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SymphonyAI introduceert een door AI aangestuurd Assortment and Space-platform voor wereldwijde CPG-bedrijven: doorlooptijd van categoriebeoordelingen wordt teruggebracht van weken tot dagen

CINDE Assortment and Space sluit de cirkel tussen assortiment, planogram en uitvoering in de winkel, zoals bewezen in meer dan 500 implementaties bij wereldwijde CPG-bedrijven

80% of CPG headquarters lack the analytics needed to make confident category decisions — still running reviews on stale data while planograms fail to reach shelves as intended. CINDE Assortment and Space from SymphonyAI changes that. Built on 25 years of retail AI and proven across 500-plus global CPG deployments, the platform connects store clustering, assortment optimization, planogram automation, and live shelf intelligence in one end-to-end workflow. Southern Co-op achieved a 5.2% category sales uplift. A leading European retailer runs CINDE across 32 countries. Category review cycles that took six weeks now take days. One platform. One source of truth. End-to-end intelligence.

PALO ALTO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Het niet naleven van planogrammen, onopgemerkte voorraadtekorten en de vertraging tussen de planning op hoofdkantoor en de uitvoering in de winkels kosten supermarkten aantoonbaar omzet, derving en personeelsuren. De tools die zijn ontwikkeld voor categorieplanning zijn nooit ontworpen om die uitvoeringskloof te dichten. Als reactie hierop heeft SymphonyAI, wereldwijd leider op het gebied van verticale AI vandaag de beschikbaarheid aangekondigd van CINDE Assortment and Space voor CPG's. Dit AI-platform sluit de cirkel tussen assortimentsstrategie, planogramuitvoering en naleving in de winkel. De categoriebeoordelingscyclus wordt hiermee teruggebracht van vier tot zes weken tot slechts enkele dagen.

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