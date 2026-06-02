High Q Technologies e Creative Biostructure annunciano una partnership strategica che amplia l'accesso globale alla spettroscopia EPR abilitata dalla quantistica

WATERLOO, Ontario--(BUSINESS WIRE)--High Q Technologies, uno sviluppatore di sistemi di spettroscopia a risonanza paramagnetica elettronica (EPR) abilitata dalla tecnologia quantistica, e Creative Biostructure, un'organizzazione di ricerca a contratto (CRO) di biologia strutturale, oggi hanno annunciato una collaborazione strategica per promuovere la più ampia adozione della spettroscopia EPR per studiare la dinamica delle proteine nella ricerca farmaceutica e biotecnologica.

La spettroscopia EPR è sempre più rilevante man mano che la scoperta di farmaci si rivolge a sistemi di proteine disordinati, flessibili e rilevanti per la malattia che non possono essere interamente compresi solo attraverso metodi strutturali statici. Tuttavia, l'ampia adozione generica di EPR è stata storicamente limitata dalla complessità degli strumenti e dei flussi di lavoro e la necessità di competenze tecniche dedicate in ambito di progettazione sperimentale e interpretazione dei dati.

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