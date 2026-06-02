Mouser 的《Rise of the Robots》計畫探討人形機器人設計要點

德州達拉斯與沃斯堡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球授權電子元件與工業自動化產品經銷商Mouser Electronics, Inc.今日宣布推出其「Empowering Innovation Together」 (EIT)技術系列計畫的最新一期：「Rise of the Robots」。本期將深入探討人形機器人背後的關鍵技術及其轉型潛力。該系列計畫分享了這些機器人如何從簡單的機械裝置，演變成應用於照護、工業自動化、教育，甚至是最惡劣環境中的關鍵工具。

雖然科幻小說長久以來一直勾勒著外形酷似人類的機器人，但近期在感測、致動、人工智慧（AI）、嵌入式運算以及電源系統方面的進展，已使得實用且切合現實世界需求的機器人，能夠部署於工業、醫療保健和高風險環境中。工程師目前正透過實體人工智慧方法，整合多模態感知、即時控制和模擬驅動訓練，以加速開發並提升效能。儘管許多系統目前仍需要人工監督，但它們已成為協作型機器人平台的基礎，能夠進行複雜且類似人類的互動。最新一期的 EIT 計畫深入探討了工程設計流程、系統整合挑戰，以及現有基礎設施、安全性與投資報酬率（ROI）在塑造可擴展的人形機器人部署中所扮演的角色。

Mouser Electronics總裁 Jeff Newell表示：「人形機器人技術代表了感測、控制與嵌入式智慧的融合，正在重塑工程師思考系統設計的方式。透過最新一期的『Empowering Innovation Together』計畫，我們將為工程師提供所需的洞察與資源，幫助他們更深入地理解並因應這一轉變。」

在《The Tech Between Us》 播客中，Mouser Electronics技術內容總監Raymond Yin與機器人製造商Engineered Arts的美國營運主管Leo Chen，共同討論了機器人在工業環境中的角色，以及創造類似人類面部特徵與表情的工程方法。Leo Chen同時也解釋了Engineered Arts的人形機器人Ameca，是如何在縝密的設計考量下誕生。

Raymond Yin表示：「開發人形機器人必須解決涵蓋感知、致動和即時控制等複雜的系統級挑戰。在本期節目中，我們將剖析工程師如何應對這些挑戰，以及在現實世界環境中打造能夠可靠運行的系統需要具備哪些條件。」

除了播客節目之外，該EIT系列計畫還包含深度影片、技術文章、主題相關的資訊圖表以及訂閱者專屬內容，共同探討人工智慧在工程工作流程中的實際應用。透過檢視人工智慧能夠增強技術專業知識的各種案例，工程師可以開發出相應的工具，在保護隱私和主導權的同時，協助重塑人們思考、決策和創造的方式。

Mouser 的「Empowering Innovation Together」計畫成立於 2015 年，是電子元件產業中最受推崇的教育計畫之一。欲瞭解更多資訊，請造訪https://www.mouser.com/empowering-innovation/humanoid-robotics-systems/，並在Facebook、LinkedIn、X和YouTube上關注Mouser。

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作為全球授權分銷商，Mouser提供最廣泛的最新半導體、電子元件與工業自動化產品選擇。Mouser的客戶可獲得100%經認證、原廠正品且可完全追溯至其各家製造商合作夥伴的產品。為了協助加速客戶的設計流程，Mouser網站內建豐富的技術資源庫，包含技術資源中心，以及產品數據表、供應商特定的參考設計、應用須知、技術設計資訊、工程工具和其他實用資訊。

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關於Mouser Electronics

Mouser Electronics是一家經過授權的半導體和電子元件經銷商，專注於來自其一流製造商合作夥伴的新產品介紹。全球經銷商的網站mouser.com為全球電子設計工程師和買家社群提供服務，有多種語言和貨幣可供選擇，精選了來自1200多個製造商品牌的超過680萬件產品。Mouser在全球提供28個支援據點，以當地語言、貨幣和時區提供一流的客戶服務。該經銷商在德州達拉斯都會區擁有占地100萬平方英尺的最先進的經銷設施，可向223個國家/地區的超過65萬名客戶出貨。如欲瞭解更多資訊，請造訪 https://www.mouser.com/ 。

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