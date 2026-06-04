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NetApp en Cisco versnellen en beveiligen AI-innovatie

Nieuwe FlexPod-oplossingen staan in voor bewezen prestaties, beveiliging en eengemaakt beheer voor AI

SAN JOSE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ: NTAP), het bedrijf gespecialiseerd in intelligente data-infrastructuur, en Cisco (NASDAQ: CSCO) maakten vandaag bekende dat ze hebben samengewerkt om nieuwe, gevalideerde oplossingen aan te bieden voor veilige, schaalbare en vereenvoudigde AI. De nieuwe oplossingen, ter uitbreiding van het bewezen succes van FlexPod, bieden ondernemingen een eenvoudig, betrouwbaar pad om de specifieke uitdagingen aan te pakken die AI-workloads voor computers, netwerken en opslaginfrastructuur betekenen.

“Nu IT-teams worden opgelegd om betrouwbare, consistente prestaties in diverse omgevingen te verzekeren, vragen AI-workloads steeds meer van hun data-infrastructuur,” aldus Dallas Olson, Chief Commercial Officer van NetApp.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Mediacontact:
Kenya Hayes
NetApp
kenya.hayes@netapp.com

Taylor Hassman
Cisco
thassman@cisco.com

Investeerderscontact:
Kris Newton
NetApp
kris.newton@netapp.com

Industry:

NetApp

NASDAQ:NTAP
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Mediacontact:
Kenya Hayes
NetApp
kenya.hayes@netapp.com

Taylor Hassman
Cisco
thassman@cisco.com

Investeerderscontact:
Kris Newton
NetApp
kris.newton@netapp.com

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