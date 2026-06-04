NetApp與Cisco攜手加快並保障AI創新

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 智慧資料基礎架構公司NetApp® (NASDAQ: NTAP)與Cisco (NASDAQ: CSCO)今日宣布，雙方合作推出經過驗證的全新解決方案，旨在實現安全、可擴充且簡化的AI部署。新解決方案在FlexPod成功經驗的基礎上，為企業因應AI工作負載給運算、網路和儲存基礎架構帶來的特定挑戰提供了一條簡單、可靠的路徑。

NetApp商務長Dallas Olson表示：「隨著IT團隊需要在各種環境中交付可靠且一致的效能，AI工作負載對資料基礎架構提出了越來越高的要求。NetApp與Cisco在FlexPod上的長期合作已被證明行之有效，可為客戶節省高達20%的基礎架構管理和維護時間。現在，我們正將雙方的共同專業技術應用于現代挑戰，旨在加快AI的採用，同時透過內建安全功能降低風險。」

NetApp與Cisco正在擴充FlexUpod，以預先測試、經過驗證的架構以及企業級資料管理為統一基石，支援不同企業規模和成熟度層級的AI應用。這些解決方案支援以下使用案例：

Cisco總經理兼資深副總裁Jeremy Foster表示：「隨著企業從AI實驗轉向實際部署，安全絕不能成為事後補救的權宜之計，而是必須從一開始就內建其中。透過與NetApp合作，將Cisco Secure AI Factory with NVIDIA擴充到我們經過驗證的FlexPod解決方案中，我們正在協助客戶解決AI特有的風險，例如資料外洩、治理缺口和法規遵循挑戰，同時簡化AI基礎架構的部署和運維方式。」

NVIDIA儲存技術副總裁Jason Hardy表示：「企業坐擁海量資料，但如果基礎架構本身沒有內建資料發現、治理和準備功能，企業將難以驅動生產級AI。NetApp AI Data Engine在NVIDIA AI資料平台上共同設計，並透過Cisco Secure AI Factory with NVIDIA進行驗證，為企業提供安全且AI就緒的資料基礎，使其能夠在FlexPod基礎架構上大規模部署AI工廠。」

WWT運算與儲存業務經理Brian Bartell表示：「FlexPod的全新AI功能擴大了我們協助客戶自信駕馭AI時代的能力。透過我們與NetApp和Cisco的長期合作夥伴關係、引進NetApp的AI Data Engine，以及在WWT的AI Proving Ground中親自驗證這些架構的能力，我們可以縮短從概念到執行的時間，為客戶提供經過預測試、業界頂尖的基礎，使其能夠跟上市場步伐並釋放資料的力量。」

如欲瞭解更多關於NetApp與Cisco合作夥伴關係的資訊，歡迎蒞臨5月31日至6月4日在拉斯維加斯Mandalay Bay舉辦的Cisco Live!大會上的7414號NetApp攤位。

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關於 NetApp

三十多年來，從企業級儲存的興起到資料和AI定義的智慧時代，NetApp一直協助全球一流組織因應各種變革。如今，NetApp已成為智慧資料基礎架構公司，協助客戶將資料變為創新、韌性和成長的觸媒。

這一基礎架構的核心是NetApp資料平台——一個統一的企業級智慧基礎，用於連接、保護和活用各種雲端、負載和環境中的資料。該平台憑藉我們首屈一指的資料管理軟體和作業系統NetApp ONTAP的成熟能力建構，並藉助AI資料引擎和AFX的自動化功能加持，實現大規模的可觀測性、韌性和智慧。

NetApp資料平台採用分解式設計，將儲存、服務和控制相互隔離，確保企業可以更快實現現代化，高效地進行擴充，並在創新時避免廠商鎖定。身為唯一可原生內建到全球大型雲端的企業級儲存平台，它讓各類組織都可靈活地在任何地方運行任何工作負載，並保持統一的效能、治理和保護。

使用NetApp時，資料始終保持就緒，可隨時抵禦各種威脅、支援AI的需要以及實現下一次的顛覆創新。這正是全球最有遠見的企業都信任NetApp，透過它將情報變為優勢的原因所在。

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NETAPP、NETAPP標誌和 www.netapp.com/TM 上列出的標記是NetApp, Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能是其各自所有者的商標。

關於Cisco

Cisco (NASDAQ: CSCO)是全球技術領導者，正在革新企業在AI時代的連線與防護方式。40多年來，Cisco始終致力於為世界提供安全的連線。憑藉其業界首屈一指的AI驅動型解決方案和服務，Cisco使其客戶、合作夥伴和社群能夠釋放創新活力、提升生產力並強化數位韌性。Cisco以企業使命為核心，始終致力於為所有人創造一個更互連、更包容的未來。如欲瞭解更多資訊，請造訪新聞中心或在X上關注@Cisco。

Cisco和Cisco標誌是Cisco和/或其附屬公司在美國和其他國家的商標或註冊商標。Cisco的商標列表可在http://www.cisco.com/go/trademarks查看。此處提及的第三方商標均為其各自所有者的財產。使用「合作夥伴」一詞並不表示Cisco與任何其他公司之間存在合作夥伴關係。

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