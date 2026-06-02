Thredd renouvelle et étend son partenariat avec Caxton

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Thredd, la plateforme de traitement des émetteurs axée sur l’IA, a annoncé aujourd’hui le renouvellement de son partenariat pour cinq ans et l’extension stratégique de son programme avec Caxton, le principal fournisseur de solutions de paiement, renforçant ainsi le rôle de Thredd en tant que principal prestataire de services de traitement des émetteurs de l’entreprise pour les cartes grand public et d’entreprise.

Caxton, l’un des principaux fournisseurs de services de paiement au Royaume-Uni, est partenaire de Thredd depuis 2020 pour alimenter ses cartes prépayées multidevises destinées aux voyages et aux dépenses. Les clients peuvent détenir jusqu’à 15 devises sur une seule carte.

Dans le cadre de cet accord renouvelé, Thredd intégrera le programme de cartes parent-enfant de Caxton, nimbl, à sa plateforme. Tous les clients nimbl se verront attribuer une nouvelle carte lors du lancement du programme sur l’infrastructure de Thredd, dont la mise en place est prévue avant la fin de l’année.

nimbl est une carte de débit axée sur l’éducation financière, conçue pour les enfants âgés de 6 à 16 ans, qui permet aux parents de gérer l’argent de poche de leurs enfants et de leur enseigner la gestion financière. La carte prend en charge l’utilisation multidevises, permettant aux familles de dépenser à l’étranger tout en bénéficiant de taux de conversion compétitifs, en accord avec l’offre de voyage phare de Caxton.

« Gagner la confiance de l’équipe de Caxton, non seulement pour renouveler notre partenariat pour cinq années supplémentaires, mais aussi pour soutenir le programme nimbl, est le type de reconnaissance de notre plateforme que nous nous efforçons d’obtenir », déclare Jim McCarthy, directeur général de Thredd. « Nous sommes fiers de continuer à fournir les API, la flexibilité et la rapidité de mise sur le marché nécessaires à la mise en œuvre de programmes multidevises complexes pour cette équipe, tout en soutenant l’innovation dans des cas d’utilisation axés sur les consommateurs, les entreprises et les jeunes. »

Le programme fonctionne sur Mastercard et prend en charge les cartes prépayées rechargeables avec fonctionnalité de portefeuille numérique, notamment Apple Pay et Google Pay. Thredd fournit également des capacités de gestion de la fraude et une infrastructure de traitement de base.

« L’ambition de Caxton est de rester un fournisseur de paiement de premier plan tout en continuant à innover », déclare Alana Parsons, directrice des opérations chez Caxton. « La technologie, la connaissance du marché local et la portée mondiale de Thredd nous offrent la flexibilité nécessaire pour faire évoluer nos offres destinées aux voyageurs et aux jeunes, tout en proposant une expérience de paiement moderne à nos clients. »

Ce partenariat renouvelé met en avant la capacité de Thredd à accompagner les fintechs et les gestionnaires de programmes dans de nombreux secteurs, des dépenses de voyage d’affaires aux produits d’éducation financière, tout en permettant l’émission de cartes sécurisées et évolutives pour les entreprises à forte croissance.

À propos de Caxton

Caxton est un prestataire de services de paiement de premier plan qui place l’innovation au cœur de ses activités depuis plus de 25 ans. Bénéficiant de la confiance de plus d’un million de clients, Caxton propose des solutions fluides pour les devises de voyage, les paiements et les transactions commerciales internationales, et a traité plus de 20 milliards GBP depuis 2022. Classé premier fournisseur de devises de voyage le plus fiable et bénéficiant d’un taux de fidélisation de 95 % auprès de ses clients professionnels, Caxton a bâti sa réputation sur le service, la fiabilité et une approche centrée sur le client, passant d’une startup de 25 000 GBP à une marque de confiance traitant plus de 1 milliard GBP par an.

À propos de Thredd

Thredd est une plateforme de traitement des émetteurs fiable, axée sur l’IA et basée sur le cloud, qui alimente la prochaine génération de paiements mondiaux. Grâce à une API unique et à une plateforme unifiée, Thredd fournit des fonctionnalités de débit, de crédit, de portefeuille numérique et de registre à plus de 100 société de technologie financière, banques numériques et fournisseurs de services financiers intégrés, dans 47 pays, traitant des milliards de transactions chaque année. Avec une présence mondiale, une expertise locale et une IA intégrée à chaque couche de sa plateforme, Thredd a été spécialement conçue pour offrir rapidité, évolutivité et modèles d’émission modernes, établissant ainsi la norme en matière d’entrée sur le marché, d’expérience client, de sécurité, de rigueur réglementaire et de résilience opérationnelle. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.thredd.ai

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