NetApp与Cisco携手强化企业级网络韧性的纵深防御体系

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 智能数据基础设施公司NetApp® (NASDAQ: NTAP)与Cisco (NASDAQ: CSCO)今日宣布扩大双方合作，以帮助客户进一步强化纵深防御策略。通过将智能数据基础设施与高级分析及可观测性能力相结合，NetApp与Splunk为存储和基础设施的健康状况提供了深度的实时可见性。双方正协助客户将运营数据转化为可执行的洞察，从而提升可靠性、安全性及业务成果。通过推出全新的NetApp Splunk安全编排、自动化与响应(SOAR)操作手册来扩大双方合作，NetApp与Splunk正帮助共同客户在存储层遏制勒索软件攻击并减少数据丢失，从而缩小网络攻击的影响范围，同时加快恢复速度并降低恢复成本。

NetApp平台业务高级副总裁兼总经理Sandeep Singh表示：“随着AI加速网络攻击的速度和复杂性，响应的窗口期已变得前所未有得短暂。为了限制勒索软件的成本和影响，组织必须在检测到威胁的第一时间采取行动，这意味着必须将安全自动化延伸至数据所在的存储层。作为提供全球最安全存储的公司，NetApp拥有独特的优势，能够使存储成为纵深防御策略中积极主动的一环。通过与Cisco合作，使Splunk SOAR工作流能够直接对存储在NetApp ONTAP®中的数据采取行动，我们正在帮助构建更简单、更有效的纵深防御安全策略。”

为了赋予客户保护数据所需的韧性和灵活性，Cisco与NetApp正式发布了NetApp Splunk SOAR操作手册。目前，Splunk Enterprise Security已与NetApp Ransomware Resilience集成，可从数据层收集分析数据，以增强事件的分类和优先级排序。借助这一全新操作手册，Splunk SOAR用户现在可以利用这些信号以及来自其他解决方案的信号，直接在NetApp ONTAP存储上自动执行事件响应操作，作为其事件响应机制不可或缺的一部分。这些操作包括：阻止可疑用户、创建数据快照以及将数据卷离线，以防止进一步感染。因此，客户将能够更好地在存储层遏制勒索软件攻击并减少数据丢失。作为组织纵深防御安全策略的一部分，NetApp Splunk SOAR操作手册有助于加强安全团队与存储团队之间的协作。

使用NetApp Splunk SOAR操作手册针对网络威胁自动执行响应和恢复操作，可以优化安全团队的指标，例如平均遏制时间(MTTC)，并减少保护数据所需的人工投入和技能要求。因此，NetApp与Cisco正在让企业更快、更高效地实现网络韧性。

Cisco Splunk安全事务集团副总裁David Dalling表示：“有效的安全策略需要在整个技术栈（包括数据层）中具备可见性和行动力。借助全新的NetApp Splunk SOAR操作手册，ONTAP存储成为了安全生态系统中积极的参与者，使组织能够遏制直接针对企业数据的威胁。通过将NetApp存储接入Splunk SOAR工作流，我们正帮助安全和存储团队实现更加无缝的协作，并以更快的速度和更大的信心响应突发事件。”

NetApp首席商务官Dallas Olson表示：“Splunk与NetApp的合作伙伴关系打通了存储与安全团队之间的跨部门协作，帮助客户更安全、更高效地开展业务。通过为客户提供对其环境中所发生情况的实时可见性，NetApp与Splunk使企业能够减少中断、优化性能，从而利用数据推动可衡量的业务成果。”

NetApp Splunk SOAR操作手册现已可从SplunkBase下载。

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关于NetApp

三十多年来，从企业级存储的兴起到数据和AI定义的智能时代，NetApp一直帮助全球领先的组织应对各种变革。如今，NetApp已成为智能数据基础设施公司，帮助客户将数据变为创新、韧性和增长的催化剂。

这一基础设施的核心是NetApp数据平台——一个统一的企业级智能基础，用于连接、保护和活用各种云端、负载和环境中的数据。该平台依托我们领先的数据管理软件和操作系统NetApp ONTAP的成熟能力构建，并借助AI数据引擎和AFX的自动化功能加持，实现大规模的可观察性、韧性和智能。

NetApp数据平台采用分解式设计，将存储、服务和控制相互隔离，确保企业可以更快实现现代化，高效地进行扩展，并在创新时避免厂商锁定。作为唯一可原生嵌入到全球大型云端的企业级存储平台，它让各类组织都可灵活地在任何地方运行任何工作负载，并保持统一的性能、治理和保护。

使用NetApp时，数据始终保持就绪，可随时抵御各种威胁、支持AI的需要以及实现下一次的颠覆创新。这正是全球最有远见的企业都信任NetApp，通过它将情报变为优势的原因所在。

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Cisco (NASDAQ: CSCO)是全球技术领导者，正在革新组织在AI时代的连接与防护方式。40多年来，Cisco始终致力于为世界提供安全的连接。凭借其业界领先的AI驱动型解决方案和服务，Cisco使其客户、合作伙伴和社区能够释放创新活力、提升生产力并增强数字韧性。Cisco以企业使命为核心，始终致力于为所有人创造一个更互联、更包容的未来。如需了解更多信息，请访问新闻中心或在X上关注@Cisco。

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