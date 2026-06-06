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DFNS進行品牌重塑，打造數位資產核心銀行平台

巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- DFNS今日宣布進行品牌重塑，代表公司從錢包基礎架構向第一個數位資產核心銀行平台的演進。隨著金融科技公司和傳統機構紛紛將產品與業務移轉至區塊鏈上，公司正在推出全新的標誌、網站及市場定位。

如今，銀行、金融科技公司、資產管理公司、交易公司、支付供應商、市場基礎架構及結算所已不再詢問如何「增加加密貨幣業務」，而是探討如何在具備核心基礎架構級可靠性的前提下，憑藉區塊鏈底層架構運行金融產品、管控機制、業務流程和客戶服務。部分機構甚至在進一步探索區塊鏈能否直接充當底層帳本？即帳戶不再是資料庫中的一行記錄，而是鏈上對象。傳統的國際銀行帳號(IBAN)、虛擬帳戶與區塊鏈錢包最終融合為一個受監管的統一金融帳戶。

DFNS執行長Clarisse Hagège表示：「DFNS建立在一個簡單的假設之上：大多數資金流轉將從傳統帳本轉移到區塊鏈上。機構需要的不僅僅是一個錢包，而是一個能夠同時管理傳統資產與數位資產的全新核心系統。我們正是連結企業現有系統與區塊鏈的基礎架構層——數位資產在此實現流轉、結算和價值創造。」

DFNS位於機構的業務邏輯與驅動鏈上金融的服務之間。其平台將錢包即服務、金鑰管理、交易處理、資料完整性、治理與策略執行、工作流程自動化、資金管理控制、代幣化引擎、法規遵循整合以及稽核日誌等功能整合於一個系統中，並支援100多條區塊鏈及第三方服務。

與那些將基礎架構與代管、經紀或受監管金融服務綁定在一起的供應商不同，DFNS是一個純粹的技術平台。它不提供資產代管服務，不直接針對終端客戶，也不與客戶產生競爭。它的角色是協助機構在鏈上實現營運現代化的同時，保持對業務的控制權。

此次品牌重塑涵蓋了全新的視覺形象、網站以及圍繞機構運行的關鍵工作流程（包括錢包、交易、策略、批准、法規遵循、發行、資產、資金管理等）建構的產品敘事。現有的API、合約、整合方案及服務層級協議(SLA)均不受影響。

DFNS深受全球400多家金融機構和金融科技公司的信賴。公司已保障超過1000億歐元資產的安全，每月處理的穩定幣交易量約占全球總量的1%，且自2020年以來從未發生過任何安全性漏洞或金鑰遺失事件。

如欲瞭解更多資訊，請造訪dfns.co

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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