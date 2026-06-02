Informe de Segmento de Mercado de Best: AM Best Mantiene Perspectiva Negativa sobre la Industria de Seguros en Colombia

México, Ciudad de México--(BUSINESS WIRE)--AM Best mantiene su perspectiva negativa sobre la industria aseguradora de Colombia, citando condiciones económicas desafiantes, incluido el aumento de la inflación y las tasas de interés, y la incertidumbre política.

De acuerdo con el nuevo Informe de Segmentos de Mercado de Best, "Perspectivas del Segmento de Mercado: Colombia Seguros", se espera una expansión económica moderada y estable en 2026 y 2027. Al mismo tiempo, el mercado asegurador del país creció cerca de un 9% interanual en 2025. Sin embargo, se espera que la inflación aumente debido a las presiones de una reciente subida del salario mínimo y a otros factores como el aumento de los precios de la gasolina y los choques climáticos. Aunque el aumento en las tasas debería incrementar los productos financieros de las compañías de seguros, habrá una disminución inmediata en el valor de mercado de las carteras de renta fija, especialmente aquellas con mayores duraciones.

El mercado asegurador colombiano sigue estando moderadamente concentrado, ya que los cinco principales jugadores representan el 44% de las primas, y la dinámica del mercado está cada vez más influenciada por los riesgos relacionados con el clima. Los factores económicos han reducido la demanda de cobertura voluntaria, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas y los hogares de bajos ingresos. La oferta se ve aún más limitada por la limitada diversificación del reaseguro y el retraso regulatorio en la aprobación de nuevos productos. En general, el mercado cubre las necesidades básicas, pero enfrenta dificultades para abordar de manera eficiente los crecientes riesgos climáticos y catastróficos.

El informe señala que las próximas elecciones presidenciales de 2026 también podrían afectar al crecimiento del mercado de seguros. Un déficit fiscal cada vez mayor combinado con cambios negativos en la política fiscal, como un aumento en el impuesto al valor agregado (IVA), podría reducir el crecimiento esperado para 2026. Se espera que el país se someta a una reestructuración fiscal, que será importante monitorear después de que la nueva administración asuma el cargo.

"Si bien el crecimiento económico estable, el aumento del consumo privado y público y los avances tecnológicos apoyan la expansión, el aumento de la inflación y las tasas de interés, así como el aumento de la volatilidad de las elecciones de 2026 en Colombia podrían ejercer una presión negativa sobre el desempeño de las compañías aseguradoras", dijo Olga Rubo, directora asociada de AM Best.

Para acceder a la copia completa de este informe sobre el segmento de mercado, visite http://www3.ambest.com/bestweek/purchase.asp?record_code=365308.

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AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Ámsterdam, Dubái, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para obtener más información, visite www.ambest.com.

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