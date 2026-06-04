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NetApp与Cisco携手加速并保障AI创新

全新的FlexPod解决方案为AI提供经验证的性能、安全性和统一管理

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 智能数据基础设施公司NetApp® (NASDAQ: NTAP)与Cisco (NASDAQ: CSCO)今日宣布，双方合作推出经过验证的全新解决方案，旨在实现安全、可扩展且简化的AI部署。新解决方案在FlexPod成功经验的基础上，为企业应对AI工作负载给计算、网络和存储基础设施带来的特定挑战提供了一条简单、可靠的路径。

NetApp首席商务官Dallas Olson表示：“随着IT团队需要在各种环境中交付可靠且一致的性能，AI工作负载对数据基础设施提出了越来越高的要求。NetApp与Cisco在FlexPod上的长期合作已被证明行之有效，可为客户节省高达20%的基础设施管理和维护时间。现在，我们正将双方的联合专业技术应用于现代挑战，旨在加速AI的采用，同时通过内置安全功能降低风险。”

NetApp与Cisco正在扩展FlexUpod，以预先测试、经过验证的架构以及企业级数据管理为统一基石，支持不同组织规模和成熟度级别的AI应用。这些解决方案支持以下用例：

  • 企业级AI部署：企业可以利用这一经过验证的架构，为包括检索增强生成(RAG)和语义搜索在内的AI用例简单、快速地部署高性能基础设施。FlexPod降低了集成的复杂性，同时允许AI功能直接在数据所在的位置运行，并具备内置的端到端安全性。该架构包括利用NetApp AFX实现性能与容量独立扩展的分离式存储；集成了NVIDIA AI数据平台参考设计的NetApp AI Data Engine (AIDE)未来将具备的数据发现、准备和治理能力；以及Cisco Secure AI Factory with NVIDIA在AI全流程中针对AI特定风险提供的分布式安全和零信任对齐控制。配备Nexus One的Cisco AI网络基础设施为Secure AI Factory提供支撑，将网络转化为确定性的高性能架构，从而最大限度地提升XPU利用率，缩短任务完成时间，并大规模地交付可预测的AI成果。针对全栈企业级AI用例，NetApp和Cisco与NVIDIA合作，基于NVIDIA企业级参考架构构建了FlexPod解决方案，使组织能够设计、部署并扩展高性能的AI工厂。
  • AI推理与RAG工作流：为了让团队和部门能够利用现有数据享受AI带来的优势，这一简化的预集成解决方案旨在降低与部署AI基础设施相关的成本、复杂性以及对专业技能的要求。
  • 边缘计算：该解决方案使企业能够在边缘支持AI推理、容器化和虚拟化工作负载，同时保持低延迟和运维一致性。通过将久经考验的FlexPod架构扩展到远程和边缘位置，与在每个站点构建定制化基础设施或孤立的IT堆栈相比，客户能够更快地实现价值并降低运维复杂性。将Cisco Unified Edge与灵活的NetApp存储选项相结合，可交付一套灵活且经过验证的融合解决方案。集中式的集群管理、基于策略的配置和自动化编排，使得在高度分布式的环境中能够进行可重复的部署和简化的运维。

Cisco总经理兼高级副总裁Jeremy Foster表示：“随着组织从AI实验转向实际部署，安全绝不能成为事后补救的权宜之计。它必须从一开始就内置其中。通过与NetApp合作，将Cisco Secure AI Factory with NVIDIA扩展到我们经过验证的FlexPod解决方案中，我们正在帮助客户解决AI特有的风险，例如数据泄露、治理缺口和合规性挑战，同时简化AI基础设施的部署和运维方式。”

NVIDIA存储技术副总裁Jason Hardy表示：“企业坐拥海量数据，但如果基础设施本身没有内置数据发现、治理和准备功能，企业将难以驱动生产级AI。NetApp AI Data Engine在NVIDIA AI数据平台上联合设计，并通过Cisco Secure AI Factory with NVIDIA进行了验证，为组织提供了安全且AI就绪的数据基础，使其能够在FlexPod基础设施上大规模部署AI工厂。”

WWT计算与存储业务经理Brian Bartell表示：“FlexPod的全新AI功能扩展了我们帮助客户自信驾驭AI时代的能力。通过我们与NetApp和Cisco的长期合作伙伴关系、NetApp的AI Data Engine的引入，以及在WWT的AI Proving Ground中亲身验证这些架构的能力，我们可以缩短从概念到执行的时间，为客户提供经过预测试、行业领先的基础，使其能够跟上市场步伐并释放数据的力量。”

如需了解更多关于NetApp与Cisco合作伙伴关系的信息，欢迎莅临5月31日至6月4日在拉斯维加斯Mandalay Bay举办的Cisco Live!大会上的7414号NetApp展台。

更多资源

关于NetApp

三十多年来，从企业级存储的兴起到数据和AI定义的智能时代，NetApp一直帮助全球领先的组织应对各种变革。如今，NetApp已成为智能数据基础设施公司，帮助客户将数据变为创新、韧性和增长的催化剂。

这一基础设施的核心是NetApp数据平台——一个统一的企业级智能基础，用于连接、保护和活用各种云端、负载和环境中的数据。该平台依托我们领先的数据管理软件和操作系统NetApp ONTAP的成熟能力构建，并借助AI数据引擎和AFX的自动化功能加持，实现大规模的可观察性、韧性和智能。

NetApp数据平台采用分解式设计，将存储、服务和控制相互隔离，确保企业可以更快实现现代化，高效地进行扩展，并在创新时避免厂商锁定。作为唯一可原生嵌入到全球大型云端的企业级存储平台，它让各类组织都可灵活地在任何地方运行任何工作负载，并保持统一的性能、治理和保护。

使用NetApp时，数据始终保持就绪，可随时抵御各种威胁、支持AI的需要以及实现下一次的颠覆创新。这正是全球最有远见的企业都信任NetApp，通过它将情报变为优势的原因所在。

要了解更多信息，请访问 www.netapp.com 或关注我们的 XLinkedInFacebook 以及 Instagram 帐号。

NETAPP、NETAPP徽标以及 www.netapp.com/TM 上列出的标记是NetApp, Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。

关于Cisco

Cisco (NASDAQ: CSCO)是全球技术领导者，正在革新组织在AI时代的连接与防护方式。40多年来，Cisco始终致力于为世界提供安全的连接。凭借其业界领先的AI驱动型解决方案和服务，Cisco使其客户、合作伙伴和社区能够释放创新活力、提升生产力并增强数字韧性。Cisco以企业使命为核心，始终致力于为所有人创造一个更互联、更包容的未来。如需了解更多信息，请访问新闻中心或在X上关注@Cisco。

Cisco和Cisco标识是Cisco和/或其附属公司在美国和其他国家的商标或注册商标。Cisco的商标列表可在http://www.cisco.com/go/trademarks查看。此处提及的第三方商标均为其各自所有者的财产。使用“合作伙伴”一词并不表示Cisco与任何其他公司之间存在合作伙伴关系。

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