Thredd renueva y amplía su colaboración con Caxton

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Thredd, la plataforma de procesamiento para emisores con tecnología de IA, ha anunciado hoy la renovación por cinco años y la ampliación estratégica de su programa con Caxton, el proveedor líder de soluciones de pagos, lo que consolida la posición de Thredd como principal procesador para emisores de la empresa en el ámbito de las tarjetas de consumo y corporativas.

Caxton, uno de los principales proveedores de servicios de pagos del Reino Unido, colabora con Thredd desde 2020 para ofrecer sus tarjetas prepago multidivisa para viajes y gastos. Los clientes pueden disponer de hasta 15 divisas en una sola tarjeta.

Como parte del acuerdo renovado, Thredd incorporará nimbl, el programa de tarjetas principales y secundarias de Caxton, a la plataforma de Thredd.

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