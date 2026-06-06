-

DFNS: un rebranding per affermarsi come piattaforma di core banking per gli asset digitali

PARIGI--(BUSINESS WIRE)--DFNS oggi ha annunciato un rebranding che ne dimostra l'evoluzione da infrastruttura per wallet a prima piattaforma per il core banking dedicata agli asset digitali. L'azienda lancia un nuovo logo, un nuovo sito web e un nuovo posizionamento sul mercato in un momento in cui fintech e istituzioni spostano prodotti e operazioni on-chain.

Banche, fintech, gestori di asset, società di trading, fornitori di servizi di pagamento, infrastrutture di mercato e camere di compensazione non chiedono più come "aggiungere le criptovalute". Chiedono invece come gestire prodotti finanziari, controlli, flussi di lavoro e servizi per i clienti a livello di blockchain, con l'affidabilità che ci si aspetta da un'infrastruttura di base, mentre altri si spingono persino oltre ed esplorano la possibilità che la blockchain possa servire direttamente da registro, in cui un account è un oggetto on-chain e non una riga in un database.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto stampa

Christopher Grilhault des Fontaines (Co-CEO)
press@dfns.co

Industry:

DFNS

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Contatto stampa

Christopher Grilhault des Fontaines (Co-CEO)
press@dfns.co

More News From DFNS

Riassunto: Dfns lancia Payouts

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Dfns oggi ha annunciato il lancio di Payouts, una nuova API che consente agli istituti di convertire stablecoin in valuta fiat e di dirigere i pagamenti in diversi conti bancari pur mantenendo la governance e i controlli a livello di portafoglio. Risolvere il problema delle rampe di uscita a binario unico Oggi, la maggior parte delle fintech e degli istituti prevede ancora un unico fornitore di servizi di pagamento nella loro infrastruttura o si basa su modelli integr...

Riassunto: Dfns si aggiudica 16 milioni di dollari per espandere la sua infrastruttura dei wallet crypto dedicati al comparto finanziario

PARIGI--(BUSINESS WIRE)--Dfns, la piattaforma wallet-as-a-service leader nel settore degli asset in criptovalute, ha chiuso con successo un round di serie A del valore di 16 milioni di dollari USA guidato da Further Ventures, il ramo di venture capital di ADQ, il maggior fondo sovrano di Abu Dhabi. Questo round ha visto la partecipazione anche di investitori storici del calibro di White Star Capital, Hashed, Semantic, Techstars e Bpifrance, oltre a nuovi finanziatori come Motive Partners, Winte...

Riassunto: L'infrastruttura di wallet Dfns è ora disponibile su Temenos Exchange

PARIGI--(BUSINESS WIRE)--Dfns, fornitore leader di soluzioni Wallet-as-a-Service (WaaS), ha annunciato oggi che l'infrastruttura wallet di Dfns è ora disponibile su Temenos Exchange, l'ecosistema partner di soluzioni fintech integrate. Questa partnership rende Dfns il primo fornitore europeo di infrastrutture di asset digitali a integrarsi con Temenos, e a ad aggiungersi a un gruppo selezionato che comprende Wyden, Fireblocks e Taurus. L'infrastruttura wallet Dfns offre vantaggi aziendali fonda...
Back to Newsroom