-

SymphonyAI为全球快消品公司推出人工智能驱动的商品组合与陈列布局解决方案，将品类评估周期从数周缩短至数天

CINDE商品组合与陈列布局解决方案（CINDE Assortment and Space）实现了商品组合、货架布局与门店执行之间的无缝衔接，其有效性已通过全球500多个快消品公司部署得到验证

80%的快消品（CPG）公司缺乏做出确信品类决策所需的分析能力——他们仍在基于过时数据进行评估，而陈列布局图无法按预期落实到货架上。SymphonyAI的CINDE商品组合与陈列布局解决方案将改变这一现状。该平台基于25年的零售人工智能经验构建，并在全球500多个快消品部署中得到验证，它将门店聚类、商品组合优化、陈列布局自动化以及实时货架智能整合到一个端到端的流程中。Southern Co-op实现了5.2%的品类销售额增长。一家欧洲领先零售商已在32个国家部署CINDE。原本需要六周的品类评估周期，如今仅需数日即可完成。一个平台，一个可信数据源，端到端智能。

帕洛阿尔托，加利福尼亚州--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 陈列布局图不合规、未发现的缺货，以及总部规划与门店执行之间的滞后，都会给食品杂货商带来可量化的损失，体现在同店销售额、库存损耗和员工工时等方面。目前用于品类规划的工具，从来都不是为了弥合这种执行差距而设计的。 作为回应，垂直人工智能领域的全球领导者SymphonyAI今日宣布推出面向快消品的CINDE商品组合与陈列布局解决方案。该人工智能平台实现了商品组合策略、货架布局执行与门店合规性之间的闭环管理，将品类审查周期从四到六周大幅缩短至仅需数天。

该平台基于SymphonyAI的可移植需求人工智能（Transferable Demand AI）模型构建，该模型经过25年零售数据的训练，并通过全球500多个快消品公司实际部署的生产流程验证，其中包括PepsiCo、Southern Co-op及所有全球前25大快消品公司。CINDE商品组合与陈列布局解决方案既可作为独立的“商品组合即服务”（Assortment-as-a-Service）解决方案使用，也可作为完整的CINDE CPG企业套件的一部分。

五个用例

每项用例都针对快消品公司当前在管理品类决策方面存在的特定且反复出现的薄弱环节，这些薄弱环节是在数十年的实际部署过程中发现的：

  • 门店智能——照片到陈列布局图循环：商品陈列员用手机拍摄货架照片。计算机视觉技术会识别出每个SKU、商品朝向及缺货状况，并将整改任务分配给相应的员工，无需人工核查，无需单独的合规工具，且从巡店到采取行动之间毫无延迟。处理结果会直接纳入下一轮商品组合周期，从而填补因货架调整间隔期而不断累积的陈列布局合规缺口，并有效减少货架缺货现象。
  • 品类优化——可移植需求：基于增量评分、需求状态分析和同品类竞争建模的SKU层级优化。Southern Co-op利用这一能力实现了5.2%的品类销售额增长，这一同店销售额增长得益于将合适的SKU摆放在合适的货架上。“可移植需求人工智能”模型可在不同零售商之间直接应用，无需重新训练，这意味着在某个JBP项目中经过验证的工作成果，无需从头重建即可直接应用于下一个项目。
  • 基于智能门店的聚类：基于门店层面的交易和销售模式进行门店聚类分析，从而构建高度精准且可扩展的模型，这些模型专为本地需求、消费者行为和运营动态量身定制。这一能力在批发环境以及客户级数据有限的市场中尤为宝贵，包括许多亚太地区和新兴市场——在这些地区，零售商的采用程度取决于实用且以门店为中心的智能分析。
  • 基于陈列布局的商品组合 — 品类负责人工作流程：基于共享数据模型进行商品组合与陈列布局图规划，生成可供门店团队直接执行的“上架即用”成果。这些并不是需要手动转换后才能执行的分析性建议。PepsiCo已在英国各大食品杂货零售商中部署了该功能，用于品类负责人规划，从而缩短了商品组合审查周期，并在平台内生成零售商可直接使用的交付成果。
  • 陈列布局图自动化 — 多品牌扩展：针对具体门店生成的陈列布局图，可在不同品牌、国家、语言和监管环境下大规模生成和维护，从而消除了在陈列调整期间消耗现场团队和品类团队精力的手动重建周期。一家总部位于欧洲的全球零售商在32个国家/地区和32个品牌中部署了CINDE陈列布局自动化系统，这是同类系统中规模最大的多品牌部署。

市场背景

根据《POI 2024年行业现状报告》，80%的快消品企业总部缺乏支持定价、促销和市场进入决策所需的能力。该行业历来依赖彼此割裂的点解决方案：聚类、陈列布局图和合规工具各自独立运行，每次都需要人工交接，这导致门店层面出现延迟和执行失误。此前，尚无任何供应商将这四大领域整合到一个采用共享数据模型的统一平台中。

三大因素的交汇，使得此次整合在技术上可行且在商业上迫在眉睫：随着零售商要求更具响应性的联合业务规划，商品品类审查频率不断加快；大规模计算机视觉技术已可用于店内合规性核查；以及大规模需求模型日趋成熟，能够在无需重新训练的情况下跨零售场景迁移。

SymphonyAI零售业务总裁Manish Choudhary表示，“快消品公司多年来一直使用彼此孤立的工具来制定商品组合和陈列决策，这些工具无法在整个规划周期内共享数据。CINDE商品组合与陈列布局解决方案的开发正是为了彻底闭环这一流程。当某家零售商验证过的需求模型无需重新训练即可直接应用于组合中的其他所有联合业务规划，且门店执行数据能直接反馈至规划环节时，快消品公司便无需再每季度从头开始重建工作。这一能力现已实现，并得到了25年来在全球500多家快消品公司生产部署的实践支持。"

如需预约演示或在NRF APAC展会上与SymphonyAI团队交流，请莅临1514号展位。SymphonyAI还将在本次展会中参与两场专题会议：

“大创意”（BIG Ideas）专题讨论会 — 6月3日（星期三）下午2:20 – 2:50，1楼，EBI 1号演播台：Big C Supercenter集团首席数字技术官Surachai Hirannitichai将与ReadyMS Thailand董事总经理Paul Howe以及SymphonyAI零售业务总裁Manish Choudhary共同探讨推动Big C技术转型的零售痛点——这将是关于亚太地区一家最大食品杂货运营商如何重新构思其数字基础设施的现场案例研究。

展会导览——利用生成式人工智能吸引客户：零售商将审视生成式人工智能的技术路线图，以获取关于创造价值的见解，包括提升营收和优化运营效率。参加NRF亚太峰会的零售商可将此导览参观活动加入其注册套件

关于SymphonyAI

SymphonyAI提供垂直领域人工智能平台，助力企业解决最复杂、最具价值的挑战——从防范金融犯罪到提升门店业绩，再到提高制造效率。SymphonyAI已赢得全球 2,000多家企业客户的信赖，其中包括200家顶级金融机构、25家顶级消费品公司，以及众多全球最大的食品杂货商和工业制造商。SymphonyAI提供经过领域训练的应用程序和开箱即用的预构建智能代理。要了解更多信息，请访问https://www.symphonyai.com/

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒体联系方式
SymphonyAI
Media@symphonyai.com

Industry:

SymphonyAI

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

媒体联系方式
SymphonyAI
Media@symphonyai.com

More News From SymphonyAI

SymphonyAI推出CINDE零售媒体智能解决方案，助力中大型食品杂货商实现商品陈列与媒体的无缝衔接

帕洛阿尔托，加利福尼亚州--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 零售媒体已成为食品杂货行业增长最快的利润来源，然而，快消品广告主每年投入其中的数十亿美元，却流经一个媒体采购方与商家永远无法看到相同数据的系统。商家在规划商品组合、协商交易支出以及执行陈列调整时，完全无法了解哪些消费品媒体投资正在推动品类销量增长；而快消品广告主则根据增量效益证明来决定是否续约或终止合作，但大多数零售商却无法提供这种证明。要解决这个问题， 垂直人工智能领域的全球领导者SymphonyAI今日宣布，其CINDE零售媒体智能（RMI）平台正式全面上线。该人工智能平台将商品陈列、媒体和消费者洞察整合为一个闭环系统，使零售商和快消品合作伙伴能够共同掌握每笔媒体预算如何推动品类周转率、贸易支出投资回报率以及毛利率的变化，覆盖每个商品上架周期、联合业务规划谈判及营销活动执行阶段。 CINDE RMI并非零售媒体网络平台。它是让每个零售媒体网络平台更智能的智能层。它嵌入现有的零售媒体技术栈，非将其取代，并整合了领先的第三方测量合作伙伴，以提供符合快消品行业标准的增量效果验证。对于已拥有或正在启动零售媒...

DFI Retail与SymphonyAI合作，共同推动人工智能驱动的销售能力

帕洛阿尔托，加利福尼亚州--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 亚洲领先零售商DFI Retail与全球垂直领域人工智能平台领军企业SymphonyAI合作启动了一项试点项目，以评估旨在提升企业商品规划能力的先进零售智能技术。该举措体现了DFI严谨且以客户为先的评估方法，探索如何利用新一代零售洞察，在促销、选品、门店聚类及空间规划等方面支持更优决策。 随着竞争日益激烈、客户期望不断提升，DFI正投资于一套经过验证且已实现规模化的人工智能解决方案，从而巩固零售业的基础，提升流程效率，并支持更灵活的销售决策。 DFI Retail Group首席技术与信息官Crystal Chan表示，“与SymphonyAI开展的这项战略合作，体现了DFI致力于为团队成员优化核心数据基础和技术解决方案的承诺。我们的目标是借助人工智能，做出更优、更快的销售决策，从而持续提升亚洲各地顾客所享受的品质与价值。” 探索新一代零售智能 全球各地的零售商正积极采用各类技术，将分散的数据转化为统一的洞察，从而提升规划能力、响应速度和运营透明度。DFI的举措体现了零售业向“互联零售智能”转型的这一广...

SymphonyAI推出Sensa Risk Intelligence平台，以成熟AI技术推动金融合规现代化升级

加利福尼亚州帕洛阿尔托--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- (美国商业资讯)--全球领先的垂直领域人工智能平台公司SymphonyAI今日宣布推出Sensa Risk Intelligence (SRI)。这一原生AI平台基于数十年监管与金融犯罪防控经验打造，专为关键金融环境中的安全可信部署而设计，旨在帮助金融机构降低合规成本、提升检测准确率，并自信推进运营的现代化升级。 随着监管要求持续演变、预警数量激增，合规团队正承受日益沉重的运营压力。Sensa Risk Intelligence融合了SymphonyAI在监管合规领域的深厚专业经验与领先的人工智能技术，集成大型语言模型、先进分析能力及自主智能代理（Agentic AI），助力金融机构将合规职能转型为更具灵活性和数据驱动的现代化体系。 以可信 AI 应对合规成本挑战 Sensa Risk Intelligence（SRI）源自SymphonyAI数十年为全球金融机构提供可信反洗钱（AML）解决方案的专业积累。该平台采用高度集成的模块化架构: Sensa Investigation — 通过智能AI代理自动化...
Back to Newsroom