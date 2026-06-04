De nouvelles données probantes offrent des perspectives prometteuses à la thérapie cétogène dans le traitement de l'anorexie mentale

SAN MATEO, Californie--(BUSINESS WIRE)--Une étude pilote publiée aujourd'hui dans Communications Medicine montre le potentiel d'une nouvelle approche thérapeutique pour l'anorexie mentale, un trouble pour lequel les traitements efficaces sont restés jusqu'à présent très limités. L'étude menée par la faculté de médecine de l'UC San Diego indique qu'une intervention nutritionnelle cétogène, un régime riche en lipides, pauvre en glucides et modéré en protéines, s'est avérée réalisable et sûre pour les patients atteints d'anorexie mentale présentant un poids normal ou une insuffisance pondérale légère. L'intervention cétogène a été bien tolérée par les participants, avec un taux d'adhésion élevé et sans perte de poids importante observée tout au long du programme. En outre, d'importantes améliorations ont été constatées au niveau des symptômes du trouble du comportement alimentaire : près de trois participants sur quatre ayant terminé le protocole d'étude étaient en rémission, ne répondant plus aux critères diagnostiques de l'anorexie mentale, et tous les participants ont vu leurs scores de dépression s'améliorer.

L'anorexie mentale est un trouble psychiatrique dévastateur, dont le taux de mortalité figure parmi les plus élevés parmi toutes les maladies mentales ; aux États-Unis, un décès survient toutes les 52 minutes à la suite de ce trouble ou de ses complications. Même après avoir réussi à revenir à un poids normal, les patients souffrent souvent de symptômes psychologiques persistants, notamment une insatisfaction corporelle, une peur intense de manger et une préoccupation à l'égard de leur silhouette, qui entraînent un risque de rechute alarmant.

Le Dr Guido Frank, professeur de psychiatrie à la faculté de médecine de l'UC San Diego, qui effectue des recherches et traite des patients atteints d'anorexie depuis plus de 25 ans, a mené cette étude afin d'élargir les options thérapeutiques pour cette population à haut risque. « Nous avons un besoin urgent de nouvelles approches pour traiter l'anorexie mentale. Nos travaux sur la thérapie cétogène vont au-delà des traitements standards et s'intéressent potentiellement à la physiologie sous-jacente de la maladie », a-t-il déclaré. De plus en plus de données probantes établissent un lien entre l'anorexie mentale et un dysfonctionnement neurométabolique, et nous espérons qu'une intervention métabolique directe pourra rééquilibrer la fonction neuronale et traiter les symptômes psychologiques dont souffrent les patients.

Cette étude clinique ambulatoire à un seul bras et menée à l'échelle nationale, a proposé une intervention cétogène supervisée de 14 semaines. Dix-huit des 22 participants inscrits (82 %) ont mené l'étude à terme. Aucune variation importante de poids n'a été observée au cours du programme (mesurée par l'IMC). À la fin de l'étude, 72 % des participants ayant mené l'étude à terme se situaient dans les étapes de rétablissement à l’égard des symptômes de troubles alimentaires, selon les échelles d'évaluation des troubles alimentaires (Eating Disorder Examination Questionnaire, EDE-Q, et Eating Disorder Inventory-3, EDI-3). Tous ont également présenté une amélioration de leurs scores de dépression (mesurés par le Beck Depression Inventory, BDI), 72 % d'entre eux se situant dans la norme.

Pour la Dre Barbara Scolnick, médecin interniste à Waban, dans le Massachusetts, et co-auteure de l'étude, celle-ci est l'aboutissement d'un parcours personnel de dix ans. « La démarche scientifique qui a mené au lancement de cette étude a pour origine la quête de réponses pour ma nièce, Caroline Beckwith », explique la Dre Scolnick. « La thérapie cétogène, un traitement standard de l'épilepsie, a été le principal catalyseur qui, combiné à d'autres interventions, a permis à Caroline d'entrer en rémission après 15 ans de lutte contre l'anorexie mentale. Ces résultats préliminaires me paraissent très encourageants, car ils indiquent que ce traitement pourrait offrir une perspective d'avenir à d'autres personnes comme Caroline. »

Bien que les auteurs reconnaissent la sensibilité clinique liée aux interventions diététiques chez cette population de patients, cette étude s'appuie sur des données probantes préliminaires antérieures pour en apporter la preuve de concept. Les résultats indiquent que, lorsqu'elle est administrée sous supervision médicale spécialisée et avec un accompagnement adapté, la thérapie cétogène pourrait offrir une nouvelle option aux patients en échec thérapeutique après des traitements traditionnels.

« Cette étude met en lumière les possibilités offertes par des interventions diététiques visant à normaliser les fonctions neurométaboliques sous-jacentes, même pour les troubles psychiatriques les plus réfractaires comme l'anorexie mentale », a déclaré Jan Ellison Baszucki, cofondatrice et présidente de Baszucki Group, qui a financé l'étude. « Nous espérons que ces travaux contribueront à sensibiliser le public et à susciter l'adhésion en faveur de la recherche et de la mise en œuvre de la thérapie cétogène pour les troubles alimentaires, offrant ainsi un nouvel espoir aux patients et à leurs familles. »

Une extension de cette étude, destinée aux patients souffrant à la fois d'anorexie mentale et de boulimie, est actuellement en cours et recrute des participants à l'échelle nationale. Les personnes intéressées peuvent obtenir plus d'informations sur le site web de l'étude.

À propos de Baszucki Group

Fondé en 2021 par David Baszucki, fondateur et président-directeur général de Roblox, et Jan Ellison Baszucki, autrice d’ouvrages à succès, Baszucki Group s’appuie sur des subventions, l’investissement à impact social, le plaidoyer, la mise en récit et le développement communautaire pour provoquer des changements fondamentaux dans les domaines de la science, de la médecine, de l’agriculture, de l’alimentation et des écosystèmes environnementaux. L’un des principaux objectifs de Baszucki Group est d’améliorer les résultats en matière de santé mentale en soutenant des initiatives à l’intersection du métabolisme, de la psychiatrie et des neurosciences. Pour en savoir plus sur les approches métaboliques des troubles mentaux et de la santé du cerveau, y compris la thérapie cétogène, visitez le site dédié à Metabolic Mind, une initiative à but non lucratif de Baszucki Group.

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