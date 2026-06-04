Die Zusammenarbeit zwischen NetApp und Cisco stärkt die mehrschichtige Verteidigung für die Cyber-Resilienz von Unternehmen

SAN JOSE, Kalifornien--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ: NTAP), das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur, und Cisco (NASDAQ: CSCO) gaben heute eine Ausweitung ihrer Zusammenarbeit bekannt, um Kunden bei der Stärkung ihrer mehrschichtigen Verteidigungsstrategien zu unterstützen. Durch die Kombination von intelligenter Dateninfrastruktur mit fortschrittlichen Analyse- und Überwachungsfunktionen bieten NetApp und Splunk umfassende Echtzeit-Transparenz hinsichtlich des Zustands von Speicher und Infrastruktur. Gemeinsam helfen sie Kunden dabei, Betriebsdaten in umsetzbare Erkenntnisse umzuwandeln, die die Zuverlässigkeit, Sicherheit und Geschäftsergebnisse verbessern. Durch die Ausweitung ihrer Zusammenarbeit mit dem neuen NetApp Splunk Security Orchestration, Automation, and Response (SOAR)-Playbook unterstützen NetApp und Splunk gemeinsame Kunden dabei, Ransomware-Angriffe einzudämmen und Datenverluste auf der Speicherebene zu begrenzen. Dadurch wird die Eindämmung des Ausmaßes von Cyberangriffen verbessert, während gleichzeitig die Geschwindigkeit der Wiederherstellung erhöht und die Kosten gesenkt werden.

„Da KI sowohl die Geschwindigkeit als auch die Raffinesse von Cyberangriffen beschleunigt, ist das Zeitfenster für eine Reaktion so klein wie nie zuvor“, sagte Sandeep Singh, Senior Vice President und General Manager, Platform bei NetApp. „Um die Kosten und Auswirkungen von Ransomware zu begrenzen, müssen Unternehmen in dem Moment handeln, in dem eine Bedrohung erkannt wird. Das bedeutet, die Sicherheitsautomatisierung auf die Speicherebene auszuweiten, auf der sich die Daten befinden. Als Anbieter des sichersten Speichers weltweit ist NetApp einzigartig positioniert, um Speicher zu einem aktiven Bestandteil einer mehrschichtigen Verteidigungsstrategie zu machen. Durch die Zusammenarbeit mit Cisco, die es ermöglicht, dass Splunk-SOAR-Workflows direkt auf in NetApp ONTAP® gespeicherte Daten einwirken, tragen wir dazu bei, eine mehrschichtige Sicherheitsstrategie einfacher und effektiver zu gestalten.“

Um Kunden die Ausfallsicherheit und Flexibilität zu bieten, die sie zum Schutz ihrer Daten benötigen, veröffentlichen Cisco und NetApp das NetApp Splunk SOAR Playbook. Splunk Enterprise Security ist bereits in NetApp Ransomware Resilience integriert, um Analysen aus der Datenebene zu erfassen und so die Triage und Priorisierung von Vorfällen zu verbessern. Mit dem neuen Playbook können Splunk-SOAR-Anwender nun diese Signale sowie Signale aus anderen Lösungen nutzen, um als integralen Bestandteil ihrer Incident Response automatisch Maßnahmen zur Incident Response direkt auf dem NetApp-ONTAP-Speicher zu ergreifen. Zu diesen Maßnahmen gehören das Sperren eines verdächtigen Benutzers, das Erstellen von Snapshots der Daten und das Offline-Schalten von Datenvolumes zum Schutz vor weiterer Infektion. Dadurch sind Kunden besser in der Lage, Ransomware-Angriffe einzudämmen und Datenverluste auf der Speicherebene zu begrenzen. Als Teil der mehrschichtigen Sicherheitsstrategie des Unternehmens tragen die NetApp Splunk SOAR Playbooks dazu bei, die Zusammenarbeit zwischen Sicherheits- und Speicherteams zu stärken.

Die Automatisierung der Reaktions- und Wiederherstellungsmaßnahmen gegen Cyberbedrohungen mit dem NetApp Splunk SOAR Playbook verbessert Kennzahlen des Sicherheitsteams wie die durchschnittliche Zeit bis zur Eindämmung (MTTC) und reduziert den manuellen Aufwand sowie die erforderlichen Fachkenntnisse zum Schutz der Daten. Dadurch ermöglichen NetApp und Cisco Unternehmen eine schnellere und effizientere Erreichung von Cyber-Resilienz.

„Wirksame Sicherheitsstrategien erfordern Transparenz und Maßnahmen über den gesamten Technologie-Stack hinweg, einschließlich der Datenebene“, sagte David Dalling, GVP, Splunk Security bei Cisco. „Mit dem neuen NetApp Splunk SOAR Playbook wird ONTAP-Speicher zu einem aktiven Bestandteil des Sicherheitsökosystems und ermöglicht es Unternehmen, Bedrohungen einzudämmen, die direkt auf Unternehmensdaten abzielen. Durch die Einbindung von NetApp-Speicher in Splunk-SOAR-Workflows unterstützen wir Sicherheits- und Speicherteams dabei, nahtloser zusammenzuarbeiten und schneller und sicherer auf Vorfälle zu reagieren.“

„Die Partnerschaft zwischen Splunk und NetApp hilft Kunden, ihre Geschäfte sicherer und effektiver zu führen, indem sie die Abläufe zwischen Speicher- und Sicherheitsteams miteinander verknüpft“, sagte Dallas Olson, Chief Commercial Officer bei NetApp. „Indem sie Kunden Echtzeit-Einblick in die Vorgänge in ihren Umgebungen bieten, ermöglichen NetApp und Splunk Unternehmen, Störungen zu reduzieren und die Leistung zu optimieren, sodass sie ihre Daten nutzen können, um messbare Geschäftsergebnisse zu erzielen.“

Das NetApp Splunk SOAR Playbook steht ab sofort auf SplunkBase zum Download bereit.

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Über NetApp

Seit mehr als drei Jahrzehnten unterstützt NetApp weltweit führende Organisationen dabei, den Wandel zu meistern – vom Aufstieg der Enterprise-Speicherung bis zur intelligenten Ära, die durch Daten und KI definiert wird. Heute ist NetApp das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur, das Kunden dabei hilft, Daten als Katalysator für Innovation, Resilienz sowie Wachstum zu nutzen.

Im Zentrum dieser Infrastruktur steht die NetApp-Datenplattform – die einheitliche, unternehmensgerechte, intelligente Basis, die Daten in jeder Cloud, jedem Workload sowie jeder Umgebung verbindet, schützt und aktiviert. Basierend auf der bewährten NetApp-ONTAP-Plattform, unserer führenden Datenverwaltungssoftware und Betriebssystem, sowie ergänzt durch Automatisierung über AI Data Engine und AFX, bietet sie Beobachtbarkeit, Resilienz und Intelligenz im großen Maßstab.

Die NetApp-Datenplattform trennt durch ihr Design Speicher, Services sowie Kontrolle, sodass Unternehmen schneller modernisieren, effizient skalieren und ohne Abhängigkeit von einzelnen Anbietern innovieren können. Als einzige Enterprise-Storage-Plattform, die nativ in den größten Clouds der Welt eingebettet ist, ermöglicht sie Organisationen, jede Arbeitslast überall mit konsistenter Leistung, Governance und Schutz auszuführen.

Mit NetApp sind Daten immer bereit – bereit, Bedrohungen abzuwehren, KI zu unterstützen sowie die nächste bahnbrechende Innovation zu ermöglichen. Deshalb vertrauen die weltweit fortschrittlichsten Unternehmen NetApp, um Intelligenz in Wettbewerbsvorteile zu verwandeln.

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Über Cisco

Cisco (NASDAQ: CSCO) ist der weltweit führende Technologieanbieter, der die Art und Weise revolutioniert, wie Unternehmen im Zeitalter der KI miteinander verbunden sind und sich schützen. Seit mehr als 40 Jahren verbindet Cisco die Welt sicher. Mit seinen branchenführenden KI-gestützten Lösungen und Services ermöglicht Cisco seinen Kunden, Partnern und Communities, Innovationen voranzutreiben, die Produktivität zu steigern und die digitale Widerstandsfähigkeit zu stärken. Mit diesem Ziel vor Augen setzt sich Cisco weiterhin dafür ein, eine vernetztere und integrativere Zukunft für alle zu schaffen. Erfahren Sie mehr im Newsroom und folgen Sie uns auf X unter @Cisco.

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