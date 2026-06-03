Partenariat stratégique entre HTEC et Xsolis pour utiliser l'IA afin de lutter contre les inefficacités dans la prise de décision en santé

PALO ALTO, Californie--(BUSINESS WIRE)--HTEC, société mondiale d'ingénierie et de développement de produits numériques axée sur l'IA, a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec Xsolis, une entreprise technologique alimentée par l'IA capable de réduire les gaspillages administratifs en facilitant la collaboration entre les prestataires de soins de santé et les organismes payeurs.

Dans tous les systèmes de santé, il existe des incohérences et une lenteur du processus, souvent manuel, quant à la détermination d'un besoin de traitement médical, au niveau de soins requis par un patient et à l'approbation de ces soins. Cette fonction, appelée gestion de l'utilisation des ressources, est au cœur du fonctionnement des établissements de santé, mais elle repose encore largement sur des données fragmentées, des analyses manuelles et un jugement subjectif. Il en résulte des retards de prise en charge, une plus lourde charge administrative, une hausse des coûts et des tensions entre prestataires et organismes payeurs.

Xsolis répond à ces défis grâce à sa plateforme Dragonfly®, qui exploite les données patient en temps réel, l'apprentissage automatique et l'analyse prédictive afin de prendres des décisions plus objectives, plus rapides et plus transparentes. En analysant de manière constante l'état de santé et les besoins de soins des patients, la plateforme permet aux établissements de santé de se coordonner plus rapidement avec les décisions médicales et de soins, tout en réduisant les inefficacités opérationnelles, les gaspillages administratifs et les frictions entre les prestataires et les organismes payeurs.

Ce partenariat placera HTEC au cœur du développement de la plateforme Dragonfly, en apportant une expertise approfondie en matière d'ingénierie produit et de cycle de vie du développement logiciel (SDLC) alimentés par l'IA, ainsi que de systèmes cloud évolutifs et d'outils IA.

HTEC accompagnera l'amélioration continue des capacités prédictives de la plateforme pour les principaux processus de soins de santé, notamment la gestion de l'utilisation des ressources, la prédiction de la préparation à la sortie, la gestion des appels et des refus, ainsi que l'analyse opérationnelle pour les prestataires et les organismes payeurs. Cette collaboration sera centrée sur l'intégration d'une IA agentique visant à améliorer l'automatisation des processus, accélérer la prise de décision fondée sur les données et optimiser l'intelligence opérationnelle, tout en modernisant l'environnement d'ingénierie sous-jacent afin de stimuler l'innovation et garantir la conformité aux réglementations strictes du secteur de la santé.

L'un des principaux atouts de ce partenariat réside dans l'approche d'HTEC alimentée par l'IA, en matière de développement logiciel. En intégrant l'IA dans le SDLC de bout en bout (de la traduction des exigences produit et la génération de spécifications à l'accélération du développement, l'assurance qualité, la révision du code et le suivi du développement), HTEC permet aux entreprises d'améliorer l'efficacité de leur ingénierie, d'accélérer la mise en production et de commercialiser plus rapidement de nouvelles fonctionnalités. En étroite collaboration avec Xsolis, HTEC contribuera à identifier et à adopter les pratiques et les outils d'ingénierie alimentés par l'IA les plus adaptés afin de rationaliser le développement produit tout en garantissant la fiabilité, la transparence et la conformité requises dans le secteur des technologies de la santé.

« Xsolis répond à certains des défis opérationnels les plus complexes du secteur de la santé grâce à une aide à la décision clinique et opérationnelle alimentée par l’IA », a déclaré Lawrence Whittle, Chief Strategy Officer chez HTEC. « Nous sommes très heureux d'accompagner l’évolution continue de la plateforme Dragonfly en mettant à profit notre expertise en ingénierie des systèmes de santé et notre approche de déploiement axée sur l’IA. Ensemble, nous souhaitons aider les établissements de santé à optimiser leur fonctionnement, tout en offrant une meilleure expérience aux professionnels de santé, aux organismes payeurs et aux patients. »

« HTEC s'est distinguée par sa solide culture d'ingénierie, son expertise en matière de santé et son approche pragmatique de l'application de l'IA à l'innovation produit et au développement logiciel », a déclaré Zach Evans, CTO de Xsolis. « À mesure que nous poursuivons le développement de la plateforme Dragonfly, nous considérons HTEC comme un partenaire stratégique capable d'accélérer l'innovation tout en garantissant la fiabilité, la conformité et l'excellence opérationnelle attendues par nos clients. »

Cette collaboration témoigne d'une volonté commune de s'attaquer à l'un des défis les plus urgents du secteur de la santé : comment prendre des décisions de soins plus rapides et mieux coordonnées à grande échelle, tout en réduisant les coûts et la complexité. En combinant l'intelligence décisionnelle basée sur l'IA de Xsolis avec l'expertise de HTEC en matière de conception, de déploiement et d'exploitation de systèmes d'IA avancés, ce partenariat est en mesure de générer un impact mesurable au sein des établissements de santé.

À propos de Xsolis

Xsolis est une entreprise technologique spécialisée dans l'IA et axée sur la réduction des gaspillages administratifs en facilitant la collaboration entre les professionnels de santé et les organismes payeurs. Dragonfly®, sa plateforme exclusive alimentée par l'IA, est la première et la seule solution à utiliser l'analyse prédictive en temps réel afin d'attribuer en continu un score objectif de nécessité médicale et évaluer le niveau de soins prévu pour chaque patient et, en fin de compte, améliorer l'efficacité du système de santé. Le siège social de Xsolis se trouve à Franklin, dans le Tennessee. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.xsolis.com.

À propos de HTEC

HTEC Group Inc. est un fournisseur mondial axé sur l'IA proposant des services d'ingénierie et de conception de systèmes logiciels embarqués et matériels complexes. Spécialisé dans les technologies de pointe, les services financiers, les technologies médicales, l'automobile, les télécommunications et les plateformes et logiciels d'entreprise, HTEC a fait ses preuves en aidant des entreprises du Fortune 500 et des sociétés à forte croissance à répondre à des défis d'ingénierie complexes, à optimiser leur efficacité, à réduire les risques et à accélérer la mise sur le marché. HTEC est fier d'attirer les meilleurs talents et a implanté de manière stratégique plus de 20 centres d'excellence pour y parvenir.

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