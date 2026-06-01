SymphonyAI introduceert een door AI aangestuurd Assortment and Space-platform voor wereldwijde CPG-bedrijven: doorlooptijd van categoriebeoordelingen wordt teruggebracht van weken tot dagen

PALO ALTO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Het niet naleven van planogrammen, onopgemerkte voorraadtekorten en de vertraging tussen de planning op hoofdkantoor en de uitvoering in de winkels kosten supermarkten aantoonbaar omzet, derving en personeelsuren. De tools die zijn ontwikkeld voor categorieplanning zijn nooit ontworpen om die uitvoeringskloof te dichten. Als reactie hierop heeft SymphonyAI, wereldwijd leider op het gebied van verticale AI vandaag de beschikbaarheid aangekondigd van CINDE Assortment and Space voor CPG's. Dit AI-platform sluit de cirkel tussen assortimentsstrategie, planogramuitvoering en naleving in de winkel. De categoriebeoordelingscyclus wordt hiermee teruggebracht van vier tot zes weken tot slechts enkele dagen.

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