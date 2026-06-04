NetApp en Cisco versnellen en beveiligen AI-innovatie

SAN JOSE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ: NTAP), het bedrijf gespecialiseerd in intelligente data-infrastructuur, en Cisco (NASDAQ: CSCO) maakten vandaag bekende dat ze hebben samengewerkt om nieuwe, gevalideerde oplossingen aan te bieden voor veilige, schaalbare en vereenvoudigde AI. De nieuwe oplossingen, ter uitbreiding van het bewezen succes van FlexPod, bieden ondernemingen een eenvoudig, betrouwbaar pad om de specifieke uitdagingen aan te pakken die AI-workloads voor computers, netwerken en opslaginfrastructuur betekenen.

“Nu IT-teams worden opgelegd om betrouwbare, consistente prestaties in diverse omgevingen te verzekeren, vragen AI-workloads steeds meer van hun data-infrastructuur,” aldus Dallas Olson, Chief Commercial Officer van NetApp.

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