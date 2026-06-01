SymphonyAI为全球快消品公司推出人工智能驱动的商品组合与陈列布局解决方案，将品类评估周期从数周缩短至数天

帕洛阿尔托，加利福尼亚州--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 陈列布局图不合规、未发现的缺货，以及总部规划与门店执行之间的滞后，都会给食品杂货商带来可量化的损失，体现在同店销售额、库存损耗和员工工时等方面。目前用于品类规划的工具，从来都不是为了弥合这种执行差距而设计的。 作为回应，垂直人工智能领域的全球领导者SymphonyAI今日宣布推出面向快消品的CINDE商品组合与陈列布局解决方案。该人工智能平台实现了商品组合策略、货架布局执行与门店合规性之间的闭环管理，将品类审查周期从四到六周大幅缩短至仅需数天。

该平台基于SymphonyAI的可移植需求人工智能（Transferable Demand AI）模型构建，该模型经过25年零售数据的训练，并通过全球500多个快消品公司实际部署的生产流程验证，其中包括PepsiCo、Southern Co-op及所有全球前25大快消品公司。CINDE商品组合与陈列布局解决方案既可作为独立的“商品组合即服务”（Assortment-as-a-Service）解决方案使用，也可作为完整的CINDE CPG企业套件的一部分。

五个用例

每项用例都针对快消品公司当前在管理品类决策方面存在的特定且反复出现的薄弱环节，这些薄弱环节是在数十年的实际部署过程中发现的：

门店智能——照片到陈列布局图循环： 商品陈列员用手机拍摄货架照片。计算机视觉技术会识别出每个SKU、商品朝向及缺货状况，并将整改任务分配给相应的员工，无需人工核查，无需单独的合规工具，且从巡店到采取行动之间毫无延迟。处理结果会直接纳入下一轮商品组合周期，从而填补因货架调整间隔期而不断累积的陈列布局合规缺口，并有效减少货架缺货现象。

商品陈列员用手机拍摄货架照片。计算机视觉技术会识别出每个SKU、商品朝向及缺货状况，并将整改任务分配给相应的员工，无需人工核查，无需单独的合规工具，且从巡店到采取行动之间毫无延迟。处理结果会直接纳入下一轮商品组合周期，从而填补因货架调整间隔期而不断累积的陈列布局合规缺口，并有效减少货架缺货现象。 品类优化——可移植需求： 基于增量评分、需求状态分析和同品类竞争建模的SKU层级优化。Southern Co-op利用这一能力实现了5.2%的品类销售额增长，这一同店销售额增长得益于将合适的SKU摆放在合适的货架上。“可移植需求人工智能”模型可在不同零售商之间直接应用，无需重新训练，这意味着在某个JBP项目中经过验证的工作成果，无需从头重建即可直接应用于下一个项目。

基于增量评分、需求状态分析和同品类竞争建模的SKU层级优化。Southern Co-op利用这一能力实现了5.2%的品类销售额增长，这一同店销售额增长得益于将合适的SKU摆放在合适的货架上。“可移植需求人工智能”模型可在不同零售商之间直接应用，无需重新训练，这意味着在某个JBP项目中经过验证的工作成果，无需从头重建即可直接应用于下一个项目。 基于智能门店的聚类： 基于门店层面的交易和销售模式进行门店聚类分析，从而构建高度精准且可扩展的模型，这些模型专为本地需求、消费者行为和运营动态量身定制。这一能力在批发环境以及客户级数据有限的市场中尤为宝贵，包括许多亚太地区和新兴市场——在这些地区，零售商的采用程度取决于实用且以门店为中心的智能分析。

基于门店层面的交易和销售模式进行门店聚类分析，从而构建高度精准且可扩展的模型，这些模型专为本地需求、消费者行为和运营动态量身定制。这一能力在批发环境以及客户级数据有限的市场中尤为宝贵，包括许多亚太地区和新兴市场——在这些地区，零售商的采用程度取决于实用且以门店为中心的智能分析。 基于陈列布局的商品组合 — 品类负责人工作流程： 基于共享数据模型进行商品组合与陈列布局图规划，生成可供门店团队直接执行的“上架即用”成果。这些并不是需要手动转换后才能执行的分析性建议。PepsiCo已在英国各大食品杂货零售商中部署了该功能，用于品类负责人规划，从而缩短了商品组合审查周期，并在平台内生成零售商可直接使用的交付成果。

基于共享数据模型进行商品组合与陈列布局图规划，生成可供门店团队直接执行的“上架即用”成果。这些并不是需要手动转换后才能执行的分析性建议。PepsiCo已在英国各大食品杂货零售商中部署了该功能，用于品类负责人规划，从而缩短了商品组合审查周期，并在平台内生成零售商可直接使用的交付成果。 陈列布局图自动化 — 多品牌扩展：针对具体门店生成的陈列布局图，可在不同品牌、国家、语言和监管环境下大规模生成和维护，从而消除了在陈列调整期间消耗现场团队和品类团队精力的手动重建周期。一家总部位于欧洲的全球零售商在32个国家/地区和32个品牌中部署了CINDE陈列布局自动化系统，这是同类系统中规模最大的多品牌部署。

市场背景

根据《POI 2024年行业现状报告》，80%的快消品企业总部缺乏支持定价、促销和市场进入决策所需的能力。该行业历来依赖彼此割裂的点解决方案：聚类、陈列布局图和合规工具各自独立运行，每次都需要人工交接，这导致门店层面出现延迟和执行失误。此前，尚无任何供应商将这四大领域整合到一个采用共享数据模型的统一平台中。

三大因素的交汇，使得此次整合在技术上可行且在商业上迫在眉睫：随着零售商要求更具响应性的联合业务规划，商品品类审查频率不断加快；大规模计算机视觉技术已可用于店内合规性核查；以及大规模需求模型日趋成熟，能够在无需重新训练的情况下跨零售场景迁移。

SymphonyAI零售业务总裁Manish Choudhary表示，“快消品公司多年来一直使用彼此孤立的工具来制定商品组合和陈列决策，这些工具无法在整个规划周期内共享数据。CINDE商品组合与陈列布局解决方案的开发正是为了彻底闭环这一流程。当某家零售商验证过的需求模型无需重新训练即可直接应用于组合中的其他所有联合业务规划，且门店执行数据能直接反馈至规划环节时，快消品公司便无需再每季度从头开始重建工作。这一能力现已实现，并得到了25年来在全球500多家快消品公司生产部署的实践支持。"

如需预约演示或在NRF APAC展会上与SymphonyAI团队交流，请莅临1514号展位。SymphonyAI还将在本次展会中参与两场专题会议：

“大创意”（BIG Ideas）专题讨论会 — 6月3日（星期三）下午2:20 – 2:50，1楼，EBI 1号演播台：Big C Supercenter集团首席数字技术官Surachai Hirannitichai将与ReadyMS Thailand董事总经理Paul Howe以及SymphonyAI零售业务总裁Manish Choudhary共同探讨推动Big C技术转型的零售痛点——这将是关于亚太地区一家最大食品杂货运营商如何重新构思其数字基础设施的现场案例研究。

展会导览——利用生成式人工智能吸引客户：零售商将审视生成式人工智能的技术路线图，以获取关于创造价值的见解，包括提升营收和优化运营效率。参加NRF亚太峰会的零售商可将此导览参观活动加入其注册套件。

关于SymphonyAI

SymphonyAI提供垂直领域人工智能平台，助力企业解决最复杂、最具价值的挑战——从防范金融犯罪到提升门店业绩，再到提高制造效率。SymphonyAI已赢得全球 2,000多家企业客户的信赖，其中包括200家顶级金融机构、25家顶级消费品公司，以及众多全球最大的食品杂货商和工业制造商。SymphonyAI提供经过领域训练的应用程序和开箱即用的预构建智能代理。要了解更多信息，请访问https://www.symphonyai.com/。

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