A Actus Nutrition expande capacidade de produção de proteínas com parceria com a Darigold

MINNEAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--A Actus Nutrition (“Actus”), fabricante líder de ingredientes especiais na América do Norte e empresa do portfólio da Butterfly Equity (“Butterfly”), e a Darigold, Inc., uma das principais cooperativas de laticínios do país, finalizaram hoje uma parceria estratégica para expandir a produção de proteínas do leite e outros ingredientes alimentícios especiais. A parceria entre a Actus e a Darigold se baseia em dois componentes envolvendo instalações em Jerome, ID, e Sunnyside, WA.

Em Jerome, ID: A Actus assumirá a propriedade da instalação e continuará a fabricar leite em pó desnatado. Além disso, a Actus pretende investir na unidade para expandir sua capacidade de produção e fabricar produtos proteicos lácteos de alto valor agregado, com fornecimento contínuo dos membros da cooperativa Northwest Dairy Association. Esta será a segunda unidade operada pela Actus em Jerome.

Em Sunnyside, Washington: a Darigold produzirá e fornecerá soro de leite em pó doce, juntamente com produtos lácteos de alto valor agregado, exclusivamente para a Actus Nutrition, sob um acordo comercial de longo prazo. Os mercados de proteína do soro do leite têm apresentado um crescimento expressivo nos últimos anos, devido à forte demanda do consumidor e à inovação de produtos.

“Continuamos a observar uma forte demanda global por proteínas lácteas de alta qualidade, e essa parceria acelera nossa capacidade de atender a essa demanda”, disse David Lenzmeier, CEO da Actus Nutrition. “A confiabilidade das operações de fabricação da Darigold e a qualidade do leite de seus membros-proprietários fazem da Darigold uma excelente parceira, enquanto nos posicionamos para crescer junto com nossos clientes. Juntos, estamos criando uma cadeia de suprimentos mais conectada e eficiente, que apoia a inovação e oferece maior valor tanto para os clientes quanto para os produtores de leite.”

A Actus produz uma ampla gama de proteínas e ingredientes especiais para as principais marcas de alimentos e bebidas. Além de ser a maior fabricante de proteínas do soro do leite e do leite na América do Norte, a Actus também produz a proteína de soro de leite transparente PRObev®, a caseína e o caseinato CasPRO® fabricados nos EUA, além de ingredientes especiais como lactoferrina, alfa-lactalbumina e membrana do glóbulo de gordura do leite (MFGM).

"Nossa parceria com a Actus Nutrition permite que a Darigold mantenha o foco em seu negócio principal de processar o leite de seus membros e atender seus clientes aqui no Noroeste do Pacífico e em todo o mundo, enquanto participa do crescente mercado de ingredientes proteicos especiais", disse Amy Humphreys, CEO da Darigold. "Essa parceria traz conhecimento especializado que complementa nossas sólidas capacidades e proporcionará valor a longo prazo para nossos membros-proprietários."

A transição deverá ser concluída até meados de junho. Os termos financeiros dos acordos não serão divulgados.

Sobre a Actus Nutrition

Fundada em 1945, a Actus Nutrition é uma fabricante verticalmente integrada de ingredientes nutricionais para produtos de saúde e bem-estar e cofabricante de muitas marcas domésticas populares. A Actus Nutrition também tem presença significativa nas indústrias de alimentação animal e de animais de estimação. Informações adicionais sobre a Actus Nutrition podem ser encontradas em Actus.com.

Sobre a Butterfly

A Butterfly é uma empresa de capital privado com sede em Los Angeles, Califórnia, que investe exclusivamente no setor alimentício, avaliado em US$ 26 trilhões. A Butterfly é líder de investimentos em ecossistemas alimentícios "da semente à mesa" na América do Norte e busca gerar retornos consistentes através do profundo conhecimento do setor, um processo de investimentos baseado em dados e um enfoque operacional na criação de valor. Desde sua fundação em 2016, a empresa investiu em um portfólio diversificado de empreses líderes em sua categoria, representando cerca de US$ 8 bilhões em valor corporativo, incluindo The Duckhorn Portfolio, Rise Baking Company, Actus Nutrition, Chosen Foods, MaryRuth Organics, Pete and Gerry's, Orgain, Generous Brands, Bolthouse Fresh Foods, QDOBA e Pacifico Aquaculture. Para saber mais, acesse https://www.bfly.com/.

Sobre a Darigold, Inc.

A Darigold, Inc. é uma das maiores cooperativas de laticínios dos Estados Unidos, processando o leite de sua base de centenas de fazendas familiares associadas no noroeste do Pacífico em uma gama completa de produtos para o consumidor e ingredientes, incluindo leite fluido, manteiga, queijo e proteínas do leite e do soro do leite.

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