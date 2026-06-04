Cooperação entre NetApp e Cisco fortalece defesa em profundidade para resiliência cibernética empresarial

SAN JOSÉ, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ: NTAP), empresa de infraestrutura inteligente de dados, e a Cisco (NASDAQ: CSCO) anunciaram hoje a expansão de sua cooperação para ajudar os clientes a intensificarem suas estratégias de defesa em profundidade. Combinando infraestrutura inteligente de dados com recursos avançados de análise e capacidade de observação, a NetApp e a Splunk oferecem visibilidade profunda e em tempo real da integridade do armazenamento e da infraestrutura. Juntas, elas ajudam os clientes a transformar dados operacionais em informações processáveis ​​que melhoram a confiabilidade, a segurança e os resultados de negócios. Ao expandir sua cooperação com a nova diretriz de Orquestração, Automação e Resposta de Segurança (SOAR) da NetApp e da Splunk, a NetApp e a Splunk ajudam os clientes em comum a conter ataques de ransomware e limitar a perda de dados na camada de armazenamento, ao aperfeiçoar a contenção do impacto de ataques cibernéticos, enquanto aumentam a velocidade e reduzem o custo da recuperação.

“Com a IA acelerando tanto a velocidade como a sofisticação dos ataques cibernéticos, a janela de resposta nunca foi tão curta", disse Sandeep Singh, Vice-Presidente Sênior e Diretor Geral de Plataforma da NetApp. "Para limitar o custo e o impacto do ransomware, as organizações devem agir no momento em que uma ameaça é detectada, o que significa estender a automação de segurança à camada de armazenamento onde os dados residem. Como a empresa que oferece o armazenamento mais seguro do planeta, a NetApp está em uma posição única para tornar o armazenamento uma parte ativa de uma estratégia de defesa em profundidade. Ao trabalhar com a Cisco para habilitar os fluxos de trabalho do Splunk SOAR, a fim de tomar medidas diretas sobre os dados armazenados no NetApp ONTAP ®, ajudamos a tornar uma estratégia de segurança de defesa profunda mais simples e eficaz."

Para oferecer aos clientes a resiliência e a flexibilidade necessárias para proteger seus dados, a Cisco e a NetApp lançaram a diretriz NetApp Splunk SOAR. O Splunk Enterprise Security já está integrado ao NetApp Ransomware Resilience para coletar análises da camada de dados, ao aperfeiçoar a triagem e a priorização de incidentes. Com a nova diretriz, os usuários do Splunk SOAR agora podem usar estes sinais, bem como sinais de outras soluções, para executar automaticamente ações de resposta a incidentes diretamente no armazenamento NetApp ONTAP como parte integrante de sua resposta a incidentes. Estas ações incluem o bloqueio de usuários suspeitos, a captura de snapshots dos dados e a desconexão de volumes de dados para proteção contra novas infecções. Como resultado, os clientes estarão mais bem preparados para conter ataques de ransomware e limitar a perda de dados na camada de armazenamento. Utilizados como parte da estratégia de segurança em profundidade da organização, os manuais de procedimentos NetApp Splunk SOAR ajudam a intensificar a cooperação entre as equipes de segurança e de armazenamento.

A automatização das ações de resposta e recuperação contra ameaças cibernéticas com a diretriz SOAR do NetApp Splunk aprimora as métricas da equipe de segurança, como o tempo médio de contenção (MTTC), bem como reduz o esforço manual e as habilidades necessárias para proteger os dados. Como resultado, a NetApp e a Cisco estão tornando mais rápido e eficiente para as empresas obterem a resiliência cibernética.

“Estratégias de segurança eficazes exigem visibilidade e ação em toda a pilha de tecnologia, incluindo a camada de dados", disse David Dalling, Vice-Presidente Sênior de Segurança da Splunk na Cisco. "Com a nova diretriz NetApp Splunk SOAR, o armazenamento ONTAP se converte em um participante ativo no ecossistema de segurança, permitindo que as organizações contenham ameaças que visam diretamente os dados corporativos. Ao conectar o armazenamento da NetApp aos fluxos de trabalho do Splunk SOAR, ajudamos as equipes de segurança e armazenamento a cooperar de modo mais integrado e a responder a incidentes com maior rapidez e confiança."

"A parceria entre a Splunk e a NetApp ajuda os clientes a gerenciar seus negócios com mais segurança e eficácia, conectando as operações das equipes de armazenamento e segurança", disse Dallas Olson, Diretor Comercial da NetApp. "Ao oferecer aos clientes visibilidade em tempo real do que ocorre em seus ambientes, a NetApp e a Splunk permitem que as empresas reduzam interrupções e otimizem o desempenho, de modo que possam usar seus dados para gerar resultados de negócios mensuráveis."

A diretriz do NetApp Splunk SOAR já está disponível para download em SplunkBase.

Recursos adicionais

Sobre a NetApp

Há mais de três décadas, a NetApp tem ajudado as principais organizações do mundo a navegar pelas transformações tecnológicas – desde o surgimento do armazenamento corporativo até a era inteligente impulsionada por dados e inteligência artificial (IA). Hoje, a NetApp é a empresa de Infraestrutura de Dados Inteligente, ajudando seus clientes a transformar dados em um catalisador de inovação, resiliência e crescimento.

No centro dessa infraestrutura está a plataforma de dados da NetApp – uma base unificada, inteligente e em nível corporativo que conecta, protege e ativa dados em todas as nuvens, cargas de trabalho e ambientes. Desenvolvida sobre o poder comprovado do NetApp ONTAP, o software e sistema operacional de gerenciamento de dados líder de mercado, e aprimorada por automação por meio do AI Data Engine e do AFX, ela oferece observabilidade, resiliência e inteligência em escala.

Projetada de forma desagregada, a plataforma de dados da NetApp separa armazenamento, serviços e controle, permitindo que as empresas modernizem-se mais rapidamente, escalem de forma eficiente e inovem sem dependência de fornecedor (lock-in). Como a única plataforma de armazenamento corporativo incorporada nativamente às maiores nuvens do mundo, ela oferece às organizações a liberdade de executar qualquer carga de trabalho, em qualquer lugar, com desempenho, governança e proteção consistentes.

Com a NetApp, os dados estão sempre prontos – prontos para se defender contra ameaças, impulsionar a IA e gerar as próximas inovações. Por isso, as empresas mais visionárias do mundo confiam na NetApp para transformar inteligência em vantagem competitiva.

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Sobre a Cisco

A Cisco (NASDAQ: CSCO) é líder mundial em tecnologia e vem revolucionando a forma como as organizações se conectam e se protegem na era da IA. Há mais de 40 anos, a Cisco conecta o mundo com segurança. Com suas soluções e serviços líderes do setor, baseados em IA, a Cisco permite que seus clientes, parceiros e comunidades impulsionem a inovação, aumentem a produtividade e intensifiquem a resiliência digital. Com um propósito central, a Cisco permanece comprometida em criar um futuro mais conectado e inclusivo para todos. Descubra mais na Sala de Imprensa e siga-nos no X em @Cisco.

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