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Nuove evidenze generano speranze per la terapia chetogenica per il trattamento dell'anoressia nervosa

Lo studio clinico pilota di fattibilità sottoposto a revisione tra pari segnala una riduzione dei sintomi legati a disordini alimentari e depressivi nella patologia psichiatrica di difficile trattamento

original New Evidence Offers Hope for Ketogenic Therapy in Weight-Normalized Anorexia Nervosa

New Evidence Offers Hope for Ketogenic Therapy in Weight-Normalized Anorexia Nervosa

SAN MATEO, California--(BUSINESS WIRE)--Uno studio pilota pubblicato oggi nella rivista Communications Medicine dimostra il potenziale di una nuova strategia nel trattamento dell'anoressia nervosa, una patologia per la quale le terapie efficaci sono state finora molto limitate. La ricerca condotta dalla UC San Diego School of Medicine indica che un intervento sul piano nutrizionale chetogenico - una dieta caratterizzata da un'ingestione elevata di grassi, pochi carboidrati e proteine in quantità moderata - è fattibile e sicura per i pazienti di peso nella norma e leggermente sottopeso affetti da anoressia nervosa. L'intervento chetogenico è stato ben tollerato dai partecipanti, con elevati livelli di aderenza e senza perdite di peso significative osservate durante l'intero programma.

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