Perpetuals、UpsideOnlyの取引高45億ドルを報告、Datavault AIとトークン化コモディティに関するの取引に関する契約を締結

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- Perpetuals.com Ltd（Nasdaq: PDC）は、同社の革新的な取引・市場予測プラットフォーム「UpsideOnly」のサービス開始後の好調な初期実績を発表するとともに、Datavault AI Inc.（Nasdaq: DVLT）と、Perpetualsプラットフォーム上でトークン化された実物コモディティ資産を上場する契約を締結したことを発表しました。

最初の2週間で、多数のトレーダーがUpsideOnlyプラットフォームに集まり、アクティブユーザーは3万人超に達しました。また、25銘柄にわたり、18万6,000件の約定を通じて累計取引高45億ドルを記録しました。リスクのない取引商品に対する幅広い需要を反映し、ユーザーは185か国から集まりました。注目すべきことに、金は取引高14億ドルを記録して最も取引高の多い商品となり、取引高12億ドルのビットコインを上回りました。貴金属は、プラットフォーム全体の取引活動のおよそ35%を占めました。

UpsideOnlyは、ユーザーが損失を負うことのない世界初の取引・市場予測プラットフォームです。トレーダーは世界の市場に関する予測を行い、その予測がPerpetuals独自のAIによって予測の正確性が検証された場合、自己資金を一切投入することなく利益を共有することができます。

Perpetualsはまた、リアルワールドアセット（RWA）のトークン化を手掛けるDatavault AIと、Datavault AIのコモディティ・トークン・プログラムをPerpetualsの取引プラットフォームに上場するための相互サービス契約（Mutual Services Agreement）を締結したことを明らかにしました。これらのプログラムは、Perpetualsの技術を基盤として運営されるEU認可の多角的取引施設（MTF）であるPM MTF Ltd.での取引を目指しています。この契約は当初、MTB Copperプロジェクトを対象としており、将来的には金、銅、地熱エネルギー、米国の重要鉱物、欧州の鉄・ニッケル資源にまたがる追加プログラムへ拡大する規定が含まれています。これらのプログラムの発行目標総額は3億2,800万ドルを超えています。

「過去2週間で、Perpetualsが市場の大きなニーズを満たすものを構築していることが明確になりました。UpsideOnlyの導入は当社のあらゆる予測を大きく上回っており、今回のDatavault AIとの契約締結は、当社の勢いを示すものです。私たちは迅速に前進しており、その勢いは確かなものです」と、Perpetualsの最高戦略責任者（CSO）兼取締役であるマシュー・ニコレッティは、述べました。

「Perpetualsは、実物コモディティのトークン化に必要でありながらこれまで欠けていた規制対応インフラを構築しました」と、Datavault AIの最高経営責任者（CEO）であるナサニエル・T・ブラッドリー氏は述べました。「既にこのようなユーザー成長を実証しているプラットフォームと提携することで、Datavault AIにとってまさに最適なタイミングで、当社のトークン・プログラムを、私たちが最大規模になり得ると考えるユーザー層の前に届けることができます。」

Perpetuals.com Ltdについて

Perpetuals.com Ltd（Nasdaq： PDC）は、AIを活用した取引商品および予測市場を開発するフィンテック企業であり、米国、欧州、アジアでグローバル事業を展開しています。世界の資本市場にわたる直感的で安全かつ効率的な取引体験を個人投資家に提供することで、リスクを低減することを使命としています。Perpetualsの主力コンシューマー向け製品であるUpsideOnlyは、世界初のリスクフリー取引プラットフォームです。人間の市場洞察と独自のBayesShield AIを組み合わせることで、ユーザーは自己資金をリスクにさらすことなく取引利益の分配を受けることができます。

Perpetuals独自のAIシステムである「BayesShield AI」は、高度なAIとデータ分析を組み合わせています。同システムは数十億件の取引データを基に学習しており、市場活動をリアルタイムで監視し、取引およびリスク判断に役立つパターンを特定するとともに、マルチアセットに対応しています。同社の技術は、EU認可のPerpetual Markets多角的取引施設（MTF）であるPM MTF Ltd.で使用されています。PM MTF Ltd.は、MiFID II、MiCA、DORAおよびEMIRに完全準拠して運営されています。

Datavault AIについて

Datavault AI™（NASDAQ: DVLT）は、Web 3.0環境におけるAIを活用したデータ体験、資産の評価および収益化を推進する企業です。同社のクラウドベース・プラットフォームは、Acoustic Sciences部門とData Sciences部門の連携を重視した包括的なソリューションを提供しています。

Datavault AIのAcoustic Sciences部門は、WiSA®、ADIO®、Sumerian®の特許技術ならびに、業界初となる空間オーディオおよびマルチチャンネル無線による高精細音声伝送の基盤技術を有しています。また、音声のタイミング制御、同期、およびマルチチャンネル干渉除去に関する知的財産を保有しています。Data Sciences部門は、Web 3.0と高性能コンピューティングの力を活用し、体験データの認識、評価、および安全な収益化のためのソリューションを提供しています。

Datavault AIのプラットフォームは、スポーツ・エンターテインメント、イベント・会場、バイオテクノロジー、教育、フィンテック、不動産、ヘルスケア、エネルギーなどを含む多様な業界向けに、高性能コンピューティング・ソフトウェアのライセンス提供を行っています。Information Data Exchange®は、現実世界の物理的な対象物を改ざん不可能なメタデータに安全に関連付けることで、デジタルツインおよび氏名・画像・肖像（NIL）のライセンス供与を可能にし、信頼性と透明性を備えた責任あるAIの実現を促進します。同社のテクノロジー・スイートは完全にカスタマイズ可能であり、AIおよび機械学習を活用した自動化、サードパーティーとの統合、詳細な分析機能およびデータ、マーケティング自動化、ならびに広告モニタリング機能を提供しています。

同社は、米国ペンシルベニア州フィラデルフィアに本社を構えています。Datavault AIの詳細については、www.dvlt.aiおよびhttps://dvlt.ai/insightsをご覧ください。

将来予想に関する記述： 本プレスリリースには、1995年米国私的証券訴訟改革法の定義に基づく将来予想に関する記述が含まれており、これには、UpsideOnlyの同社およびユーザーにもたらすと期待される収益性に関する記述が含まれますが、これらに限定されるものではありません。「予想する」、「～する見込みである」、「位置付ける」、「推進する」、「予測される」、「予想される」などの語句や、これらに類似する表現は将来予想に関する記述を示しています。ただし、すべての将来予想に関する記述にこれらの語句が含まれているわけではありません。これらの記述は、将来の事象に関するPerpetualsの現時点での見解を反映したものであり、実際の結果が大きく異なる可能性のあるリスクおよび不確実性を伴います。これには、BayesShield AIの有効性および精度、規制当局による審査、UpsideOnlyの円滑な運営、UpsideOnlyプラットフォームへのユーザー参加、市場環境、UpsideOnlyから期待される利点を実現できる能力、適用されるゲーム、懸賞、証券およびコモディティ・デリバティブ関連法に基づくUpsideOnlyの法的位置付け、BayesShield AI手法に関する特許の取得およびその権利行使可能性、UpsideOnlyプラットフォームの運営を支えるために必要な資金を調達できる能力、コモディティ・トークン上場プログラムが予定どおり、または全く完了しないリスク、コモディティ・トークン上場プログラムが期待される取引高や流動性を実現できないリスク、トークン化コモディティ資産およびデジタル証券に適用される法域における変化する規制枠組みに関連するリスク、適用される規制により特定の法域での流通または取引が制限されるリスク、市場需要、経済環境、市場環境または規制環境の変化、ならびに米国証券取引委員会（SEC）への提出書類に記載されたリスクが含まれますが、これらに限定されるものではありません。これらの記述は、同社が合理的であると考える複数の見積りおよび前提に基づいていますが、その性質上、重大な事業上、経済上、競争上、政治上および社会上の不確実性や偶発事象の影響を受けます。これらのリスクまたは不確実性のいずれかが現実のものとなった場合、あるいは当該将来予想に関する記述の前提として同社が設定した仮定が誤りであることが判明した場合、実際の結果は本プレスリリースに記載された内容と大きく異なる可能性があります。将来予想に関する記述は将来の業績を保証するものではないため、投資家の皆様は、そこに内在する不確実性を踏まえ、将来予想に関する記述に過度に依拠しないようご注意ください。これらの将来予想に関する記述は、本プレスリリースの日付時点のものであり、法令で義務付けられている場合を除き、同社はこれらの将来予想に関する記述を更新する義務を負いません。Perpetuals.com Ltdは、関連会社であるPM MTF Ltd.を取得するためのオプション契約を締結していますが、このオプションが行使された場合には、キプロス証券取引委員会（CySEC）による支配権変更の承認が必要となります。リスクフリー取引とは、ユーザーが取引による損失を被らないことを意味しますが、同社の運営リスクを含むその他のリスク（ただし、これらに限定されません）が存在しないことを意味するものではありません。

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