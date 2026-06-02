Thredd verlengt zijn samenwerking met Caxton en breidt verder uit

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Thredd, het op AI gebaseerde verwerkingsplatform voor kaartuitgevers, heeft vandaag bekendgemaakt dat het zijn samenwerking met Caxton, de toonaangevende aanbieder van betaaloplossingen, met vijf jaar heeft verlengd en het strategische programma heeft uitgebreid. De verlenging versterkt de rol van Thredd nog verder als de belangrijkste verwerker voor zowel consumenten- als zakelijke kaarten van het bedrijf.

Caxton, een toonaangevende betalingsprovider in het Verenigd Koninkrijk, werkt sinds 2020 samen met Thredd voor de ondersteuning van zijn prepaid reis- en onkostenkaarten voor meerdere valuta’s. Klanten kunnen tot wel 15 valuta’s op één kaart opslaan.

In het kader van de verlengde overeenkomst brengt Thredd het moeder-kindkaartprogramma van Caxton, nimbl, onder op het Thredd-platform.

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