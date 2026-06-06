DFNS、デジタル資産向けコアバンキングプラットフォームとしてリブランディングを実施

パリ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- DFNSは、ウォレットインフラからデジタル資産向け初のコアバンキングプラットフォームへと進化を遂げるリブランディングを発表しました。フィンテック企業や金融機関が製品や業務をオンチェーンに移行する中、DFNSは新しいロゴ、ウェブサイト、そして市場において新たなポジショニングを実施します。

銀行、フィンテック企業、資産運用会社、トレーディング会社、決済プロバイダー、市場インフラ、そしてクリアリングハウスは、「暗号資産をどう追加するか」とは問わなくなっています。これらの組織が求めているのは、コアインフラに求められる信頼性を備えつつ、金融商品、管理体制、ワークフロー、そして顧客サービスをブロックチェーン上でどのように運用するかという問いへの答えです。さらに一歩進み、ブロックチェーン自体を台帳として活用できる可能性を探る組織も出始めています。つまり、口座はデータベースの行ではなく、オンチェーン上のオブジェクトとして扱われるということです。つまり、IBAN、仮想口座、そしてブロックチェーンウォレットが、1つの統制された金融口座に統合されるということです。

DFNSのCEOであるクラリス・アジェージュは、「DFNSは、シンプルな前提に基づいて構築されました。ほとんどの金融フローは今後、台帳からブロックチェーンへと移行するでしょう。機関投資家が必要としているのはウォレットではなく、従来の資産とデジタル資産の両方を管理できる新しいコアシステムです。DFNSは、企業の既存システムと、デジタル資産の移動、決済、価値創出が行われるブロックチェーンとの間のインフラ層を担います」と述べています。

DFNSは、機関投資家のビジネスロジックとオンチェーン金融を支えるサービスの間に位置します。そのプラットフォームは、ウォレット・アズ・ア・サービス（WaaS）機能、キーの管理、トランザクションの処理、データ整合性、ガバナンスとポリシーの適用、ワークフローの自動化、財務管理、トークン化エンジン、コンプライアンスの統合、監査ログを、100以上のブロックチェーンとサードパーティを網羅する単一のシステムへと統合します。

インフラとカストディ、ブローカー業務、あるいは規制対象の金融サービスを組み合わせたプロバイダーとは異なり、DFNSは純粋なテクノロジープラットフォームとして機能します。資産のカストディ業務、エンドクライアントとの直接のやり取り、顧客との競合は一切ありません。DFNSの役割は、機関投資家がオンチェーン上で業務を近代化しつつ、コントロールを維持できるよう支援することです。

リブランディングでは、新たなビジュアルアイデンティティ、ウェブサイト、そして金融機関が日常的に使用する重要なワークフロー（ウォレット、取引、ポリシー、承認、コンプライアンス、発行、資産管理、財務など）を中心とした製品が展開されます。既存のAPI、契約、統合、SLAに変更はありません。

DFNSは世界中の400以上の金融機関およびフィンテック企業から信頼を得ており、1000億ユーロを超える資産を保護し、毎月世界のステーブルコイン取引量の約1%を処理しています。しかも、2020年以降、セキュリティ侵害やキーの紛失は一切発生していません。

詳細はdfns.coをご覧ください。

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