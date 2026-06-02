-

Het programma 'Rise of the Robots' van Mouser onderzoekt ontwerpoverwegingen bij humanoïde robots

DALLAS & FORT WORTH, Texas--(BUSINESS WIRE)--Mouser Electronics, Inc., de wereldwijde geautoriseerde distributeur van de nieuwste elektronische componenten en producten voor industriële automatisering, heeft vandaag de laatste aflevering aangekondigd in de Empowering Innovation Together (EIT)-technologiereeks: Rise of the Robots. Deze aflevering onderzoekt de belangrijkste technologieën achter humanoïde robots en hun transformatiepotentieel. De reeks laat zien hoe deze robots zich hebben ontwikkeld van eenvoudige machines tot onmisbare hulpmiddelen die worden ingezet in de zorg, industriële automatisering, het onderwijs en zelfs in de meest veeleisende omgevingen.

Sciencefiction heeft al lang beelden van robots die op mensen lijken voorgesteld, maar recente ontwikkelingen op het gebied van sensortechnologie, aandrijvingssystemen, kunstmatige intelligentie, embedded computersystemen en energiesystemen hebben de weg vrijgemaakt voor praktische, realistische robottoepassingen in de industrie, de gezondheidszorg en risicovolle omgevingen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Neem voor meer informatie contact op met:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Senior Vicepresident Marketing
+1 (817) 804-3833
Kevin.Hess@mouser.com

Neem voor persvragen contact op met:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Manager, Bedrijfscommunicatie en media
+1 (817) 804-7764
Kelly.DeGarmo@mouser.com

Industry:

Mouser Electronics

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Neem voor meer informatie contact op met:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Senior Vicepresident Marketing
+1 (817) 804-3833
Kevin.Hess@mouser.com

Neem voor persvragen contact op met:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Manager, Bedrijfscommunicatie en media
+1 (817) 804-7764
Kelly.DeGarmo@mouser.com

More News From Mouser Electronics

Samenvatting: Mouser Electronics onderzoekt hoe kunstmatige intelligentie alledaagse technologieën en ervaringen vormgeeft

DALLAS & FORT WORTH, Texas--(BUSINESS WIRE)--Mouser Electronics, Inc., de geautoriseerde wereldwijde distributeur van de nieuwste elektronische componenten en industriële automatiseringsproducten, heeft vandaag de eerste aflevering van 2026 aangekondigd in de Empowering Innovation Together (EIT)-technologiereeks: Engineering AI for Daily Life. Deze aflevering onderzoekt hoe kunstmatige intelligentie in toenemende mate wordt geïntegreerd in alledaagse producten en diensten, van tools voor onders...

Samenvatting: Mouser Electronics onderzoekt de toekomst van geavanceerde luchtmobiliteit en de impact daarvan op het ontwerp

DALLAS & FORT WORTH, Texas--(BUSINESS WIRE)--Mouser Electronics Inc., de geautoriseerde wereldwijde distributeur van de nieuwste elektronische componenten en industriële automatiseringsproducten, heeft de nieuwste aflevering van de Empowering Innovation Together (EIT) technologieserie Urban Transport Takes Flight uitgebracht. Hierin wordt de opkomende sector van Advanced Air Mobility (AAM) onderzocht. Deze serie gaat in detail in op de technologie achter elektrische verticaal opstijgende en lan...

Samenvatting: Mouser Electronics onderzoekt de 3D-printrevolutie en de impact ervan op ontwerp, engineering en productie

DALLAS & FORT WORTH, Texas--(BUSINESS WIRE)--Mouser Electronics, Inc., de geautoriseerde wereldwijde distributeur van de nieuwste elektronische componenten en industriële automatiseringsproducten, heeft vandaag de nieuwste aflevering van de Empowering Innovation Together (EIT)-technologieserie uitgebracht, getiteld: That's 3D Printed? Deze aflevering onderzoekt hoe de basisprincipes van 3D-printen, ook wel bekend als additieve productie, zijn geëvolueerd om ontwerp, engineering en productie te...
Back to Newsroom