Wolters Kluwer y el Consejo General de Economistas renuevan su colaboración en España para impulsar la transformación digital de la profesión

Barcelona--(BUSINESS WIRE)--Wolters Kluwer Tax & Accounting España, compañía líder en el desarrollo de soluciones de software, información y servicios para despachos profesionales y empresas, ha renovado su acuerdo de colaboración con el Consejo General de Economistas de España (CGE) con el objetivo de seguir fomentando iniciativas que favorezcan el desarrollo y la transformación digital de la profesión.

“Para Wolters Kluwer resulta fundamental aportar valor a los miembros del Consejo General de Economistas a través de iniciativas que impulsan la formación continua y la adopción de nuevas tecnologías. Todo ello, con propuestas concretas orientadas a la modernización de los procesos de trabajo y a la evolución del sector”, ha señalado Tomàs Font, Vice President & General Manager de Wolters Kluwer Tax & Accounting Europe South Region.

Por su parte, Miguel Ángel Vázquez Taín, Presidente del Consejo General de Economistas, ha destacado la importancia de reforzar alianzas que ayuden a los profesionales a afrontar los retos actuales: “La colaboración con Wolters Kluwer nos permite ofrecer a nuestros colegiados recursos que contribuyen a fortalecer su actividad profesional. De este modo, les acompañamos en los procesos de innovación y digitalización que está experimentando la profesión”.

La renovación del acuerdo consolida una relación de largo recorrido entre ambas entidades y amplía las líneas de trabajo con los principales registros especializados del Consejo: el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), Economistas Contables (EC) y Economistas Asesores Laborales (EAL).

Wolters Kluwer promoverá jornadas, actividades formativas y encuentros profesionales para acercar a asesores y economistas herramientas y propuestas de valor que contribuyan a mejorar la eficiencia, competitividad y capacidad de adaptación de sus despachos profesionales. Además, impulsará iniciativas dirigidas a los nuevos colegiados para facilitar su incorporación al ejercicio profesional en un entorno cada vez más digitalizado.

Con este acuerdo, ambas entidades refuerzan su colaboración para acompañar a los economistas en un entorno profesional cada vez más digitalizado y exigente.

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Sobre Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (WKL) es líder mundial en soluciones de información, software y servicios para profesionales de la salud, fiscalidad y contabilidad, finanzas, riesgo y cumplimiento, legal y regulatorio, y CP & ESG. Ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones críticas cada día aportando soluciones expertas que combinan un profundo conocimiento de cada dominio con tecnología y servicios especializados.

Wolters Kluwer reportó en 2025 unos ingresos anuales de 6.100 millones de euros. El grupo atiende a clientes en más de 180 países, mantiene operaciones en más de 40 países y emplea aproximadamente a 21.100 personas en todo el mundo. La compañía tiene su sede en Alphen aan den Rijn, en los Países Bajos.

Las acciones de Wolters Kluwer cotizan en Euronext Amsterdam (WKL) y forman parte de los índices AEX, Euro Stoxx 50 y Euronext 100. Wolters Kluwer cuenta con un programa patrocinado de American Depositary Receipt (ADR) de Nivel 1. Los ADR se negocian en el mercado extrabursátil de EE. UU. (WTKWY).

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