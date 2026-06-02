Mouser presenta “Rise of the Robots”, un programa que analiza los desafíos de diseño de los robots humanoides

DALLAS Y FORT WORTH, Texas--(BUSINESS WIRE)--Mouser Electronics, Inc., distribuidor autorizado a nivel mundial de los componentes electrónicos más recientes y productos de automatización industrial, anunció hoy el lanzamiento de la nueva edición de su serie tecnológica Empowering Innovation Together (EIT), titulada “Rise of the Robots”, que explora las tecnologías clave que impulsan el desarrollo de los robots humanoides y su potencial transformador. La serie muestra cómo estos sistemas evolucionaron desde simples máquinas hasta convertirse en herramientas esenciales para el cuidado de las personas, la automatización industrial, la educación e incluso las operaciones en entornos extremos.

Aunque la ciencia ficción imaginó durante décadas robots con apariencia humana, los avances recientes en sensores, sistemas de actuación, inteligencia artificial, computación embebida y gestión de energía han hecho posible su implementación práctica en sectores industriales, sanitarios y de alto riesgo. Los ingenieros integran percepción multimodal, control en tiempo real y entrenamiento basado en simulaciones mediante enfoques de IA física para acelerar el desarrollo y optimizar el rendimiento. Si bien muchos de estos sistemas aún requieren supervisión, constituyen la base de plataformas robóticas colaborativas capaces de interactuar con las personas de forma cada vez más compleja y natural. Esta nueva edición de EIT analiza el proceso de diseño de ingeniería, los desafíos de integración de sistemas y la influencia de factores como la infraestructura existente, la seguridad y el retorno de la inversión en la adopción escalable de robots humanoides.

“La robótica humanoide representa la convergencia entre sensores, sistemas de control e inteligencia embebida, y está redefiniendo la manera en que los ingenieros abordan el diseño de sistemas”, afirmó Jeff Newell, presidente de Mouser Electronics. “Con esta nueva propuesta de Empowering Innovation Together, brindamos a los ingenieros los conocimientos y recursos necesarios para comprender mejor esta transformación y desenvolverse con éxito en ella”.

En The Tech Between Us, el pódcast de Mouser Electronics, Raymond Yin, director de Contenidos Técnicos de la empresa, conversa con Leo Chen, responsable de Operaciones en Estados Unidos del fabricante de robots Engineered Arts, sobre el papel de la robótica en los entornos industriales y los desafíos de ingeniería que implica reproducir rasgos y expresiones faciales humanas. Chen también detalla cómo fue concebido Ameca, el robot humanoide de la empresa, a través de un minucioso proceso de diseño y desarrollo.

“El desarrollo de robots humanoides exige resolver complejos desafíos a nivel de sistema relacionados con la percepción, la actuación y el control en tiempo real”, señaló Yin. “En este episodio analizamos cómo los ingenieros afrontan estos retos y qué se necesita para crear sistemas capaces de funcionar de manera confiable en entornos reales”.

Además del pódcast, la serie EIT incluye un video especializado, artículos técnicos, una infografía temática y contenido exclusivo para suscriptores que profundiza en las aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial en los flujos de trabajo de ingeniería. Al explorar distintos casos de uso en los que la IA puede potenciar la experiencia técnica, los ingenieros pueden desarrollar herramientas que transformen la manera en que las personas piensan, toman decisiones y crean, sin perder de vista la privacidad y el control de la información.

Lanzado en 2015, Empowering Innovation Together de Mouser es uno de los programas educativos más reconocidos de la industria de los componentes electrónicos. Para obtener más información, visite https://www.mouser.com/empowering-innovation/humanoid-robotics-systems/ y siga a Mouser en Facebook, LinkedIn, X y YouTube.

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Como distribuidor autorizado global, Mouser ofrece una de las selecciones más amplias de semiconductores, componentes electrónicos y productos de automatización industrial de última generación. Sus clientes tienen la garantía de recibir productos 100 % auténticos, certificados y totalmente trazables desde cada uno de los fabricantes asociados. Para acelerar los procesos de diseño, el sitio web de Mouser pone a disposición una extensa biblioteca de recursos técnicos que incluye un Centro de Recursos Técnicos, hojas de datos de productos, diseños de referencia de fabricantes, notas de aplicación, información técnica de diseño, herramientas de ingeniería y otros materiales especializados.

Los ingenieros también pueden mantenerse al día con las últimas novedades sobre productos, tecnologías y aplicaciones mediante el boletín electrónico gratuito de Mouser. Las suscripciones a noticias y recursos técnicos pueden personalizarse según las necesidades específicas y cambiantes de cada proyecto. Ningún otro distribuidor ofrece a los ingenieros un nivel tan alto de personalización y control sobre la información que reciben. Para conocer las tecnologías emergentes, las tendencias de productos y otras novedades, regístrese en https://sub.info.mouser.com/subscriber/.

Acerca de Mouser Electronics

Mouser Electronics es un distribuidor autorizado de semiconductores y componentes electrónicos especializado en la comercialización de nuevos productos de los principales fabricantes del sector. Su sitio web global, mouser.com, brinda servicios a la comunidad internacional de ingenieros de diseño electrónico y profesionales de compras, está disponible en múltiples idiomas y monedas, y ofrece más de 6,8 millones de productos de más de 1200 marcas fabricantes. La empresa cuenta con 28 centros de atención distribuidos en todo el mundo para brindar un servicio al cliente de excelencia en el idioma, la moneda y la zona horaria de cada mercado. Desde sus modernas instalaciones de más de un millón de pies cuadrados ubicadas en el área metropolitana de Dallas (Texas), Mouser distribuye productos a más de 650 000 clientes en 223 países y territorios. Para más información, visite https://www.mouser.com/.

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