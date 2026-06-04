Owen fait appel à Assurant pour mettre en place une protection intégrée aux cartes Swan nouvelle génération

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Owen, une société d'insurtech dédiée à la modernisation de l'assurance pour les fintechs et les plateformes numériques, et Assurant, Inc. (NYSE : AIZ), une société d'envergure mondiale qui redéfinit les limites de la protection (en sécurisant et en entretenant les appareils connectés, les habitations, les automobiles et les équipements commerciaux pour les plus grandes marques du monde entier) annoncent leur collaboration avec Swan, la principale plateforme bancaire intégrée d'Europe. Cette collaboration vise à offrir une protection sur mesure directement intégrée aux cartes bancaires Swan en France et en Europe.

Owen a retenu Assurant pour apporter la capacité d’assurance nécessaire au lancement de la nouvelle offre de cartes de Swan, réunissant ainsi l’expertise d’Owen en matière d’assurance intégrée avec l’envergure, la gouvernance et l’expérience d’Assurant dans le domaine de la protection par affinité. Ensemble, Owen et Assurant permettent aux fintechs d’intégrer de manière native l’assurance à leurs produits financiers, de manière transparente et à grande échelle.

Au titre de cet accord, Assurant assurera la couverture des risques pour la composante assurance, tandis qu'Owen interviendra en tant que courtier et administrateur tiers (TPA), et qu'Allianz fournira des services d'assistance.

« Cette collaboration avec Assurant illustre parfaitement la raison d’être d’Owen : une assurance moderne, simple et intégrée aux produits déjà utilisés par les consommateurs. Avec Swan pour première réussite, nous prouvons qu’il est possible de proposer une protection haut de gamme à grande échelle, de manière native et en toute fluidité », a déclaré Thibault Masson, cofondateur d’Owen.

« Cette initiative cadre parfaitement avec notre stratégie en France et en Europe : nous voulons être avant tout un assureur pour l’écosystème affinitaire, en collaborant avec des partenaires distributeurs établis et natifs du numérique », a souligné Felipe Sanchez, Président d’Assurant Europe. « L’intégration d’une couverture voyage aux cartes Swan apporte une valeur ajoutée au moment précis où les clients en ont besoin (dans le cadre de leur expérience financière quotidienne), tout en répondant aux attentes fortes du marché français en matière de gouvernance et de qualité de service ».

Swan : premier déploiement concret de la collaboration entre Owen et Assurant

Le projet a été lancé en avril 2026 avec Swan, première plateforme bancaire intégrée d'Europe. Swan permet aux éditeurs de logiciels B2B bien établis d'intégrer des fonctionnalités bancaires (comptes, cartes et paiements) directement à leurs produits. La plateforme traite environ 2 milliards EUR de transactions mensuelles, est présente dans 30 pays européens et compte parmi ses clients plus de 150 entreprises, dont Pennylane, Indy, Agicap et Lucca.

Cette initiative permet désormais aux partenaires de Swan de proposer à leurs utilisateurs une assurance voyage et une protection contre la fraude directement intégrées à leurs cartes. Owen est au cœur de ce modèle, grâce à son expertise dans le domaine des assurances intégrées : la protection est intégrée de manière native aux cartes Swan, garantissant ainsi une expérience utilisateur fluide.

« Intégrer une assurance dans une carte bancaire impliquait auparavant plusieurs mois de travail d’intégration et d’importantes démarches réglementaires. Désormais, grâce à Owen et Assurant, cela devient une fonctionnalité native, qui permet aux partenaires de Swan de proposer à leurs clients une expérience plus riche et plus complète, dans des délais plus courts » - Julien Mettoudi - Vice-Président en charge des produits, opérations et services de paiement chez Swan.

À propos d’Assurant

Assurant, Inc. (NYSE : AIZ) redéfinit les limites de la protection : elle protège et assure la maintenance des appareils connectés, des habitations, des automobiles et des équipements commerciaux, en partenariat avec les marques les plus prospères au monde. Classée au Fortune 500 et présente dans 21 pays, Assurant fait figure de pionnière dans l’exploitation des données et de la technologie pour transformer les relations clients afin d'accroître la fidélisation et de générer de la valeur.

Pour plus d'informations, consultez le site assurant.fr

À propos d’Owen

Owen est une insurtech qui modernise et simplifie l'accès à l'assurance. Grâce à un modèle d'assurance intégrée, Owen permet aux fintechs, aux néobanques et aux plateformes d'intégrer une couverture d'assurance directement à leurs produits sur plusieurs marchés européens. Les utilisateurs peuvent ainsi en bénéficier facilement, et profiter d'une expérience de gestion des sinistres sans faille.

Pour plus d'informations, consultez le site get-owen.com

À propos de Swan

Swan est une fintech européenne spécialisée dans les services bancaires intégrés. Les entreprises de tous types peuvent tirer pleinement parti du potentiel de leurs produits grâce à l'intégration des fonctionnalités bancaires de Swan (comptes, cartes et paiements, par exemple).

Swan traite plus de 2 milliards EUR de transactions mensuelles, pour le compte de plus de 150 entreprises (dont Pennylane, Indy, Agicap, Libeo et Lucca), et est présente dans 30 pays européens. Créée en 2019, la société a bénéficié d'un capital croissance apporté par des investisseurs de premier plan tels que Lakestar, Accel, Creandum, Bpifrance et Eight Roads. Swan est l'un des principaux membres de Mastercard et un établissement financier agréé, réglementé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

Pour plus d'informations, consultez le site swan.io

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