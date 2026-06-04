NetApp y Cisco aceleran y protegen la innovación en IA

SAN JOSÉ, California--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ: NTAP), la empresa de infraestructura de datos inteligente, y Cisco (NASDAQ: CSCO) han anunciado hoy que han colaborado para ofrecer nuevas soluciones validadas que permiten implementar la inteligencia artificial de forma segura, escalable y simplificada. Al profundizar el éxito demostrado de FlexPod, las nuevas soluciones brindan a las empresas una forma simple y confiable de hacer frente a los retos específicos que las cargas de trabajo de inteligencia artificial plantean a la infraestructura de computación, redes y almacenamiento.

“Teniendo en cuenta que los equipos de TI tienen el deber de ofrecer un rendimiento confiable y constante en todos los entornos, las cargas de trabajo de IA están imponiendo exigencias cada vez mayores a su infraestructura de datos”, señaló Dallas Olson, director comercial de NetApp. “La colaboración de larga data entre NetApp y Cisco en torno a FlexPod ya ha demostrado su eficacia, al permitir a los clientes ahorrar hasta un 20 % del tiempo dedicado a la gestión y el mantenimiento de la infraestructura. Ahora, estamos aplicando nuestra experiencia combinada a los retos actuales para acelerar la adopción de la IA a la vez que se reducen los riesgos gracias a la seguridad integrada”.

NetApp and Cisco amplían FlexPod para facilitar la adopción de la inteligencia artificial en organizaciones de distintos tamaños y niveles de madurez, mediante arquitecturas previamente probadas y validadas, así como una gestión de datos de nivel empresarial como base sólida. Estas soluciones sirven para casos de uso tales como:

Implementaciones de IA en las empresas : las empresas pueden implementar de forma simple y rápida una infraestructura de alto rendimiento para casos de uso de IA, como la generación aumentada por recuperación (RAG) y la búsqueda semántica, utilizando esta arquitectura validada. FlexPod reduce la complejidad de la integración mientras permite que las capacidades de IA se ejecuten directamente donde residen los datos, con seguridad integrada de extremo a extremo. Esta arquitectura incluye almacenamiento desagregado para el escalado independiente del rendimiento y la capacidad con NetApp AFX; futuras funcionalidades de descubrimiento, preparación y gobernanza de datos de NetApp AI Data Engine (AIDE), que integra el diseño de referencia de la Plataforma de Datos de IA de NVIDIA; controles de seguridad distribuidos y alineados con el modelo Zero Trust en todo el proceso de la IA para gestionar los riesgos específicos de la IA originados en la Fábrica de IA Segura de Cisco con NVIDIA (Secure AI Factory). Como base de la Secure AI Factory, la infraestructura de redes de IA de Cisco con Nexus One transforma la red en una estructura determinista y de alto rendimiento para maximizar la utilización de las XPU, reducir los tiempos de ejecución de los trabajos y ofrecer resultados de IA predecibles a gran escala. Con el objetivo de abordar casos de uso de IA empresarial de pila completa, NetApp y Cisco han colaborado con NVIDIA para crear soluciones FlexPod basadas en Arquitecturas de Referencia Empresarial de NVIDIA, que permiten a las organizaciones diseñar, implementar y escalar fábricas de IA de alto rendimiento.

: las empresas pueden implementar de forma simple y rápida una infraestructura de alto rendimiento para casos de uso de IA, como la generación aumentada por recuperación (RAG) y la búsqueda semántica, utilizando esta arquitectura validada. FlexPod reduce la complejidad de la integración mientras permite que las capacidades de IA se ejecuten directamente donde residen los datos, con seguridad integrada de extremo a extremo. Esta arquitectura incluye almacenamiento desagregado para el escalado independiente del rendimiento y la capacidad con NetApp AFX; futuras funcionalidades de descubrimiento, preparación y gobernanza de datos de NetApp AI Data Engine (AIDE), que integra el diseño de referencia de la Plataforma de Datos de IA de NVIDIA; controles de seguridad distribuidos y alineados con el modelo Zero Trust en todo el proceso de la IA para gestionar los riesgos específicos de la IA originados en la Fábrica de IA Segura de Cisco con NVIDIA (Secure AI Factory). Como base de la Secure AI Factory, la infraestructura de redes de IA de Cisco con Nexus One transforma la red en una estructura determinista y de alto rendimiento para maximizar la utilización de las XPU, reducir los tiempos de ejecución de los trabajos y ofrecer resultados de IA predecibles a gran escala. Con el objetivo de abordar casos de uso de IA empresarial de pila completa, NetApp y Cisco han colaborado con NVIDIA para crear soluciones FlexPod basadas en Arquitecturas de Referencia Empresarial de NVIDIA, que permiten a las organizaciones diseñar, implementar y escalar fábricas de IA de alto rendimiento. Inferencia de IA y flujos de trabajo RAG : para que los equipos y departamentos puedan aprovechar las ventajas de la IA con sus datos actuales, esta solución simplificada y preintegrada está diseñada para reducir el costo, la complejidad y los requisitos de habilidades especializadas asociados a la implementación de la infraestructura de IA.

: para que los equipos y departamentos puedan aprovechar las ventajas de la IA con sus datos actuales, esta solución simplificada y preintegrada está diseñada para reducir el costo, la complejidad y los requisitos de habilidades especializadas asociados a la implementación de la infraestructura de IA. Computación de borde: esta solución permite a las empresas gestionar cargas de trabajo de inferencia de IA, en contenedores y virtualizadas en el borde, al tiempo que mantiene una baja latencia y la coherencia operativa. Al ampliar la arquitectura FlexPod, de eficacia probada, a ubicaciones remotas y de borde, los clientes se benefician de una rápida generación de valor y de una menor complejidad operativa en comparación con una infraestructura a medida o pilas de TI aisladas en cada sitio. La combinación de Cisco Unified Edge con las opciones flexibles de almacenamiento de NetApp ofrece una solución convergente, flexible y validada. La gestión centralizada de la flota, la configuración basada en políticas y la orquestación automatizada permiten implementaciones repetibles y operaciones simplificadas en entornos con alto nivel de distribución.

“Mientras las organizaciones pasan de la fase experimental de la IA a su implementación en el mundo real, la seguridad no puede ser una cuestión secundaria. Debe integrarse desde el comienzo”, afirmó Jeremy Foster, director general y vicepresidente sénior de Cisco. “Al colaborar con NetApp para ampliar Cisco Secure AI Factory con NVIDIA a nuestra solución FlexPod validada, ayudamos a los clientes a abordar riesgos específicos de la IA, como la exposición de datos, las deficiencias en la gobernanza y los desafíos del cumplimiento normativo, a la vez que simplificamos la forma en que se implementa y opera la infraestructura de IA”.

"Las empresas disponen de enormes cantidades de datos, pero sin las capacidades de descubrimiento, gobernanza y preparación integradas en la propia infraestructura, les resultará difícil impulsar la IA en la producción”, manifestó Jason Hardy, vicepresidente de Tecnologías de Almacenamiento de NVIDIA. “NetApp AI Data Engine, desarrollado de manera conjunta sobre la NVIDIA AI Data Platform y validado con Cisco Secure AI Factory con NVIDIA, ofrece a las organizaciones una base de datos segura y lista para la IA que les permite implementar fábricas de IA a gran escala en la infraestructura FlexPod".

"Las nuevas capacidades de IA de FlexPod amplían nuestra capacidad para ayudar a los clientes a ingresar en la era de la IA con confianza", indicó Brian Bartell, gerente de Prácticas de Computación y Almacenamiento de WWT. "Gracias a nuestras alianzas de larga data con NetApp y Cisco, la introducción del AI Data Engine de NetApp y la capacidad de validar estas arquitecturas de manera práctica en el AI Proving Ground de WWT, podemos acortar el tiempo desde el concepto hasta la ejecución, otorgando a nuestros clientes una base líder en la industria y probada de manera previa para avanzar al ritmo del mercado y liberar el potencial de sus datos".

Para obtener más información de la alianza de NetApp con Cisco, visite el stand n.° 7414 de NetApp en Cisco Live!, del 31 de mayo al 4 de junio en Mandalay Bay, Las Vegas.

Recursos adicionales

Acerca de NetApp

Durante más de tres décadas, NetApp ayudó a las organizaciones líderes mundiales a afrontar los cambios, desde el auge del almacenamiento empresarial hasta la era inteligente definida por los datos y la inteligencia artificial. Hoy en día, NetApp es la empresa de infraestructura de datos inteligente que ayuda a los clientes a convertir los datos en un catalizador para la innovación, la resiliencia y el crecimiento.

En el centro de esa infraestructura se encuentra la plataforma de datos de NetApp, una base unificada, inteligente y de nivel empresarial que conecta, protege y activa los datos en todas las nubes, cargas de trabajo y entornos. Basada en la potencia probada de NetApp ONTAP, nuestro software y sistema operativo líder en gestión de datos, y mejorada por la automatización a través de AI Data Engine y AFX, ofrece observabilidad, resiliencia e inteligencia a gran escala.

Diseñada para estar desagregada, la plataforma de datos de NetApp separa el almacenamiento, los servicios y el control para que las empresas puedan modernizarse con mayor rapidez, escalar de manera eficiente e innovar sin ataduras. Como única plataforma de almacenamiento empresarial integrada de forma nativa en las nubes más grandes del mundo, ofrece a las organizaciones la libertad de ejecutar cualquier carga de trabajo en cualquier lugar con un rendimiento, una gobernanza y una protección constantes.

Con NetApp, los datos siempre están listos: listos para defenderse de las amenazas, listos para impulsar la inteligencia artificial y listos para impulsar el próximo avance. Por eso las empresas más innovadoras del mundo confían en NetApp para convertir la inteligencia en ventaja.

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Acerca de Cisco

Cisco (NASDAQ: CSCO) es el líder tecnológico mundial que está revolucionando la forma en que las organizaciones se conectan y protegen en la era de la IA. Durante más de 40 años, Cisco ha conectado al mundo de forma segura. Con sus soluciones y servicios basados en IA líderes en el mercado, Cisco ayuda a sus clientes, socios y a las comunidades a impulsar la innovación, mejorar la productividad y reforzar su resiliencia digital. Con el propósito como eje central, Cisco mantiene su compromiso de crear un futuro más conectado e inclusivo para todos. Descubre más en The Newsroom y síganos en X en @Cisco.

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