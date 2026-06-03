Perpetuals annonce que sa plateforme UpsideOnly a atteint un volume de transactions à la hausse de 4,5 milliards de dollars et signe un accord d'échange avec Datavault AI pour les matières premières tokenisées

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Perpetuals.com Ltd (Nasdaq : PDC) a annoncé aujourd'hui de solides premiers résultats pour sa plateforme de trading et de prédiction de marché UpsideOnly et a annoncé un accord avec Datavault AI Inc. (Nasdaq : DVLT) pour lister des actifs de matières premières tokenisés du monde réel sur la plateforme de Perpetuals.

Durant ses deux premières semaines, les traders se sont précipités sur la plateforme UpsideOnly, attirant plus de 30 000 utilisateurs actifs et générant un volume cumulé de 4,5 milliards de dollars répartis sur 186 000 transactions et 25 instruments financiers. Témoignant de la forte demande pour un produit sans risque, les utilisateurs ètaient issus de 185 pays différents. Étonnamment, l'or s'est imposé comme l'instrument le plus tradé avec un volume de 1,4 milliard de dollars, devançant le bitcoin (1,2 milliard de dollars), les métaux précieux représentant ainsi environ 35 % de l'activité totale de la plateforme.

UpsideOnly est la première plateforme de trading et de prédiction de marché où les utilisateurs ne peuvent pas perdre d'argent. Les traders font des prédictions sur les marchés mondiaux et partagent les gains lorsque ces prédictions sont validées par l'IA propriétaire de Perpetuals, sans jamais avoir investi leur propre argent.

Perpetuals a également confirmé la signature d'un accord de services mutuels avec Datavault AI, société spécialisée dans la tokenisation d'actifs réels, afin de coter ses programmes de tokens de matières premières sur sa plateforme d'échange. L'objectif est de permettre leur négociation sur PM MTF Ltd., le système multilatéral de négociation agréé par l'UE et fonctionnant grâce à la technologie de Perpetuals. L'accord porte initialement sur le projet MTB Copper, avec des dispositions permettant son élargissement à d'autres programmes axés sur l'or, le cuivre, l'énergie géothermique, les minéraux critiques américains et les ressources européennes de fer et de nickel. Ces programmes représentent un objectif d'émission combiné de plus de 328 millions de dollars.

« Ces deux dernières semaines ont clairement montré que Perpetuals développe une solution qui répond à un besoin important du marché. L'adoption d'UpsideOnly a dépassé toutes nos prévisions, et la conclusion de cet accord avec Datavault AI témoigne de notre dynamisme », a déclaré Matthew Nicoletti, CSO et membre du conseil d'administration de Perpetuals. « Nous progressons rapidement et la dynamique est bien réelle. »

« Perpetuals a mis en place l'infrastructure réglementée nécessaireà la tokenisation des matières premières physiques et qui faisait défaut », a déclaré Nathaniel T. Bradley, CEO de Datavault AI. « Ce partenariat avec une plateforme ayant déjà montré une telle croissance d'utilisateurs permet à nos programmes de tokenisation de toucher ce que nous estimons être le public le plus large possible et ce, au moment le plus adéquat pour Datavault AI. »

À propos de Perpetuals.com Ltd

Perpetuals.com Ltd (Nasdaq : PDC) est une fintech qui développe des produits de trading et des marchés de prédiction alimentés par l’intelligence artificielle. Présente aux États-Unis, en Europe et en Asie, elle a pour mission de réduire les risques en offrant aux particuliers une expérience de trading intuitive, sécurisée et performante sur les marchés financiers mondiaux. UpsideOnly, le produit phare de l'entreprise destiné aux consommateurs, est la première plateforme de trading sans risque qui associe l'expertise humaine du marché à la licence BayesShield AI afin que les utilisateurs puissent partager les gains des transactions sans jamais risquer leur propre argent.

Le système d'IA propriétaire de Perpetuals, BayesShield AI, combine une IA de pointe et l'analyse de données. Entraînée sur des milliards de transactions, cette technologie surveille l'activité du marché en temps réel, identifie les modèles des décisions de trading et de gestion des risques, et offre une couverture multi-actifs. Elle est utilisée par PM MTF Ltd., la plateforme multilatérale de négociation (MTF) de Perpetual Markets, agréée par l'UE et en totale conformité avec les réglementations MiFID II, MiCA, DORA et EMIR.

À propos de Datavault AI

Datavault AI™ (NASDAQ : DVLT) est à l'avant-garde en matière d’expériences de données, d’évaluation et de monétisation d’actifs alimentées par l’IA dans l’environnement Web 3.0. Sa plateforme cloud offre des solutions complètes axées sur la collaboration au sein de ses divisions Sciences acoustiques et Sciences des données.

La division Sciences Acoustiques de Datavault AI présente les technologies brevetées WiSA®, ADIO® et Sumerian®, ainsi que des technologies de transmission sonore sans fil haute définition, spatiale et multicanale, une première dans ce secteur. Sa propriété intellectuelle recouvre la synchronisation audio, le timing et l'annulation des interférences multicanaux. La division Science des données exploite la puissance du Web 3.0 et du calcul haute performance pour proposer des solutions de perception, d'évaluation et de monétisation sécurisée des données expérientielles.

La plateforme Datavault AI aide de nombreux secteurs, notamment les licences de logiciels de calcul haute performance dans les domaines du sport et du divertissement, de l'événementiel, des biotechnologies, de l'éducation, de la fintech, de l'immobilier, de la santé, de l'énergie, et bien d'autres encore. Les informations de Data Exchange® permettent la création de jumeaux numériques et la gestion des droits d'auteur (nom, image et ressemblance) en associant de manière sécurisée des objets physiques à des métadonnées immuables, favorisant ainsi une IA responsable et intègre. La suite technologique de la société est entièrement personnalisable et propose une automatisation alimentée par l'IA et le machine learning, l'intégration de solutions tierces, des analyses et des données détaillées, l'automatisation du marketing et le suivi publicitaire.

Le siège de la société se trouve à Philadelphie, en Pennsylvanie. Pour en savoir plus sur Datavault AI, rendez-vous sur www.dvlt.ai et https://dvlt.ai/insights.

Déclarations prospectives : ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995, notamment des déclarations relatives à la rentabilité prévue de la société et des utilisateurs d'UpsideOnly. Des termes tels que « prévoir », « sera », « positions », « progresser », « projeter », « anticiper » et autres expressions similaires sont des déclarations prospectives, même si toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas nécessairement ces termes. Ces déclarations reflètent la vision actuelle de Perpetuals quant aux événements futurs et sont soumises à des risques et incertitudes susceptibles d'entraîner une différence sensible entre les résultats réels et les résultats prévus, notamment en ce qui concerne l'efficacité et la précision de BayesShield AI, le contrôle réglementaire et le bon fonctionnement d'UpsideOnly ; la participation des utilisateurs à la plateforme UpsideOnly ; les conditions du marché ; la capacité à réaliser les gains estimés d’UpsideOnly ; la qualification d’UpsideOnly au regard des lois applicables en matière de jeux, de loteries, de valeurs mobilières et de produits dérivés sur matières premières ; la délivrance et l’applicabilité des brevets relatifs à la méthodologie d’IA BayesShield ; la capacité de la société à lever des capitaux pour soutenir l’exploitation de la plateforme UpsideOnly ; le risque que les programmes de cotation de jetons de matières premières ne soient pas menés à terme dans les délais prévus, voire pas du tout ; le risque que les programmes de cotation de jetons de matières premières n’atteignent pas les volumes d’échanges ou la liquidité prévus ; les risques liés à l’évolution des cadres réglementaires dans les juridictions applicables aux actifs de matières premières tokenisés et aux titres numériques ; le risque que la réglementation applicable limite la distribution ou les échanges dans certaines juridictions ; l’évolution de la demande du marché, de la conjoncture économique, des conditions de marché ou réglementaires ; et les risques détaillés dans les documents déposés par la société auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). Ces déclarations reposent nécessairement sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que jugées raisonnables par la société, sont intrinsèquement soumises à d'importantes incertitudes et contingences d'ordre commercial, économique, concurrentiel, politique et social. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes devaient se concrétiser, ou si les hypothèses formulées par la société et sous-jacentes à ces déclarations prospectives s'avéraient inexactes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux décrits dans le présent communiqué. Il est important de noter que les déclarations prospectives ne constituent pas une garantie de performance future et, par conséquent, les investisseurs sont invités à ne pas s'y fier indûment en raison de l'incertitude qui leur est inhérente. Ces déclarations prospectives sont valables à la date du présent communiqué de presse et la société n'est pas tenue de les mettre à jour, sauf si la loi l'exige. Perpetuals.com Ltd dispose d'une option d'achat de la société affiliée PM MTF Ltd. Si l'option est exercée, elle exigera l'approbation de la CySEC en matière de changement de contrôle. Le trading sans risque signifie qu'aucune perte liée au trading ne peut être subie par les utilisateurs, en excluant les risques provenant d'autres sources, y compris, mais sans s'y limiter, les risques opérationnels de la société.

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Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.