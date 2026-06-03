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Airgain amplía su cartera de conectividad de seguridad pública y servicios públicos con FirstNet, construido con AT&T

La cartera ampliada de AirgainConnect® incluye FirstNet Trusted™ y soluciones HPUE que brindan asistencia a socorristas, servicios públicos y operaciones de campo críticas.

SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Airgain , Inc. (NASDAQ: AIRG), proveedor líder de soluciones de conectividad inalámbrica avanzadas, anunció hoy la ampliación continua de su cartera de conectividad de misión crítica con FirstNet®, construido con AT&T, la red de seguridad pública de Estados Unidos, para ofrecer comunicaciones fiables y de alto rendimiento a organismos de seguridad pública, servicios públicos y operaciones de campo en todo el país.

En lo que representó un aumento de sus capacidades de conectividad de seguridad pública, Airgain recientemente incorporó MegaFi 2™ y MegaGo 2™ a su cartera. Como soluciones FirstNet MegaRange™, que utilizan tecnología de equipos de usuario de alta potencia (HPUE), los dos enrutadores transmiten con el séxtuple de potencia exclusivamente en la banda 14, a nivel nacional, en un espectro de alta calidad reservado por el gobierno para la seguridad pública en FirstNet.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Contacto de prensa:
Cyrus Sy
pr@airgain.com

Industry:

Airgain, Inc.

NASDAQ:AIRG
Details
Headquarters: San Diego, CA
CEO: Jacob Suen
Employees: 150
Organization: PUB
Revenues: $48,500,000 (2020)
Net Income: $500,000 (2020)
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

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