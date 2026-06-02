La alianza estratégica entre HTEC y Xsolis busca abordar ineficiencias en la toma de decisiones de atención de salud con IA

PALO ALTO, California--(BUSINESS WIRE)--HTEC, la empresa global de ingeniería y desarrollo de productos digitales que prioriza la IA, anunció hoy una alianza estratégica con Xsolis, una empresa de tecnología orientada a IA que reduce el despilfarro administrativo facilitando la colaboración entre proveedores y pagadores de atención médica.

En los distintos sistemas de salud, determinar si un tratamiento es médicamente necesario, el nivel de atención que requiere un paciente y si esa atención se aprobará sigue siendo un proceso lento, manual y frecuentemente inconsistente. Esta función, conocida como gestión de utilización, se sitúa en el núcleo de las operaciones de salud y, sin embargo, sigue dependiendo fuertemente de datos fragmentados, revisiones manuales y juicios subjetivos.

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