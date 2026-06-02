Het programma 'Rise of the Robots' van Mouser onderzoekt ontwerpoverwegingen bij humanoïde robots

DALLAS & FORT WORTH, Texas--(BUSINESS WIRE)--Mouser Electronics, Inc., de wereldwijde geautoriseerde distributeur van de nieuwste elektronische componenten en producten voor industriële automatisering, heeft vandaag de laatste aflevering aangekondigd in de Empowering Innovation Together (EIT)-technologiereeks: Rise of the Robots. Deze aflevering onderzoekt de belangrijkste technologieën achter humanoïde robots en hun transformatiepotentieel. De reeks laat zien hoe deze robots zich hebben ontwikkeld van eenvoudige machines tot onmisbare hulpmiddelen die worden ingezet in de zorg, industriële automatisering, het onderwijs en zelfs in de meest veeleisende omgevingen.

Sciencefiction heeft al lang beelden van robots die op mensen lijken voorgesteld, maar recente ontwikkelingen op het gebied van sensortechnologie, aandrijvingssystemen, kunstmatige intelligentie, embedded computersystemen en energiesystemen hebben de weg vrijgemaakt voor praktische, realistische robottoepassingen in de industrie, de gezondheidszorg en risicovolle omgevingen.

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