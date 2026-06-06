-

DFNS renueva su marca como plataforma de banca central para activos digitales

PARÍS--(BUSINESS WIRE)--DFNS anunció hoy una renovación de marca que representa su evolución de una infraestructura de billetera a la primera plataforma de banca central para activos digitales. La empresa está presentando un nuevo logotipo, sitio web y posicionamiento en el mercado, en un contexto donde las fintech y las instituciones trasladan sus productos y operaciones a la cadena de bloque.

Bancos, fintechs, administradores de activos, firmas bursátiles, proveedores de pagos, infraestructuras de mercado y cámaras de compensación han dejado de preguntar cómo "sumar criptomonedas". Ahora preguntan cómo gestionar productos financieros, controles, flujos de trabajo y servicios de clientes en carriles de blockchain, con la confiabilidad que se espera de una infraestructura básica. Algunos van incluso más allá y exploran si el blockchain puede actuar como libro mayor en sí mismo, donde una cuenta es un objeto en la cadena de bloque en lugar de una fila en una base de datos. Donde los IBAN, las cuentas virtuales y las billeteras de blockchain convergen en una cuenta financiera gobernada.

“DFNS se creó en función de una premisa simple: la mayoría de los flujos financieros pasarán de un libro mayor a una blockchain”, señaló Clarisse Hagège, directora ejecutiva de DFNS. “Las instituciones no necesitan una billetera. Necesitan un nuevo sistema central para gestionar tanto activos clásicos como digitales. Nosotros somos esa capa de infraestructura entre los sistemas existentes de una empresa y los blockchains donde hoy los activos digitales se mueven, se compensan y generan valor”.

DFNS se sitúa entre la lógica comercial de una empresa y los servicios que aportan tecnología a las finanzas en la cadena de bloque. Su plataforma combina funcionalidades de billetera como servicio, gestión de claves, procesamiento de transacciones, integridad de datos, gobernanza y aplicación de políticas, automatizaciones de flujos de trabajo, controles de tesorería, motores de tokenización, integraciones de cumplimiento normativo y registros de auditoría en un solo sistema en más de 100 blockchains y terceros.

A diferencia de los proveedores que combinan infraestructura con custodia, servicios de agente bursátil o servicios financieros regulados, DFNS opera como plataforma de tecnología pura. No custodia activos, no trata con clientes finales ni compite con otros clientes. Su papel es ayudar a que las instituciones conserven el control y, al mismo tiempo, modernicen sus operaciones en la cadena de bloque.

La renovación de marca incluye una nueva identidad visual, sitio web y narrativa de producto organizada en torno a los flujos de trabajo críticos que desarrollan las instituciones: billeteras, transacciones, políticas, aprobaciones, cumplimiento normativo, emisión, activos, tesorería y otros. Las API, los contratos, las integraciones y los acuerdos de nivel de servicio existentes no se ven afectados.

DFNS cuenta con la confianza de más de 400 instituciones y fintech en todo el mundo. La empresa ha garantizado más de 100 mil millones de euros en activos, procesa aproximadamente el 1 % del volumen de criptomonedas estables globales todos los meses y no ha sufrido ningún fallo de seguridad ni pérdida clave desde 2020.

Más información en dfns.co.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Contacto de prensa

Christopher Grilhault des Fontaines (director ejecutivo adjunto)
press@dfns.co

Industry:

DFNS

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Contacto de prensa

Christopher Grilhault des Fontaines (director ejecutivo adjunto)
press@dfns.co

More News From DFNS

Dfns presenta Payouts

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Dfns ha anunciado hoy la presentación de Payouts, una nueva API para que las instituciones puedan convertir las stablecoins en moneda fiduciaria y enviar pagos a diversas cuentas bancarias, sin dejar de aplicar los controles y el gobierno corporativo a nivel billetera. Una solución al problema de las salidas de un solo carril En la actualidad, la mayoría de las fintechs y las instituciones siguen conectando un único proveedor de pagos a su sistema, o bien dependen d...

Dfns obtiene 16 M$ para expandir su infraestructura de billeteras cripto para finanzas

PARÍS--(BUSINESS WIRE)--Dfns, la plataforma líder de billetera-como-servicio para activos cripto, ha cerrado exitosamente una financiación Series A por $16 millones, liderado por Further Ventures, el ala emprendedora del mayor fondo soberano de Abu Dabi, ADQ. En esta ronda, también se vio la participación de inversionistas históricos como White Star Capital, Hashed, Semantic, Techstars y Bpifrance, junto con nuevos patrocinadores entre los que se incluyen Motive Partners, Wintermute y Motier Ve...

Dfns Wallet Infraestructure ya puede utilizarse en Temenos Exchange

PARÍS--(BUSINESS WIRE)--Dfns, proveedor líder de soluciones wallets-as-a-service (WaaS), anuncia que Dfns Wallet Infrastructure ya está disponible en Temenos Exchange, el ecosistema de socios de soluciones fintech integradas. Esta asociación convierte a Dfns en el primer proveedor europeo de infraestructura de activos digitales en integrarse con Temenos, uniéndose a un selecto grupo que incluye a Wyden, Fireblocks y Taurus. La Dfns Wallet Infrastructure ofrece ventajas empresariales críticas ad...
Back to Newsroom