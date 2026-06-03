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HTEC en Xsolis sluiten strategisch partnerschap om inefficiënties in de besluitvorming in de gezondheidszorg aan te pakken met AI

Samenwerking versnelt de ontwikkeling van het Dragonfly-platform van Xsolis, waardoor zorgverleners en zorgverzekeraars sneller en beter op elkaar afgestemde zorgbeslissingen kunnen nemen

original HTEC, the global AI-first engineering and digital product development company, today announced a strategic partnership with Xsolis, an AI-driven technology company that reduces administrative waste by enabling collaboration between healthcare providers and payers.

HTEC, the global AI-first engineering and digital product development company, today announced a strategic partnership with Xsolis, an AI-driven technology company that reduces administrative waste by enabling collaboration between healthcare providers and payers.

PALO ALTO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--HTEC, het wereldwijde AI-gedreven engineering- en digitale productontwikkelingsbedrijf, heeft vandaag een strategisch partnerschap aangekondigd met Xsolis, een AI-gestuurd technologiebedrijf dat administratieve verspilling vermindert door samenwerking tussen zorgverleners en zorgverzekeraars mogelijk te maken.

Binnen zorgsystemen blijft het bepalen of een behandeling medisch noodzakelijk is, welk zorgniveau een patiënt nodig heeft en of die zorg wordt goedgekeurd, een traag, handmatig en vaak inconsistent proces. Deze functie, bekend als zorggebruikbeheer, vormt de kern van de zorgverlening, maar is nog steeds sterk afhankelijk van gefragmenteerde gegevens, handmatige beoordelingen en subjectieve oordelen.

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