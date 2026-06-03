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Airgain amplia il portafoglio di pubblica sicurezza e connettività del servizio pubblico con FirstNet, realizzato con AT&T

Il portafoglio ampliato di AirgainConnect® comprende le soluzioni FirstNet Trusted™ e HPUE che supportano i primi soccorsi, i servizi pubblici e le operazioni critiche sul campo.

SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Airgain , Inc. (NASDAQ: AIRG), un fornitore leader di soluzioni avanzate di connettività wireless, oggi ha annunciato la continua espansione del suo portafoglio di connettività mission-critical con FirstNet®, realizzato con AT&T – la rete della pubblica sicurezza in America – per supportare le comunicazioni affidabili, ad alte prestazioni per le agenzie di pubblica sicurezza, servizi pubblici e operazioni sul campo in tutti gli Stati Uniti.

Ampliando le proprie capacità di connettività per la pubblica sicurezza, Airgain ha recentemente aggiunto MegaFi 2™ e MegaGo 2™ al suo portafoglio. In quanto soluzioni FirstNet MegaRange™, che utilizzano la tecnologia High Power User Equipment (HPUE), i due router trasmettono con una potenza sei volte superiore esclusivamente su Banda 14, a livello nazionale, uno spettro di alta qualità riservato dal governo per la pubblica sicurezza su FirstNet.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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Contatto per i media:
Cyrus Sy
pr@airgain.com

Industry:

Airgain, Inc.

NASDAQ:AIRG
Details
Headquarters: San Diego, CA
CEO: Jacob Suen
Employees: 150
Organization: PUB
Revenues: $48,500,000 (2020)
Net Income: $500,000 (2020)
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

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