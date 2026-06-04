NetApp und Cisco treiben KI-Innovationen voran und sorgen für deren Sicherheit

SAN JOSE, Kalifornien--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ: NTAP), das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur, und Cisco (NASDAQ: CSCO) haben heute angekündigt, gemeinsam neue validierte Lösungen für sichere, skalierbare und vereinfachte KI anzubieten. Die neuen Lösungen, die auf dem Erfolg von FlexPod aufbauen, bieten Unternehmen einen einfachen und zuverlässigen Weg, um die spezifischen Herausforderungen zu bewältigen, die KI-Workloads an die Rechen-, Netzwerk- und Speicherinfrastruktur stellen.

„Da IT-Teams mit der Aufgabe betraut sind, über alle Umgebungen hinweg eine zuverlässige und konsistente Leistung aufrechtzuerhalten, stellen KI-Workloads immer höhere Anforderungen an ihre Dateninfrastruktur“, so Dallas Olson, Chief Commercial Officer bei NetApp. „Die bereits seit Langem bestehende Partnerschaft zwischen NetApp und Cisco in Bezug auf FlexPod hat sich bereits als effektiv erwiesen und ermöglicht es Kunden, bis zu 20 Prozent der Zeit, die sie für Infrastrukturmanagement und -wartung aufwenden, einzusparen. Jetzt setzen wir unser gebündeltes Fachwissen ein, um aktuelle Herausforderungen zu meistern, die Einführung von KI zu beschleunigen und gleichzeitig Risiken durch integrierte Sicherheitsfunktionen zu minimieren.“

NetApp und Cisco erweitern FlexPod, um die KI-Einführung in Unternehmen jeder Größe und Reifegradstufe zu unterstützen. Als konsistente Grundlage dienen dabei vorab getestete, validierte Architekturen sowie Datenmanagement auf Unternehmensniveau. Diese Lösungen unterstützen Anwendungsfälle wie:

KI-Implementierungen in Unternehmen : Unternehmen können mithilfe dieser validierten Architektur einfach und schnell eine leistungsstarke Infrastruktur für KI-Anwendungsfälle bereitstellen, darunter Retrieval-Augmented Generation (RAG) und semantische Suche. FlexPod reduziert die Integrationskomplexität und sorgt dafür, dass KI-Funktionen direkt dort mit integrierter End-to-End-Sicherheit ausgeführt werden können, wo sich die Daten befinden. Diese Architektur umfasst disaggregierten Speicher für die unabhängige Skalierung von Performance und Kapazität mit NetApp AFX; die künftig verfügbare Funktion für Datenerkennung, -aufbereitung und -Governance durch die NetApp AI Data Engine (AIDE), die das Referenzdesign der NVIDIA AI Data Platform integriert; und verteilte Sicherheit sowie Zero-Trust-konforme Kontrollen über die gesamte KI-Pipeline hinweg für KI-spezifische Risiken durch die Cisco Secure AI Factory mit NVIDIA. Die Secure AI Factory wird durch die Cisco AI-Netzwerkinfrastruktur mit Nexus One untermauert, die das Netzwerk in eine deterministische High-Performance-Struktur umwandelt, um die XPU-Auslastung zu maximieren, die Ausführungszeit von Aufgaben zu reduzieren und vorhersehbare KI-Ergebnisse in großem Maßstab zu liefern. Mit dem Ziel, Full-Stack-KI-Anwendungsfälle in Unternehmen zu realisieren, haben NetApp und Cisco in Zusammenarbeit mit NVIDIA FlexPod-Lösungen auf Basis der NVIDIA Enterprise Reference Architectures entwickelt, mit denen Unternehmen leistungsstarke KI-Fabriken entwerfen, bereitstellen und skalieren können.

: Unternehmen können mithilfe dieser validierten Architektur einfach und schnell eine leistungsstarke Infrastruktur für KI-Anwendungsfälle bereitstellen, darunter Retrieval-Augmented Generation (RAG) und semantische Suche. FlexPod reduziert die Integrationskomplexität und sorgt dafür, dass KI-Funktionen direkt dort mit integrierter End-to-End-Sicherheit ausgeführt werden können, wo sich die Daten befinden. Diese Architektur umfasst disaggregierten Speicher für die unabhängige Skalierung von Performance und Kapazität mit NetApp AFX; die künftig verfügbare Funktion für Datenerkennung, -aufbereitung und -Governance durch die NetApp AI Data Engine (AIDE), die das Referenzdesign der NVIDIA AI Data Platform integriert; und verteilte Sicherheit sowie Zero-Trust-konforme Kontrollen über die gesamte KI-Pipeline hinweg für KI-spezifische Risiken durch die Cisco Secure AI Factory mit NVIDIA. Die Secure AI Factory wird durch die Cisco AI-Netzwerkinfrastruktur mit Nexus One untermauert, die das Netzwerk in eine deterministische High-Performance-Struktur umwandelt, um die XPU-Auslastung zu maximieren, die Ausführungszeit von Aufgaben zu reduzieren und vorhersehbare KI-Ergebnisse in großem Maßstab zu liefern. Mit dem Ziel, Full-Stack-KI-Anwendungsfälle in Unternehmen zu realisieren, haben NetApp und Cisco in Zusammenarbeit mit NVIDIA FlexPod-Lösungen auf Basis der NVIDIA Enterprise Reference Architectures entwickelt, mit denen Unternehmen leistungsstarke KI-Fabriken entwerfen, bereitstellen und skalieren können. KI-Inferenz und RAG-Workflows : Um Teams und Abteilungen in die Lage zu versetzen, die Vorteile von KI mit ihren vorhandenen Daten zu nutzen, wurde diese vereinfachte, vorintegrierte Lösung entwickelt. Sie soll die Kosten, die Komplexität und den Bedarf an Fachwissen im Zusammenhang mit der Bereitstellung einer KI-Infrastruktur senken.

: Um Teams und Abteilungen in die Lage zu versetzen, die Vorteile von KI mit ihren vorhandenen Daten zu nutzen, wurde diese vereinfachte, vorintegrierte Lösung entwickelt. Sie soll die Kosten, die Komplexität und den Bedarf an Fachwissen im Zusammenhang mit der Bereitstellung einer KI-Infrastruktur senken. Edge-Computing: Mit dieser Lösung können Unternehmen KI-Inferenz, containerisierte und virtualisierte Workloads am Edge unterstützen, während eine geringe Latenz und konsistente Betriebsabläufe gewährleistet bleiben. Durch die Erweiterung der bewährten FlexPod-Architektur auf Remote- und Edge-Standorte profitieren Kunden von einer schnelleren Amortisationszeit sowie einer geringeren betrieblichen Komplexität im Vergleich zu individuellen Infrastrukturen oder isolierten IT-Stacks an jedem einzelnen Standort. Die Kombination von Cisco Unified Edge mit flexiblen NetApp-Speicheroptionen führt zu einer flexiblen, validierten konvergenten Lösung. Dank zentralisiertem Flottenmanagement, richtlinienbasierter Konfiguration und automatisierter Orchestrierung werden wiederholbare Bereitstellungen und vereinfachte Abläufe in stark verteilten Umgebungen ermöglicht.

„Unternehmen machen derzeit den Schritt von KI-Experimenten hin zum praktischen Einsatz in der Praxis. Sicherheit darf dabei nicht erst im Nachhinein berücksichtigt werden, sondern muss von Anfang an integriert sein“, so Jeremy Foster, General Manager und Senior Vice President bei Cisco. „Durch die Kooperation mit NetApp, um die Cisco Secure AI Factory mit NVIDIA auf unsere validierte FlexPod-Lösung auszuweiten, helfen wir unseren Kunden, KI-spezifische Risiken wie Datenlecks, Governance-Lücken und Compliance-Herausforderungen zu bewältigen und gleichzeitig die Bereitstellung und den Betrieb der KI-Infrastruktur zu vereinfachen.“

„Unternehmen sitzen auf riesigen Datenmengen, doch ohne in die Infrastruktur selbst integrierte Discovery-, Governance- und Aufbereitungsfunktionen werden sie sich schwer tun, produktive KI-Anwendungen zu betreiben“, so Jason Hardy, Vice President, Storage Technologies bei NVIDIA. „Die gemeinsam entwickelte NetApp AI Data Engine, die auf der NVIDIA AI Data Platform basiert und mit der Cisco Secure AI Factory mit NVIDIA validiert wurde, stellt Unternehmen eine sichere, KI-fähige Datengrundlage zur Verfügung, um KI-Fabriken in großem Maßstab auf einer FlexPod-Infrastruktur bereitzustellen.“

„Durch die neuen KI-Funktionen in FlexPod können wir unseren Kunden noch besser dabei helfen, sicher in das KI-Zeitalter zu starten“, so Brian Bartell, Practice Manager, Compute & Storage bei WWT. „Unsere langjährige Partnerschaft mit NetApp und Cisco, die Einführung der AI Data Engine von NetApp sowie die Möglichkeit, diese Architekturen im AI Proving Ground von WWT praxisnah zu validieren, erlauben es uns, die Zeit vom Konzept bis zur Umsetzung zu verkürzen. Unsere Kunden erhalten so eine vorab getestete, branchenführende Grundlage, um mit den Entwicklungen des Marktes Schritt zu halten und das Potenzial ihrer Daten voll auszuschöpfen.“

Weitere Informationen rund um die Partnerschaft zwischen NetApp und Cisco erhalten Sie am NetApp-Stand Nr. 7414 auf der Cisco Live!, die vom 31. Mai bis 4. Juni im Mandalay Bay in Las Vegas stattfindet.

Weiterführende Informationsquellen

Über NetApp

Seit mehr als drei Jahrzehnten unterstützt NetApp weltweit führende Organisationen dabei, den Wandel zu meistern – vom Aufstieg der Enterprise-Speicherung bis zur intelligenten Ära, die durch Daten und KI definiert wird. Heute ist NetApp das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur, das Kunden dabei hilft, Daten als Katalysator für Innovation, Resilienz sowie Wachstum zu nutzen.

Im Zentrum dieser Infrastruktur steht die NetApp-Datenplattform – die einheitliche, unternehmensgerechte, intelligente Basis, die Daten in jeder Cloud, jedem Workload sowie jeder Umgebung verbindet, schützt und aktiviert. Basierend auf der bewährten NetApp-ONTAP-Plattform, unserer führenden Datenverwaltungssoftware und Betriebssystem, sowie ergänzt durch Automatisierung über AI Data Engine und AFX, bietet sie Beobachtbarkeit, Resilienz und Intelligenz im großen Maßstab.

Die NetApp-Datenplattform trennt durch ihr Design Speicher, Services sowie Kontrolle, sodass Unternehmen schneller modernisieren, effizient skalieren und ohne Abhängigkeit von einzelnen Anbietern innovieren können. Als einzige Enterprise-Storage-Plattform, die nativ in den größten Clouds der Welt eingebettet ist, ermöglicht sie Organisationen, jede Arbeitslast überall mit konsistenter Leistung, Governance und Schutz auszuführen.

Mit NetApp sind Daten immer bereit – bereit, Bedrohungen abzuwehren, KI zu unterstützen sowie die nächste bahnbrechende Innovation zu ermöglichen. Deshalb vertrauen die weltweit fortschrittlichsten Unternehmen NetApp, um Intelligenz in Wettbewerbsvorteile zu verwandeln.

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Über Cisco

Cisco (NASDAQ: CSCO) ist der weltweite Technologieführer und revolutioniert die Art und Weise, wie Unternehmen sich im Zeitalter der KI vernetzen und schützen. Seit über 40 Jahren sorgt Cisco für eine sichere Vernetzung der Welt. Mit seinen branchenführenden KI-gestützten Lösungen und Services ermöglicht Cisco seinen Kunden, Partnern und Gemeinschaften, Innovationen voranzutreiben, die Produktivität zu steigern und die digitale Resilienz zu verbessern. Im Sinne seines Leitbilds engagiert sich Cisco nach wie vor für die Schaffung einer stärker vernetzten und inklusiven Zukunft für alle. Weitere Informationen erhalten Sie in unserem Newsroom und folgen Sie uns auf X unter @Cisco.

Cisco und das Cisco-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Cisco und/oder seinen verbundenen Unternehmen in den USA und anderen Ländern. Eine Liste der Marken von Cisco finden Sie unter http://www.cisco.com/go/trademarks. Die erwähnten Markennamen Dritter sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Die Verwendung des Begriffs „Partner“ impliziert keine Partnerschaftsbeziehung zwischen Cisco und irgendeinem anderen Unternehmen.

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