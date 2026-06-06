DFNS进行品牌重塑，打造数字资产核心银行平台

巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- DFNS今日宣布进行品牌重塑，标志着公司从钱包基础设施向首个数字资产核心银行平台的演进。随着金融科技公司和传统机构纷纷将产品与业务迁移至区块链上，公司正在推出全新的标识、网站及市场定位。

如今，银行、金融科技公司、资产管理公司、交易公司、支付提供商、市场基础设施及清算所已不再询问如何“增加加密货币业务”，而是探讨如何在具备核心基础设施级可靠性的前提下，依托区块链底层架构运行金融产品、管控机制、业务流程和客户服务。部分机构甚至在进一步探索区块链能否直接作为底层账本？即账户不再是数据库中的一行记录，而是链上对象。传统的国际银行账号(IBAN)、虚拟账户与区块链钱包最终融合为一个受监管的统一金融账户。

DFNS首席执行官Clarisse Hagège表示：“DFNS建立在一个简单的假设之上：大多数资金流转将从传统账本转移到区块链上。机构需要的不仅仅是一个钱包，而是一个能够同时管理传统资产与数字资产的全新核心系统。我们正是连接企业现有系统与区块链的基础设施层——数字资产在此实现流转、结算和价值创造。”

DFNS位于机构的业务逻辑与驱动链上金融的服务之间。其平台将钱包即服务、密钥管理、交易处理、数据完整性、治理与策略执行、工作流自动化、资金管理控制、代币化引擎、合规集成以及审计日志等功能整合于一个系统中，并支持100多条区块链及第三方服务。

与那些将基础设施与托管、经纪或受监管金融服务捆绑在一起的供应商不同，DFNS作为一个纯粹的技术平台运营。它不提供资产托管服务，不直接面向终端客户，也不与客户产生竞争。它的角色是帮助机构在链上实现运营现代化的同时，保持对业务的控制权。

此次品牌重塑涵盖了全新的视觉形象、网站以及围绕机构运行的关键工作流（包括钱包、交易、策略、审批、合规、发行、资产、资金管理等）构建的产品叙事。现有的API、合同、集成方案及服务级别协议(SLA)均不受影响。

DFNS深受全球400多家金融机构和金融科技公司的信赖。公司已保障超过1000亿欧元资产的安全，每月处理的稳定币交易量约占全球总量的1%，且自2020年以来从未发生过任何安全漏洞或密钥丢失事件。

如需了解更多信息，请访问dfns.co。

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