser les mesures de réponse et de restauration face aux cybermenaces grâce au guide NetApp Splunk SOAR permet aux équipes de sécurité d’améliorer leurs indicateurs de performance, tels que le temps moyen de confinement (MTTC), et réduit les efforts manuels ainsi que les compétences nécessaires à la protection des données. NetApp et Cisco aident ainsi les entreprises à atteindre plus rapidement et plus efficacement une posture de cyberrésilience.

« Pour être efficaces, les stratégies de sécurité nécessitent une visibilité et une capacité d’action sur l’ensemble de la pile technologique, y compris la couche de données », a déclaré David Dalling, vice-président général du département Splunk Security chez Cisco. « Grâce au nouveau guide NetApp Splunk SOAR, le système de stockage ONTAP devient un acteur à part entière de l’écosystème de sécurité, permettant aux entreprises de contrer les menaces ciblant directement leurs données. En intégrant le stockage NetApp aux workflows Splunk SOAR, nous aidons les équipes chargées de la sécurité et les équipes chargées du stockage à collaborer plus efficacement et à réagir aux incidents avec davantage de rapidité et de confiance. »

« Le partenariat entre Splunk et NetApp permet d’aider les clients à gérer leurs activités de manière plus sûre et plus efficace, en coordonnant les opérations entre les équipes chargées du stockage et celles chargées de la sécurité », a déclaré Dallas Olson, directeur commercial chez NetApp. « En offrant aux clients une visibilité en temps réel sur ce qui se passe dans l’ensemble de leurs environnements, NetApp et Splunk aident les entreprises à réduire les perturbations et à optimiser les performances, afin qu’elles puissent exploiter leurs données pour obtenir des résultats commerciaux mesurables. »

Le guide pratique NetApp Splunk SOAR est désormais disponible en téléchargement sur le site SplunkBase.

Ressources supplémentaires

À propos de NetApp

Depuis plus de trois décennies, NetApp aide les principales organisations mondiales à naviguer dans le changement, de l’essor du stockage d’entreprise à l’ère intelligente définie par les données et l’IA. Aujourd'hui, NetApp est la société d'infrastructure de données intelligente, aidant les clients à transformer les données en catalyseur d'innovation, de résilience et de croissance.

Au cœur de cette infrastructure se trouve la plateforme de données NetApp, la base unifiée, intelligente et de qualité professionnelle qui connecte, protège et active les données dans chaque cloud, charge de travail et environnement. Construit sur la puissance éprouvée de NetApp ONTAP, notre logiciel de gestion de données et notre système d'exploitation de pointe, et amélioré par l'automatisation grâce au moteur de données IA et à AFX, il offre observabilité, résilience et intelligence à grande échelle.

Ventilée au niveau de la conception, la plateforme de données NetApp sépare le stockage, les services et le contrôle afin que les entreprises puissent se moderniser plus rapidement, évoluer efficacement et innover sans verrouillage. En tant que seule plateforme de stockage d’entreprise nativement intégrée dans les plus grands clouds du monde, la société donne aux organisations la liberté d’exécuter n’importe quelle charge de travail n’importe où avec des performances, une gouvernance et une protection cohérentes.

Avec NetApp, les données sont toujours prêtes - prêtes à se défendre contre les menaces, prêtes à alimenter l’IA et prêtes à mener la prochaine percée. C’est pourquoi les entreprises les plus avant-gardistes au monde font confiance à NetApp pour transformer l’intelligence en avantage.

En savoir plus sur www.netapp.com ou suivez-nous sur X, LinkedIn, Facebook, et Instagram.

NETAPP, le logo NETAPP, et les marques répertoriées sur www.netapp.com/TM sont des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de sociétés et de produits peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

À propos de Cisco

Cisco (NASDAQ : CSCO) est le leader technologique mondial qui révolutionne la manière dont les entreprises se connectent et se protègent à l’ère de l’intelligence artificielle. Depuis plus de 40 ans, Cisco connecte le monde en toute sécurité. Avec ses solutions et services de pointe alimentés par l’IA, Cisco permet à ses clients, partenaires et communautés de libérer le potentiel de l’innovation, d’améliorer leur productivité et de renforcer leur résilience numérique. Fidèle à sa mission, Cisco reste déterminée à créer un avenir plus connecté et plus inclusif pour tous. Découvrez-en davantage dans notre Newsroom et suivez-nous sur X (@Cisco).

Cisco et le logo Cisco sont des marques commerciales ou des marques déposées de Cisco et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d’autres pays. Vous trouverez la liste des marques commerciales de Cisco à l’adresse suivante : http://www.cisco.com/go/trademarks. Les marques commerciales tierces mentionnées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. L’utilisation du terme « partenaire » n’implique pas l’existence d’une relation de partenariat entre Cisco et une autre entreprise.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.