NetApp et Cisco accélèrent et sécurisent l'innovation en IA

SAN JOSE, Californie--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ : NTAP), spécialiste des infrastructures de données intelligentes, et Cisco (NASDAQ : CSCO) ont annoncé aujourd’hui leur collaboration visant à proposer de nouvelles solutions validées pour une IA sécurisée, évolutive et simplifiée. S’appuyant sur le succès avéré de FlexPod, ces nouvelles solutions offrent aux entreprises un moyen simple et fiable de répondre aux défis spécifiques posés par les charges de travail d’IA à leur infrastructure de calcul, de réseau et de stockage.

« À mesure que les équipes informatiques sont chargées de garantir des performances fiables et constantes dans tous les environnements, les charges de travail liées à l'IA exercent une pression croissante sur leur infrastructure de données », a déclaré Dallas Olson, Chief Commercial Officer de NetApp. « Le partenariat de longue date entre NetApp et Cisco structuré autour de FlexPod a déjà fait ses preuves, permettant aux clients de gagner jusqu'à 20 % de temps sur la gestion et la maintenance de leur infrastructure. Aujourd'hui, nous mettons notre expertise combinée au service des défis actuels afin d'accélérer l'adoption de l'IA tout en réduisant les risques grâce à une sécurité intégrée. »

NetApp et Cisco élargissent FlexPod afin d'accompagner l'adoption de l'IA dans des entreprises, toutes tailles et tous niveaux de maturité confondus, en s'appuyant sur des architectures prétestées et validées ainsi que sur une gestion des données de niveau entreprise. Ces solutions prennent en charge des cas d'utilisation tels que :

Déploiements de l'IA en entreprise : grâce à cette architecture validée, les entreprises peuvent déployer rapidement et facilement une infrastructure haute performance pour les cas d'utilisation de l'IA, notamment la génération augmentée par récupération (RAG) et la recherche sémantique. FlexPod simplifie l'intégration tout en permettant aux capacités d'IA de s'exécuter directement là où résident les données en garantissant une sécurité intégrée de bout en bout. Cette architecture comprend un stockage désagrégé pour une mise à l'échelle indépendante des performances et de la capacité avec NetApp AFX ; les futures fonctionnalités de découverte, de préparation et de gouvernance des données de NetApp AI Data Engine (AIDE), intégrant l'architecture de référence de NVIDIA AI Data Platform ; et une sécurité distribuée et des contrôles conformes au modèle Zero Trust tout au long du pipeline d'IA pour les risques spécifiques à l'IA grâce à Cisco Secure AI Factory with NVIDIA. Sous-jacente à Secure AI Factory, l'infrastructure réseau Cisco AI with Nexus One transforme le réseau en une structure déterministe et haute performance afin de maximiser l'utilisation des XPU, réduire les temps d'exécution des tâches et fournir des résultats d'IA prévisibles à grande échelle. Ciblant les cas d'utilisation de l'IA d'entreprise à grande échelle, NetApp et Cisco ont collaboré avec NVIDIA pour créer des solutions FlexPod basées sur les architectures de référence d'entreprise de NVIDIA, qui permettent aux entreprises de concevoir, déployer et faire évoluer des usines d'IA haute performance.

: grâce à cette architecture validée, les entreprises peuvent déployer rapidement et facilement une infrastructure haute performance pour les cas d'utilisation de l'IA, notamment la génération augmentée par récupération (RAG) et la recherche sémantique. FlexPod simplifie l'intégration tout en permettant aux capacités d'IA de s'exécuter directement là où résident les données en garantissant une sécurité intégrée de bout en bout. Cette architecture comprend un stockage désagrégé pour une mise à l'échelle indépendante des performances et de la capacité avec NetApp AFX ; les futures fonctionnalités de découverte, de préparation et de gouvernance des données de NetApp AI Data Engine (AIDE), intégrant l'architecture de référence de NVIDIA AI Data Platform ; et une sécurité distribuée et des contrôles conformes au modèle Zero Trust tout au long du pipeline d'IA pour les risques spécifiques à l'IA grâce à Cisco Secure AI Factory with NVIDIA. Sous-jacente à Secure AI Factory, l'infrastructure réseau Cisco AI with Nexus One transforme le réseau en une structure déterministe et haute performance afin de maximiser l'utilisation des XPU, réduire les temps d'exécution des tâches et fournir des résultats d'IA prévisibles à grande échelle. Ciblant les cas d'utilisation de l'IA d'entreprise à grande échelle, NetApp et Cisco ont collaboré avec NVIDIA pour créer des solutions FlexPod basées sur les architectures de référence d'entreprise de NVIDIA, qui permettent aux entreprises de concevoir, déployer et faire évoluer des usines d'IA haute performance. Inférence IA et workflows RAG : pour permettre aux équipes et aux services de tirer parti des avantages offerts par l’IA avec leurs données existantes, cette solution simplifiée et pré-intégrée est conçue pour réduire les coûts, la complexité et les exigences en compétences spécialisées associés au déploiement d’une infrastructure d’IA.

: pour permettre aux équipes et aux services de tirer parti des avantages offerts par l’IA avec leurs données existantes, cette solution simplifiée et pré-intégrée est conçue pour réduire les coûts, la complexité et les exigences en compétences spécialisées associés au déploiement d’une infrastructure d’IA. Edge Computing : cette solution permet aux entreprises de prendre en charge l'inférence IA, les charges de travail conteneurisées et virtualisées en périphérie de réseau, tout en garantissant une faible latence et une cohérence opérationnelle. En élargissant l'architecture FlexPod éprouvée aux sites distants et périphériques, les clients bénéficient d'un retour sur investissement plus rapide ainsi que d'une complexité opérationnelle réduite par rapport aux infrastructures sur mesure ou aux environnements informatiques isolés sur chaque site. L'association de Cisco Unified Edge aux options de stockage flexibles de NetApp offre une solution convergée flexible et validée. La gestion centralisée du parc, la configuration s'appuyant sur des politiques et l'orchestration automatisée permettent des déploiements reproductibles et des opérations simplifiées dans des environnements hautement distribués.

« À mesure que les entreprises passent de l’expérimentation de l’IA à son déploiement concret, on ne peut plus négliger la sécurité. Elle doit être intégrée dès la conception », a déclaré Jeremy Foster, GM et SVP chez Cisco. « En collaborant avec NetApp pour élargir Cisco Secure AI Factory with NVIDIA à notre solution FlexPod validée, nous aidons nos clients à gérer les risques spécifiques à l’IA, tels que l’exposition des données, les lacunes en matière de gouvernance et les problèmes de conformité, tout en simplifiant le déploiement et l’exploitation de leur infrastructure d’IA. »

« Les entreprises disposent d'immenses quantités de données, mais sans les mécanismes de découverte, de gouvernance et de préparation intégrés à l'infrastructure elle-même, elles auront du mal à déployer une IA en production », a déclaré Jason Hardy, vice-président des technologies de stockage chez NVIDIA. « NetApp AI Data Engine, développé en collaboration avec la NVIDIA AI Data Platform et validé par Cisco Secure AI Factory with NVIDIA, offre aux entreprises une base de données sécurisée prête pour l'IA leur permettant de déployer des usines d'IA à grande échelle sur l'infrastructure FlexPod. »

« Les nouvelles fonctionnalités d'IA de FlexPod nous permettent de mieux accompagner nos clients afin qu'ils abordent l'ère de l'IA en toute sérénité », a déclaré Brian Bartell, Practice Manager, Calcul et Stockage chez WWT. « Grâce à nos partenariats de longue date avec NetApp et Cisco, à l'intégration du moteur de données IA de NetApp et à la possibilité de valider l'expérience pratique de ces architectures dans l'environnement de test IA de WWT, nous pouvons réduire les délais entre la conception et la mise en œuvre et offrir ainsi à nos clients une base prétestée et performante pour évoluer au rythme du marché et exploiter pleinement le potentiel de leurs données. »

Pour en savoir plus sur le partenariat de NetApp avec Cisco, rendez-vous sur le stand 7414 de NetApp au Cisco Live !, du 31 mai au 4 juin au Mandalay Bay à Las Vegas.

Ressources complémentaires

À propos de NetApp

Depuis plus de trois décennies, NetApp aide les principales organisations mondiales à naviguer dans le changement, de l’essor du stockage d’entreprise à l’ère intelligente définie par les données et l’IA. Aujourd'hui, NetApp est la société d'infrastructure de données intelligente, aidant les clients à transformer les données en catalyseur d'innovation, de résilience et de croissance.

Au cœur de cette infrastructure se trouve la plateforme de données NetApp, la base unifiée, intelligente et de qualité professionnelle qui connecte, protège et active les données dans chaque cloud, charge de travail et environnement. Construit sur la puissance éprouvée de NetApp ONTAP, notre logiciel de gestion de données et notre système d'exploitation de pointe, et amélioré par l'automatisation grâce au moteur de données IA et à AFX, il offre observabilité, résilience et intelligence à grande échelle.

Ventilée au niveau de la conception, la plateforme de données NetApp sépare le stockage, les services et le contrôle afin que les entreprises puissent se moderniser plus rapidement, évoluer efficacement et innover sans verrouillage. En tant que seule plateforme de stockage d’entreprise nativement intégrée dans les plus grands clouds du monde, la société donne aux organisations la liberté d’exécuter n’importe quelle charge de travail n’importe où avec des performances, une gouvernance et une protection cohérentes.

Avec NetApp, les données sont toujours prêtes - prêtes à se défendre contre les menaces, prêtes à alimenter l’IA et prêtes à mener la prochaine percée. C’est pourquoi les entreprises les plus avant-gardistes au monde font confiance à NetApp pour transformer l’intelligence en avantage.

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Cisco (NASDAQ : CSCO) est le leader mondial des technologies qui révolutionne la manière dont les entreprises se connectent et se protègent à l’ère de l’IA. Depuis plus de 40 ans, Cisco connecte le monde en toute sécurité. Grâce à ses solutions et ses services de pointe alimentés par l’IA, Cisco permet à ses clients, partenaires et communautés de libérer l’innovation, d’améliorer leur productivité et de renforcer leur résilience numérique. Guidé par sa raison d'être, Cisco reste déterminé à créer un avenir plus connecté et inclusif pour tous. Pour en savoir plus, consultez la salle de presse et suivez-nous sur X à @Cisco.

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