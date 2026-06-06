DFNS renueva su marca como plataforma de banca central para activos digitales

PARÍS--(BUSINESS WIRE)--DFNS anunció hoy una renovación de marca que representa su evolución de una infraestructura de billetera a la primera plataforma de banca central para activos digitales. La empresa está presentando un nuevo logotipo, sitio web y posicionamiento en el mercado, en un contexto donde las fintech y las instituciones trasladan sus productos y operaciones a la cadena de bloque.

Bancos, fintechs, administradores de activos, firmas bursátiles, proveedores de pagos, infraestructuras de mercado y cámaras de compensación han dejado de preguntar cómo "sumar criptomonedas". Ahora preguntan cómo gestionar productos financieros, controles, flujos de trabajo y servicios de clientes en carriles de blockchain, con la confiabilidad que se espera de una infraestructura básica. Algunos van incluso más allá y exploran si el blockchain puede actuar como libro mayor en sí mismo, donde una cuenta es un objeto en la cadena de bloque en lugar de una fila en una base de datos. Donde los IBAN, las cuentas virtuales y las billeteras de blockchain convergen en una cuenta financiera gobernada.

“DFNS se creó en función de una premisa simple: la mayoría de los flujos financieros pasarán de un libro mayor a una blockchain”, señaló Clarisse Hagège, directora ejecutiva de DFNS. “Las instituciones no necesitan una billetera. Necesitan un nuevo sistema central para gestionar tanto activos clásicos como digitales. Nosotros somos esa capa de infraestructura entre los sistemas existentes de una empresa y los blockchains donde hoy los activos digitales se mueven, se compensan y generan valor”.

DFNS se sitúa entre la lógica comercial de una empresa y los servicios que aportan tecnología a las finanzas en la cadena de bloque. Su plataforma combina funcionalidades de billetera como servicio, gestión de claves, procesamiento de transacciones, integridad de datos, gobernanza y aplicación de políticas, automatizaciones de flujos de trabajo, controles de tesorería, motores de tokenización, integraciones de cumplimiento normativo y registros de auditoría en un solo sistema en más de 100 blockchains y terceros.

A diferencia de los proveedores que combinan infraestructura con custodia, servicios de agente bursátil o servicios financieros regulados, DFNS opera como plataforma de tecnología pura. No custodia activos, no trata con clientes finales ni compite con otros clientes. Su papel es ayudar a que las instituciones conserven el control y, al mismo tiempo, modernicen sus operaciones en la cadena de bloque.

La renovación de marca incluye una nueva identidad visual, sitio web y narrativa de producto organizada en torno a los flujos de trabajo críticos que desarrollan las instituciones: billeteras, transacciones, políticas, aprobaciones, cumplimiento normativo, emisión, activos, tesorería y otros. Las API, los contratos, las integraciones y los acuerdos de nivel de servicio existentes no se ven afectados.

DFNS cuenta con la confianza de más de 400 instituciones y fintech en todo el mundo. La empresa ha garantizado más de 100 mil millones de euros en activos, procesa aproximadamente el 1 % del volumen de criptomonedas estables globales todos los meses y no ha sufrido ningún fallo de seguridad ni pérdida clave desde 2020.

Más información en dfns.co.

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