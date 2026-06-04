La colaboración entre NetApp y Cisco refuerza la defensa avanzada para la ciberresiliencia empresarial

SAN JOSÉ, California--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ: NTAP), la empresa de infraestructura de datos inteligente, y Cisco (NASDAQ: CSCO) anuncian una ampliación de su colaboración para ayudar a los clientes a reforzar sus estrategias de defensa avanzada. Al combinar la infraestructura de datos inteligente con capacidades avanzadas de análisis y observabilidad, NetApp y Splunk han proporcionado una visibilidad profunda y en tiempo real del estado del almacenamiento y la infraestructura. Juntas, ayudan a los clientes a convertir los datos operativos en información útil que mejora la confiabilidad, la seguridad y los resultados empresariales. Con la ampliación de su colaboración con el nuevo manual de estrategias de orquestación, automatización y respuesta de seguridad “NetApp Splunk Security Orchestration, Automation, and Response (SOAR)”, NetApp y Splunk están ayudando a los clientes comunes a contener los ataques de ransomware y limitar la pérdida de datos en la capa de almacenamiento, mejorando la contención del radio de impacto de los ciberataques al tiempo que aumentan la velocidad y reducen el costo de la recuperación.

“Ahora que la IA está acelerando tanto la velocidad como la sofisticación de los ciberataques, el margen de tiempo para responder nunca ha sido tan reducido”, sentenció Sandeep Singh, vicepresidente sénior y director general de Plataforma en NetApp. “Para limitar el costo y el impacto del ransomware, las organizaciones deben actuar en el momento en que se detecta la amenaza, lo que significa ampliar la automatización de la seguridad a la capa de almacenamiento donde residen los datos. NetApp, como la empresa que ofrece el almacenamiento más seguro del planeta, se encuentra en una posición ideal para convertir el almacenamiento en una parte activa de una estrategia de defensa avanzada. Al colaborar con Cisco para permitir que los flujos de trabajo de Splunk SOAR tomen medidas directas sobre los datos almacenados en NetApp ONTAP®, estamos ayudando a que una estrategia de seguridad de defensa en profundidad sea más sencilla y eficaz”.

Para brindar a los clientes la resiliencia y la flexibilidad que necesitan para proteger sus datos, Cisco y NetApp lanzan el manual de estrategias recomendadas SOAR de NetApp y Splunk. Splunk Enterprise Security ya está integrado con NetApp Ransomware Resilience para recopilar análisis de la capa de datos, lo que mejora la clasificación y priorización de incidentes. Con este nuevo manual, los usuarios de Splunk SOAR ahora pueden utilizar esas señales, así como las de otras soluciones, para tomar automáticamente medidas de respuesta ante incidentes directamente en el almacenamiento NetApp ONTAP como parte integral de su respuesta. Estas medidas incluyen bloquear a un usuario sospechoso, obtener instantáneas de los datos y desconectar los volúmenes de datos para protegerlos contra una infección mayor. Como resultado, los clientes podrán contener mejor los ataques de ransomware y limitar la pérdida de datos en la capa de almacenamiento. Utilizados como parte de la estrategia de seguridad de defensa avanzada de la organización, los manuales SOAR de NetApp y Splunk ayudan a fortalecer la colaboración entre los equipos de seguridad y almacenamiento.

La automatización de las acciones de respuesta y recuperación frente a las ciberamenazas mediante el manual de estrategias SOAR de NetApp y Splunk mejora los indicadores del equipo de seguridad, como el tiempo medio de contención (MTTC), y reduce el esfuerzo manual y las habilidades necesarias para proteger los datos. Como resultado, NetApp y Cisco están ayudando a las empresas a alcanzar la ciberresiliencia de forma más rápida y eficiente.

“Las estrategias de seguridad eficaces requieren visibilidad y acción en toda la pila tecnológica, incluida la capa de datos”, señaló David Dalling, vicepresidente general de Splunk Security en Cisco. “Con el nuevo manual de estrategias de SOAR de NetApp y Splunk, el almacenamiento ONTAP se convierte en un participante activo en el ecosistema de seguridad, lo que permite a las organizaciones contener las amenazas dirigidas directamente a los datos empresariales. Al conectar el almacenamiento de NetApp a los flujos de trabajo de Splunk SOAR, ayudamos a los equipos de seguridad y almacenamiento a colaborar de manera más fluida y a responder a los incidentes con mayor rapidez y confianza”.

“Gracias a la alianza entre Splunk y NetApp los clientes pueden gestionar sus negocios de forma más segura y eficaz, conectando las operaciones entre los equipos de almacenamiento y seguridad”, declaró Dallas Olson, director comercial de NetApp. “Al ofrecer a los clientes visibilidad en tiempo real de lo que ocurre en sus entornos, NetApp y Splunk permiten a las empresas reducir las interrupciones y optimizar el rendimiento, de modo que puedan utilizar sus datos para generar resultados empresariales cuantificables”.

El manual de estrategias de SOAR de NetApp Splunk ya está disponible para su descarga en SplunkBase.

Recursos adicionales

Acerca de NetApp

Durante más de tres décadas, NetApp ayudó a las organizaciones líderes mundiales a afrontar los cambios, desde el auge del almacenamiento empresarial hasta la era inteligente definida por los datos y la inteligencia artificial. Hoy en día, NetApp es la empresa de infraestructura de datos inteligente que ayuda a los clientes a convertir los datos en un catalizador para la innovación, la resiliencia y el crecimiento.

En el centro de esa infraestructura se encuentra la plataforma de datos de NetApp, una base unificada, inteligente y de nivel empresarial que conecta, protege y activa los datos en todas las nubes, cargas de trabajo y entornos. Basada en la potencia probada de NetApp ONTAP, nuestro software y sistema operativo líder en gestión de datos, y mejorada por la automatización a través de AI Data Engine y AFX, ofrece observabilidad, resiliencia e inteligencia a gran escala.

Diseñada para estar desagregada, la plataforma de datos de NetApp separa el almacenamiento, los servicios y el control para que las empresas puedan modernizarse con mayor rapidez, escalar de manera eficiente e innovar sin ataduras. Como única plataforma de almacenamiento empresarial integrada de forma nativa en las nubes más grandes del mundo, ofrece a las organizaciones la libertad de ejecutar cualquier carga de trabajo en cualquier lugar con un rendimiento, una gobernanza y una protección constantes.

Con NetApp, los datos siempre están listos: listos para defenderse de las amenazas, listos para impulsar la inteligencia artificial y listos para impulsar el próximo avance. Por eso las empresas más innovadoras del mundo confían en NetApp para convertir la inteligencia en ventaja.

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Acerca de Cisco

Cisco (NASDAQ: CSCO) es el líder tecnológico mundial que está revolucionando la forma en que las organizaciones se conectan y se protegen en la era de la IA. Cisco lleva más de 40 años conectando el mundo de forma segura. Con sus soluciones y servicios basados en IA, líderes en el sector, Cisco permite a sus clientes, socios y comunidades impulsar la innovación, mejorar la productividad y fortalecer la resiliencia digital. Con un propósito como pilar fundamental, Cisco mantiene su compromiso de crear un futuro más conectado e inclusivo para todos. Descubra más en The Newsroom y síganos en X en @Cisco.

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